Geneverse abre un nuevo mercado con su debut y lanzamiento de productos en la feria The smarter E Europe 2023

MÚNICH, 15 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- Geneverse, proveedor estadounidense de soluciones innovadoras de energía solar doméstica, se complace en anunciar su debut en el mercado de la UE en la esperada feria The smarter E Europe 2023, que se celebra en el marco de The smarter E Show. El evento, que se celebrará en Munich, mostrará por primera vez el innovador sistema completo de energía solar doméstica de Geneverse.

The smarter E es un prestigioso encuentro internacional que reúne a expertos de la industria, innovadores y entusiastas para explorar las últimas tendencias y avances en energías renovables. Con su participación, Geneverse pretende revolucionar el panorama de la energía solar en Europa y hacerla más accesible a un mayor número de personas.

El sistema completo de energía solar doméstica de Geneverse es una solución integral diseñada para satisfacer las necesidades energéticas de las propiedades residenciales de la UE. Combinando paneles solares de última generación, almacenamiento avanzado de energía y tecnologías inteligentes de gestión energética, el sistema proporciona a los consumidores una fuente de energía fiable, eficiente y sostenible. Al permitir a los usuarios generar, almacenar y gestionar su propia energía solar, reduce la dependencia de las fuentes de energía tradicionales y contribuye a un futuro más ecológico.

"Estamos encantados de debutar en el mercado de la UE en la feria The smarter E Europe 2023", explicó Anson Liang, consejero delegado de Geneverse. "Las soluciones energéticas sostenibles no deben limitarse a unos pocos elegidos, sino que deben ser accesibles a todo el mundo. Con nuestro innovador sistema, ofrecemos a los particulares la oportunidad de generar su propia energía limpia, reducir su huella de carbono y tomar el control de sus costes energéticos", afirmó Anson, fundador de Geneverse.

La participación de Geneverse en The smarter E Show durante The smarter E Europe 2023 refleja su compromiso para impulsar la adopción de la energía sostenible y promover la conciencia medioambiental. En cuanto al mercado americano, en RE+ 2023 se prevén interesantes presentaciones de nuevos productos.

Visite el pabellón C, expositor 460 de Geneverse durante la feria The smarter E Europe 2023, del 14 al 16 de junio. Entre en contacto con los expertos de Geneverse, experimente de primera mano el innovador Sistema Completo de Energía Solar para el Hogar y descubra cómo Geneverse está potenciando la independencia. Si desea reunirse con Geneverse en The smarter E Europe, envíe un correo electrónico a sales.eu@geneverse.com.

Acerca de Geneverse:

Geneverse es un proveedor líder de soluciones de energía renovable, especializado en generadores solares y paneles solares. La empresa está comprometida con el fomento de la sostenibilidad y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles proporcionando soluciones de energía renovable asequibles, eficientes y fiables. Para más información, visite geneverse.com y siga a @geneversepower en LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, y Twitter.

