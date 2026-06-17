Genei, LogTech española sin rondas, ficha a Noelia Lázaro como CMO para acelerar su expansión europea

Noelia Lázaro, CMO Moviotec - Noelia Lázaro

(Información remitida por la empresa firmante)

La plataforma multicarrier del grupo Moviotec, referente en los primeros puestos del ranking de empresas españolas eficientes en capital que elabora Bewater Funds, incorpora a la directiva para consolidar el sur de Europa, abrir nuevas regiones y lanzar nuevos verticales de negocio

Madrid, 17 de junio de 2026.-

Hay compañías que crecen haciendo rondas de financiación. Genei ha crecido haciendo clientes. La plataforma multicarrier del grupo Moviotec lleva catorce años construyendo infraestructura logística para el comercio digital europeo sin depender de capital externo, lo que la ha situado de manera recurrente en las primeras posiciones del ranking de empresas españolas eficientes en capital que elabora Bewater Funds, la gestora de Indexa Capital.



La compañía cierra los primeros meses de 2026 con más de 50.000 clientes activos en España, Portugal, Francia e Italia, y acuerdos estratégicos que anticipan la entrada en nuevos mercados del continente antes de que acabe el año. Para liderar esta nueva fase —que abarca tanto la expansión geográfica como el lanzamiento de nuevos verticales de negocio—, Genei incorpora a Noelia Lázaro Fernández como Chief Marketing Officer. Con más de 20 años de trayectoria en el sector tecnológico y logístico europeo, Lázaro asumirá la estrategia global de marca, producto y go-to-market, con especial foco en consolidar el sur de Europa y abrir nuevas regiones.



"Genei ha demostrado que es posible liderar el sector LogTech desde la rentabilidad y el servicio real al cliente. El producto y la red ya están completamente consolidados. Mi objetivo es construir la marca que lo cuente", explica Noelia Lázaro, CMO de Genei.



La propuesta de Genei va mucho más allá de la paquetería convencional. La compañía opera como plataforma multicarrier integral que unifica servicios de paquetería, paletería y cargas de gran volumen (freight) bajo una única API, con acceso a tarifas competitivas y negociadas desde el primer envío. Su red integra a operadores de referencia global y nacional como SEUR, DHL, GLS, Correos, Bartolini o DSV, entre más de 30 transportistas tanto nacionales como internacionales, permitiendo gestionar envíos activos a más de 170 países.



Este despliegue se ve reforzado por el respaldo del grupo Moviotec, que completa su propuesta con Filboo, su división de fulfillment y almacenaje dotada de un centro logístico de más de 6.000 m, y con Sendiroo, plataforma multicarrier integrada en el grupo que opera en España, Portugal, Francia e Italia. En conjunto, el grupo supera los 80.000 clientes empresariales y las 300.000 operaciones mensuales.



Acerca de Genei

Fundada en España hace 14 años, Genei es una plataforma tecnológica LogTech especializada en soluciones multicarrier para el comercio electrónico. A través de una integración única por API o mediante su plataforma web, permite a e-commerce de cualquier tamaño automatizar y optimizar sus envíos de paquetería, paletería y carga pesada, conectándose con los principales transportistas nacionales e internacionales, sin costes de entrada ni contratos de permanencia. Más información en www.genei.es.



Acerca de Moviotec

Moviotec es un grupo empresarial tecnológico de capital 100 % español especializado en soluciones de logística y transporte digital para el sector B2B. El grupo engloba marcas clave del sector como Genei, Sendiroo y Filboo, conformando un ecosistema logístico integral que ayuda a las empresas a simplificar y escalar su cadena de suministro en Europa. Más información en www.moviotec.com.



Emisor: Genei

Contacto

Nombre contacto: Noelia Lázaro Fernández

Descripción contacto: CMO

Teléfono de contacto: 611908167



