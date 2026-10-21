Generative Bionics construirá la mayor fábrica de datos de IA física de Europa (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Generative Bionics construirá la mayor fábrica de datos de IA física de Europa e impulsará la soberanía europea en el ámbito de los humanoides con la infraestructura de IA de AMD

Plan estratégico para construir una red de tres nodos de la fábrica de datos de IA física, comenzando con un nuevo centro de 5.000 metros cuadrados en Italia. Esta red conectará el aprendizaje robótico en entornos reales, la simulación de gemelos digitales y la infraestructura AMD Helios™, acelerando con ello el despliegue de humanoides industriales en el continente

Lo más destacado

Red de Fábrica de Datos de IA Física: Generative Bionics está llevando a cabo el desarrollo de una red propia de tres instalaciones, comenzando con un centro de 5.000 metros cuadrados en Italia, que pasará a estar operativo para el cuarto trimestre de 2027, y expandiéndose a un segundo sitio en otra ubicación de Europa y un tercero que dará servicio a los mercados globales. La red reproducirá entornos industriales reales para el aprendizaje de robots, la generación de datos y la validación.

Generative Bionics está llevando a cabo el desarrollo de una red propia de tres instalaciones, comenzando con un centro de 5.000 metros cuadrados en Italia, que pasará a estar operativo para el cuarto trimestre de 2027, y expandiéndose a un segundo sitio en otra ubicación de Europa y un tercero que dará servicio a los mercados globales. La red reproducirá entornos industriales reales para el aprendizaje de robots, la generación de datos y la validación. Soberanía europea en humanoides: La red proporcionará a Europa una infraestructura propia e integral de IA Física, desde datos de robots del mundo real hasta la simulación de gemelos digitales a gran escala y la computación de IA, de modo que los datos, modelos y conocimientos técnicos detrás de los humanoides industriales se generen, entrenen y validen en el continente.

La red proporcionará a Europa una infraestructura propia e integral de IA Física, desde datos de robots del mundo real hasta la simulación de gemelos digitales a gran escala y la computación de IA, de modo que los datos, modelos y conocimientos técnicos detrás de los humanoides industriales se generen, entrenen y validen en el continente. AMD - socio estratégico desde el primer día: Desde la inversión de AMD Ventures en la ronda de financiación inicial de Generative Bionics y la computación AMD integrada en GENE.01 hasta los sistemas AMD Helios™ que impulsarán la red de la Fábrica de Datos, AMD es socio de Generative Bionics en toda la pila de IA Física, proporcionando computación y almacenamiento de alto rendimiento para datos físicos y sintéticos, entrenamiento de modelos y simulación paralela de gemelos digitales.

Desde la inversión de AMD Ventures en la ronda de financiación inicial de Generative Bionics y la computación AMD integrada en GENE.01 hasta los sistemas AMD Helios™ que impulsarán la red de la Fábrica de Datos, AMD es socio de Generative Bionics en toda la pila de IA Física, proporcionando computación y almacenamiento de alto rendimiento para datos físicos y sintéticos, entrenamiento de modelos y simulación paralela de gemelos digitales. Desarrollo de la realidad a la simulación y viceversa: Las tareas que GENE.01 realiza en entornos físicos se recrearán como gemelos digitales y se repetirán en miles de variaciones. Los modelos entrenados en simulación se integrarán en los robots para su validación en el mundo real.

Las tareas que GENE.01 realiza en entornos físicos se recrearán como gemelos digitales y se repetirán en miles de variaciones. Los modelos entrenados en simulación se integrarán en los robots para su validación en el mundo real. Validación industrial: La infraestructura entrenará modelos de acción global, validará configuraciones completas de robots antes de su implementación para el cliente y utilizará también datos operativos con el fin de mejorar el rendimiento a medida que las flotas acumulen horas de funcionamiento.

MILÁN, 21 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Generative Bionics, empresa de alta tecnología que desarrolla robots humanoides para aplicaciones industriales, ha dado a conocer hoy durante la celebración de CES Unveiled Milan su plan para construir una fábrica de datos de IA física propia y multisitio, diseñada para llevar la robótica humanoide de las demostraciones de laboratorio a un despliegue industrial fiable y para promover la soberanía humanoide europea, asegurando que los datos, modelos y conocimientos técnicos que respaldan a los humanoides industriales de Europa se generen, entrenen y validen en el continente.

El primer centro de 5.000 metros cuadrados, previsto para su puesta en uso en Italia y cuya puesta en marcha está programada para el cuarto trimestre del año 2027, irá seguido de una segunda instalación en otra ubicación europea y una tercera que dará servicio a los mercados globales. En conjunto, las tres instalaciones reproducirán entornos industriales reales, generarán datos físicos de alta fidelidad y los conectarán con simulaciones de gemelos digitales a gran escala.

Los grandes modelos de lenguaje aprenden de enormes cantidades de información disponible en línea. Los robots humanoides no disponen de una fuente de datos comparable sobre cómo actuar en el mundo físico. La fábrica de datos la creará recopilando datos mientras GENE.01 realiza tareas industriales y ampliando esas experiencias por medio de simulaciones de gemelos digitales con la potencia de cálculo de AMD.

Aprovechando la colaboración tecnológica estratégica existente entre ambas compañías, AMD será el socio de infraestructura de IA de Generative Bionics y la red de la fábrica de datos funcionará con AMD Helios™. Su arquitectura a escala de rack proporcionará la base de cálculo necesaria para procesar datos físicos y sintéticos, entrenar modelos de IA física y ejecutar miles de variaciones de escenarios de gemelos digitales en paralelo.

La fábrica de datos servirá para llevar a cabo la conexión de las operaciones robóticas reales, la simulación y el desarrollo de IA en un ciclo continuo de realidad a simulación y viceversa. Permitirá a Generative Bionics configurar y validar GENE.01 para entornos industriales específicos antes de su implementación para el cliente, y luego alimentar los datos de las flotas implementadas a futuros ciclos de entrenamiento.

La fábrica de datos de IA Física para Implementación Industrial

Los humanoides industriales deben aprender de las condiciones que encontrarán en el trabajo. Esto necesita de datos que capturen el contacto, la fuerza, el movimiento, la proximidad, la temperatura, las limitaciones de la tarea y la interacción humana en entornos operativos realistas. Para GENE.01, el conjunto de datos incluirá información de visión y movimiento, así como señales capturadas a través de su piel multimodal de cuerpo completo.

Contando con 5.000 metros cuadrados, el primer centro de la fábrica de datos se convertirá en la mayor instalación de entrenamiento de IA Física para robots humanoides de Europa. Reproducirá entornos seleccionados con socios industriales y permitirá que flotas de robots GENE.01 realicen tareas de forma continua en condiciones reales. Estas operaciones generarán datos físicos de alta fidelidad para el entrenamiento de los modelos de acción del mundo real y la validación del sistema robótico completo, incluyendo la percepción, el control, el comportamiento de seguridad y la ejecución de tareas, antes de su implementación en las instalaciones del cliente.

Cada uno de los entornos físicos y configuración de robot se recreará como un gemelo digital. De esta forma, se podrán repetir las mismas tareas en miles de variaciones de diseño, objetos, materiales, condiciones de operación y modos de fallo que serían imposibles de reproducir físicamente. Los modelos entrenados y probados en simulación se implementarán en los robots para su validación, mientras que los datos de las operaciones físicas alimentarán el siguiente ciclo de entrenamiento.

Infraestructura AMD Helios™ para IA física

Como parte de la colaboración prevista, Generative Bionics va a aprovechar la infraestructura de computación de IA de alto rendimiento de AMD para respaldar el desarrollo de su red de fábrica de datos de IA física. Está previsto que esta infraestructura proporcione la capacidad de computación escalable necesaria para el entrenamiento de modelos de IA, el procesamiento de datos físicos y sintéticos, y la ejecución de simulaciones de gemelos digitales. Generative Bionics ubicará conjuntamente a los equipos de robótica, IA e ingeniería de datos con la infraestructura para gestionar el flujo de trabajo, desde los datos brutos multimodales de los robots hasta los conjuntos de datos listos para la IA, los modelos validados y su implementación en flotas de robots. Es por ello que la fábrica de datos conectará entornos físicos, ingeniería de datos, simulación, entrenamiento de modelos e implementación de flotas a través de una infraestructura compartida en múltiples ubicaciones.

Estamos replicando el mundo, tanto física como digitalmente, para entrenar robots humanoides a gran escala antes de que entren en él, afirmó Daniele Pucci, consejero delegado de Generative Bionics. La fábrica de datos de IA Física es la clave: flotas de GENE.01 aprenden del trabajo industrial real, sometemos esas habilidades a pruebas de estrés en miles de variaciones de gemelos digitales en la infraestructura de computación de AMD y devolvemos los Modelos de Acción Mundial validados al terreno. Esta es la infraestructura que habilita la capa de Inteligencia de Acción de la IA Física en entornos reales de clientes. Con AMD a nuestro lado desde el primer día, integrada en GENE.01 y ahora en el corazón de la fábrica de datos, estamos construyendo esta red aquí en Europa, para que los datos, los modelos y la infraestructura que respaldan a nuestros humanoides industriales se desarrollen y operen en el continente.

La IA Física representa una oportunidad apasionante para llevar el poder de la IA al mundo real, y sirve para crear nuevas posibilidades de cara a la automatización y la innovación industrial, declaró Keith Strier, vicepresidente sénior de Mercados Globales de IA en AMD. Con AMD Helios™ impulsando la primera fábrica de datos de IA Física de Italia, proporcionamos la infraestructura informática escalable y de alto rendimiento necesaria para convertir ese potencial en realidad. Nuestra colaboración con Generative Bionics marca un paso importante en el avance de la IA europea y la soberanía industrial, permitiendo el desarrollo y la implementación de aplicaciones de robótica inteligente de próxima generación, al tiempo que fortalece la capacidad de innovación de Europa.

Acerca de Generative Bionics

Generative Bionics es una empresa italiana de alta tecnología especializada en el desarrollo de robots humanoides impulsados por IA física. Combina robótica avanzada, inteligencia artificial, biomecánica y diseño con el objetivo de construir plataformas humanoides diseñadas para operar de forma segura y fiable dentro de entornos industriales complejos, manteniendo a las personas como eje central del proceso de desarrollo. Sus soluciones sirven para ayudar a mejorar la seguridad, la ergonomía y la continuidad operativa, y han sido diseñadas para integrarse en los procesos de producción existentes sin necesidad de infraestructura específica. Generative Bionics recaudó 70 millones de euros por medio de una ronda de financiación inicial liderada por CDP Venture Capital, con la participación de AMD Ventures, Duferco, Eni Next, RoboIT y Tether, para apoyar el desarrollo de una nueva generación de IA física centrada en el ser humano para aplicaciones industriales.

Contactos para medios

Ruder Finn: RFGenerativeBionics@RuderFinn.comOficina de prensa de Generative Bionics: press@gbionics.ai

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/generative-bionics-construira-la-mayor-fabrica-de-datos-de-ia-fisica-de-europa-302915359.html