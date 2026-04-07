El general Cherry y Orqa se asocian para llevar a la OTAN la capacidad de Ucrania para combatir drones

(Información remitida por la empresa firmante)

El general Cherry y Orqa se asocian para llevar por primera vez a la OTAN y a las naciones aliadas la capacidad de Ucrania para combatir drones

OSIJEK, Croacia, 7 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La empresa ucraniana de tecnología de defensa General Cherry y el fabricante croata de drones Orqa, líder europeo en vehículos aéreos no tripulados (UAV), han firmado un memorando de cooperación pionero. Este acuerdo combinará la excelencia operativa de General Cherry con la experiencia tecnológica de Orqa en una alianza que refleja el profundo respeto mutuo entre ambas empresas y países.

Este acuerdo, posible gracias a la generosa decisión de Ucrania de compartir su incomparable experiencia en drones interceptores C-UAS y las probadas capacidades de producción de Orqa, maximizará la resiliencia de la OTAN y permitirá que las defensas de fabricación europea protejan el espacio aéreo europeo, sin menoscabar las capacidades de Ucrania.

La alianza entre empresas líderes de Ucrania y Croacia es significativa, ya que ambas naciones comparten un profundo respeto por la independencia soberana. Inicialmente, se centrará en el desarrollo y la fabricación de drones interceptores, componentes y otros sistemas antidrones. Ya se está trabajando en la creación de instalaciones de fabricación conjuntas en Croacia y Ucrania, y se espera que los primeros productos estén disponibles próximamente.

"Hoy marca el inicio de una nueva etapa para nuestra empresa y para la tecnología de defensa ucraniana en su conjunto. Iniciamos una importante y prometedora alianza con una empresa que cuenta con más de una década de experiencia y liderazgo en la industria de los vehículos aéreos no tripulados (UAV). Nuestro objetivo común es claro: contribuir a la construcción de una nueva arquitectura de seguridad europea y global. La singular experiencia de Ucrania en el campo de batalla, combinada con la pericia tecnológica de Orqa, crea una poderosa sinergia. Juntos, estamos listos para cambiar las reglas del juego", declaró Yaroslav Gryshyn, cofundador de General Cherry.Srdjan Kovacevic, cofundador y consejero delegado de Orqa, comentó: "La experiencia de combate real del general Cherry, combinada con las amplias capacidades técnicas de Orqa, crea una alianza con un potencial excepcional basada en un innovador modelo de fabricación conjunta. Representa un importante avance para ambas partes y países, ya que permite que la capacidad de drones interceptores altamente efectivos del general Cherry esté disponible fuera de Ucrania por primera vez. El resultado fortalecerá el marco de seguridad de todas las naciones aliadas".

Acerca de General Cherry

General Cherry se encuentra entre los principales desarrolladores y productores de vehículos aéreos no tripulados (UAV) en Ucrania, ocupando el puesto número 1 en drones interceptores y el número 1 entre todos los desarrolladores de drones FPV, según datos oficiales del programa Army of Drones Bonus.

Acerca de Orqa

Orqa es uno de los mayores fabricantes de UAV/drones del mundo, produciendo componentes y sistemas integrados para clientes en más de 50 mercados a nivel mundial, incluyendo 24 estados miembros de la OTAN. Todos los productos de Orqa se fabrican sin piezas chinas; el modelo de producción verticalmente integrado de la compañía garantiza que cada elemento clave se diseñe, desarrolle y fabrique internamente, lo que hace que su cadena de suministro sea inmune a las tensiones geopolíticas. En 2026, Orqa ocupó el puesto número 135 en la clasificación general —y el número 2 en el sector aeroespacial y de defensa— en la lista FT1000 del Financial Times, que incluye a las 1.000 empresas de más rápido crecimiento en Europa.

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