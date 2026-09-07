Generaciones venideras: Nocpix presenta su visor térmico insignia de próxima generación

(Información remitida por la empresa firmante)

VARSOVIA, Polonia, 7 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- Nocpix, un desarrollador de tecnología avanzada de imágenes electroópticas de exteriores, ha presentado la próxima generación de su visor térmico insignia. Diseñado para satisfacer las necesidades de los cazadores más exigentes, este nuevo modelo lleva el enfoque de Nocpix hacia la imagen térmica, la precisión y el rendimiento en el campo a un nivel superior.

Diseñada para cazadores profesionales, la plataforma de visor térmico insignia de Nocpix combina sensores térmicos desarrollados por Nocpix, óptica de alto rendimiento y zoom ocular en una plataforma de visor tubular tradicional. Algunos modelos también integran telémetro láser y cálculo balístico. Desde su primera generación, la serie ha evolucionado continuamente, impulsada por un único objetivo: ayudar a los cazadores a ver con mayor claridad, tomar decisiones más acertadas y concentrarse en la caza.

¿Qué es lo siguiente cuando las especificaciones siguen aumentando?

En los últimos años, los visores térmicos de alta gama han seguido superando los límites de la resolución, la sensibilidad, el alcance de detección y el aumento. Pero a medida que las especificaciones básicas mejoran, las preguntas que importan a los cazadores cambian: ¿Cuánto detalle se conserva al hacer zoom? ¿Pueden las imágenes y la medición de distancias mantenerse fiables en condiciones climáticas adversas? ¿Pueden los cazadores pasar de detectar un objetivo a obtener información útil de forma más rápida y directa?

La siguiente etapa de la competencia va más allá de las cifras en una hoja de especificaciones.

Transformando la tecnología en experiencia real

Nocpix ha establecido una dirección clara para sus visores térmicos insignia: avanzar en la detección, la óptica y la visualización, centrándose en cómo estas tecnologías se integran en el uso real sobre el terreno.

Con sensores térmicos desarrollados por Nocpix, imágenes Reality+, zoom ocular y funciones balísticas y de medición de distancia en modelos seleccionados, Nocpix integra tecnologías clave en un solo sistema.

Para Nocpix, estar a la vanguardia no se trata de cifras más altas, sino de convertir la tecnología en mejoras reales que los cazadores puedan experimentar sobre el terreno.

¿Dónde debería ir la próxima generación?

El visor térmico de última generación seguirá impulsando el rendimiento esencial: desde la sensibilidad térmica, el detalle de la imagen y el rendimiento con mayor aumento hasta una medición de distancia más precisa en condiciones difíciles.

Pero el rendimiento es solo una parte de la historia. El producto de última generación se está desarrollando en torno a una pregunta más importante: ¿cómo puede la tecnología ayudar a los cazadores a ver más, tomar decisiones más rápido y mantenerse concentrados en la caza?

Nocpix ya ha dado un paso adelante. Ahora, Nocpix da el siguiente.

Pronto se revelarán más detalles.

Generaciones venideras.

Para más información:Departamento de Marketing de NocpixEmail: info@nocpix.comSitio web: www.nocpix.com

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