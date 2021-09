Genesis Finance lanza servicios financieros digitales en el Reino Unido

LONDRES, 9 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Genesis Finance, a range of financial products for global premium luxury automotive brand Genesis, started out with upbeat prospect in the United Kingdom, according to Hyundai Capital UK (HCUK) today.

El gran sedán G80 y el gran vehículo deportivo utilitario (SUV) GV80 de Genesis se lanzaron en el Reino Unido el 2 de agosto.

Genesis Finance cuenta con una experiencia de compra de automóviles digital intuitiva y fluida que HCUK ha desarrollado en base a su experiencia como proveedor financiero cautivo para Hyundai Motor Group desde 2012. El proceso de compra de automóviles digitales, totalmente alineado con la marca Genesis, se ha diseñado para cumplir las necesidades de los posibles clientes.

Como nueva marca de lujo premium progresiva, respetar el tiempo de nuestros clientes es un enfoque fundamental de Genesis. En consecuencia, los clientes pueden continuar con todo el proceso de compra del vehículo en el sitio web de Genesis sin tener que visitar Genesis Studio. Pueden solicitar pruebas de manejo, seleccionar modelos/opciones, presentar solicitudes financieras, pasar por el proceso de suscripción y firmar un contrato e incluso inscribirse para la entrega de un automóvil en la puerta de su casa.

"El lanzamiento de Genesis en el Reino Unido permite a HCUK entrar en un nuevo segmento de mercado y atraer una nueva base de clientes", dijo Ian Whittaker, director gerente de HCUK. "Hemos tomado todo el conocimiento y la inversión de los últimos nueve años y hemos adaptado nuestros productos y servicios para respaldar a Genesis y la oferta de sus clientes a medida que entran en el sector premium".

Todos los productos financieros que HCUK proporciona a las empresas hermanas de Genesis se han aplicado a Genesis Finance. Los clientes potenciales de vehículos Genesis pueden elegir entre varios productos financieros en la página de inicio de Genesis (https://www.genesis.com/uk), que van desde Compra por contrato personal hasta Alquiler por contrato personal y Préstamo de motor personal.

El servicio digital de HCUK complementa el soporte proporcionado por Genesis Personal Assistant (GPA). El servicio incluye configuradores dinámicos y explicadores de productos de vídeo, y garantiza que todas las transacciones de los clientes sean seguras a través de la autenticación basada en el conocimiento en la etapa de firma electrónica.

HCUK es una empresa conjunta establecida en 2012 entre Hyundai Capital en Corea y Santander Consumer UK. HCUK ofrece una gama completa de productos y servicios financieros cautivos para Hyundai Motor Group, que opera exclusivamente Hyundai Finance, Kia Finance y Genesis Finance en el Reino Unido. Con más de 200.000 clientes, HCUK tiene un balance de 2.500 millones de libras esterlinas y ofrece un rendimiento significativo y sostenible para sus accionistas.

"El lanzamiento de Genesis Finance es el siguiente paso en nuestro viaje y refuerza nuestra promesa como empresa de ofrecer una experiencia sin estrés para nuestros clientes", dijo Andrew Pilkington, director gerente de Genesis Motor UK. "Al asociarnos con HCUK, podemos ofrecer una sólida experiencia de compra de automóviles digital directa al cliente que pone al cliente en control con una selección de opciones de financiación flexibles".

"Si bien Genesis solo se lanzó en el Reino Unido en agosto, ya estamos mirando hacia el futuro", dijo Ian Whittaker. "A medio y largo plazo, utilizaremos nuestra experiencia en áreas como aprendizaje automático, renovaciones y remarketing para respaldar a Genesis Motor. También estamos trabajando con su equipo para lanzar nuevas soluciones de financiación. Esto proporcionará a los clientes de Genesis una flexibilidad aún mayor y apoyará a Genesis Motor en la expansión de su alcance de clientes".

Desde su debut en 2016, Genesis ha sido reconocido mundialmente por su excelente diseño y calidad. Sus ventas acumuladas ya han superado las 500.000 unidades a nivel mundial en 2021. Genesis Europe se ha fijado el objetivo de consolidar su posición como marca mundial de automóviles de lujo este año.

Genesis Studio, una sala de exposición gestionada directamente por Genesis, se inauguró en el centro comercial Westfield de Londres en junio, y se prevé la apertura de más estudios en 2022.

Genesis planea expandir aún más su presencia en Europa entrando en Alemania el 1 de septiembre.

Acerca de Hyundai Capital UK (HCUK)

HCUK comenzó a comercializarse en 2012. El desarrollo de nuevos productos, el sistema de gestión de vanguardia y la integración digital han impulsado el crecimiento de la empresa y sus socios OEM durante los últimos nueve años. La inversión sostenible a largo plazo de HCUK también ayudó a que su cartera de clientes llegara a 200.000 con activos de 2.500 millones de libras esterlinas. Con un enfoque basado en datos y centrado en el cliente en medio de la rápida aceleración de la electrificación del vehículo, HCUK está bien posicionado para satisfacer las necesidades de financiación y movilidad de los clientes del futuro como un "Mejor Empleador de Kincentric".

Acerca de Genesis

Tras su lanzamiento en 2015, Genesis se ha consolidado como una verdadera alternativa dentro del segmento premium. Con un compromiso con la hospitalidad y un gran servicio, Genesis se esfuerza por construir relaciones sinceras con los clientes y, sobre todo, por respetar el mayor lujo de todos: su tiempo. La marca se lanzó por primera vez en Corea del Sur y, tras el éxito en EE. UU., Canadá, Rusia, Oriente Medio y Australia, Genesis ha puesto su mirada en Europa y China. Al incorporar su lenguaje de diseño único "Athletic Elegance", la marca continúa fortaleciendo su gama de vehículos y servicios para atraer a una gama más amplia de consumidores. El primer automóvil eléctrico, el Genesis G80, se lanzará este año, y habrá más por venir. Genesis es una de las marcas mejor clasificadas en la industria automotriz por respetados expertos externos, incluidos el Auto del año de América del Norte, Consumer Reports y J.D. Power. Genesis es la única marca con una gama completa de productos que ha logrado el IIHS Top Safety Pick +.

Para más información sobre Genesis y su definición de premium, visite www.genesis.com/uk

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1602518/Image1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1343103/Logo.jpg