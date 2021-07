GEN.G Esports y Crocs se asocian para lanzar 'Construye tu vida en color'

Photo by Gen.G

Una competición mundial de construcción dirigida a jugadores y constructores de todas las regiones

Competición abierta desde AHORA hasta el 19 de julio

LOS ÁNGELES, 7 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- La organización mundial de esports, Gen.G, y la innovadora marca de calzado informal, Crocs, Inc. (NASDAQ: CROX), han anunciado una asociación para una competición de construcción de Minecraft. Celebrando el lanzamiento de la nueva colección All Family Tie-Dye de Crocs, el tema de la competición es "Construye tu vida en color" que comienza el 6 de julio y concluye el 19 de julio, animando a los jugadores a mostrar sus personalidades y compartir sus vidas con todos sus colores. Para más información sobre los detalles de la competición y la inscripción, visite www.crocsworld.gg.

Las construcciones serán juzgadas y revisadas por un panel de personas influyentes en el mundo de los videojuegos, como LittleSiha, JeromeASF, RyGuyRocky, Solidarity, Doc M77, IYMAN, ACAU y Pacckker. Los jueces se fijarán en la calidad de la construcción, la creatividad y el color a la hora de seleccionar a los finalistas.

"El concurso 'Construye tu vida en color' es otro ejemplo de cómo Crocs sigue innovando y creando relaciones auténticas con los fans de la marca y los consumidores en el escenario digital", dijo la vicepresidenta senior y directora de marketing de Crocs, Heidi Cooley. "Al igual que Crocs, el mundo de Minecraft se inspira en la creatividad y la autoexpresión, y estamos encantados de colaborar con Gen.G en un programa que une a Crocs con la comunidad de jugadores."

"Trabajar con una marca como Crocs, que habitualmente hace olas en el mundo de la moda y la música, ha sido una maravilla. Nos desafiamos realmente a idear algo genial que celebrara la increíble creatividad de la comunidad mundial de Minecraft," dijo Gina Chung Lee, responsable de marketing de Gen.G.

El concurso está abierto a los residentes de Canadá, China, Europa, Japón, Corea y Estados Unidos. Los talentos juzgarán y seleccionarán a los ganadores regionales que podrán ganar premios como una XBOX Series X, una Playstation 5, un ordenador portátil LG, Crocs de la colección All Family Tie-Dye, charms Jibbitz™ (visite el sitio web para conocer las normas y reglamentos detallados por región). También habrá oportunidades para seis afortunados ganadores que diseñen sus propios charms Jibbitz™ personalizados producidos por Crocs.

La colección All Family Tie-Dye de Crocs trasciende todas las edades y géneros con nuevos patrones y siluetas para toda la familia.

Además de la asociación con Gen.G, Crocs se ha integrado previamente en el espacio de los esports con colaboraciones con la franquicia de la Liga Call of Duty de Andbox, New York Subliners, y la franquicia de la Liga Call of Duty Minnesota RØKKR.

