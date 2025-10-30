Geneanet alcanza los 7,5 millones de tumbas digitalizadas con las que preservar la memoria histórica

(Información remitida por la empresa firmante)

Con motivo del Día de Todos los Santos, la plataforma de genealogía impulsa la iniciativa "Salvemos nuestras tumbas", que busca rescatar el patrimonio funerario antes de que se pierda para siempre y reivindicar el valor cultural de los cementerios

Cada año, cerca de 200.000 tumbas desaparecen de los cementerios europeos por abandono, olvido o falta de mantenimiento. Para evitar que la historia familiar y el patrimonio funerario se borren, la plataforma de genealogía Geneanet refuerza en el marco del Día de Todos los Santos su proyecto colaborativo "Salvemos nuestras tumbas", que ya ha permitido conservar más de 7,5 millones de sepulturas en línea gracias al trabajo de 32.000 voluntarios en más de 100 países.



La iniciativa, en marcha desde hace más de una década, invita a los ciudadanos a fotografiar e indexar lápidas mediante la aplicación gratuita Geneagraves, disponible para iOS y Android. Las imágenes se sincronizan con la base de datos de Geneanet, donde quedan registradas de forma accesible y gratuita, permitiendo a cualquier persona localizar la tumba de un familiar o contribuir a documentar cementerios históricos.



Además de los cementerios, la iniciativa se extiende a monumentos, placas y memoriales, muchos de ellos vinculados a guerras o movimientos sociales. En España, los voluntarios han comenzado a documentar estos espacios en ciudades y pueblos, creando una cartografía digital de la memoria accesible para investigadores, familias y curiosos.



"Los cementerios son museos de historia y arte funerario. Al digitalizarlos, no solo preservamos la memoria individual, sino también una parte del paisaje histórico europeo", explica Christophe Becker, presidente de Geneanet.



El Día de Todos los Santos, profundamente arraigado en la cultura española, es una ocasión perfecta para recordar a los seres queridos, visitar los cementerios y reflexionar sobre el valor de la memoria. Desde Geneanet subrayan que, además de rendir homenaje, preservar digitalmente las tumbas y monumentos es una forma moderna y eficaz de transmitir la historia familiar a las próximas generaciones.



Con más de 5 millones de miembros registrados, 2 millones de árboles genealógicos creados y más de 9.000 millones de personas referenciadas, Geneanet es hoy la mayor base de datos genealógica colaborativa de Europa. Fundada en 1996, la plataforma combina la pasión por la historia familiar con la tecnología digital para ofrecer un acceso abierto al pasado de las familias y comunidades.



