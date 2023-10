Gentari, de Malasia, y GIC, de Singapur, se alían con los fundadores de Greenko para desarrollar una de las mayores plat

From left to right: Mr Navjit Gill , Country Head ,Gentari India, Mr Anil Chalamalsetty , Founder, AM Green, Mr Kian Min Low, Chief Renewables Officer, Gentari, Mr Hardeep Singh Puri , Honourable Minister for Petroleum & Natural Gas, Govt of India, Mr Suh

From left to right: Mr Navjit Gill , Country Head ,Gentari India, Mr Anil Chalamalsetty , Founder, AM Green, Mr Kian Min Low, Chief Renewables Officer, Gentari, Mr Hardeep Singh Puri , Honourable Minister for Petroleum & Natural Gas, Govt of India, Mr Suh - GREENKO GROUP/PR NEWSWIRE

La producción de 5 millones de toneladas anuales de amoníaco ecológico acelera el paso de la India a la producción neta cero.

La nueva empresa se fija como objetivo la primera entrega de amoníaco verde a finales de 2025.

HYDERABAD, La India, SINGAPUR y KUALA LUMPUR, Malasia, 30 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- Gentari, la división de energía limpia de Petronas (Malasia) y AM Green, creada por los fundadores de Greenko, han anunciado hoy la firma de acuerdos definitivos con una filial de GIC para producir 5 millones de toneladas anuales (MTPA) de amoníaco verde en 2030, lo que equivale a aproximadamente 1 MTPA de hidrógeno verde.

La asociación se centrará en la producción de amoníaco ecológico en múltiples ubicaciones de la India, lo que se espera que acelere los esfuerzos para alcanzar los objetivos de cero emisiones netas en la India, así como en los mercados de la OCDE. Se espera que las exportaciones de amoniaco verde a los principales mercados de la OCDE, como Alemania, Japón, Corea del Sur y Singapur, comiencen a finales de 2025.

El amoníaco verde será producido por una unidad de AM Green, denominada AM Green Ammonia Holdings. Tras la inversión de Gentari, GIC y AM Green, la unidad será una plataforma totalmente financiada que invertirá, por fases, en las regiones indias de Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat, Karnataka e Himachal Pradesh.

Las 5 MTPA de amoníaco ecológico equivaldrán a cerca de 1 MTPA de hidrógeno ecológico, lo que representa una quinta parte del objetivo de producción de hidrógeno ecológico de la India en el marco de la Misión Nacional de Hidrógeno Ecológico del país y el 10% del objetivo europeo de importación de hidrógeno ecológico para 2030[1].

Alcanzar esta escala de producción situará a la nueva empresa entre las pioneras del mundo en la producción de amoníaco ecológico a gran escala y a un coste competitivo.

La producción de amoníaco verde por parte de AM Green se apoyará en la energía renovable suministrada las 24 horas del día a través de acuerdos de compra con contrapartes de renombre y electrolizadores fabricados por otra unidad de AM Green (AM Green Technology & Solutions). Con su presencia en toda la cadena de valor y con motores de crecimiento complementarios, AM Green está bien posicionada para reclamar y consolidar una posición a la vanguardia de las soluciones competitivas a gran escala para descarbonizar las industrias y las economías de todo el mundo.

AM Green también producirá moléculas verdes como metanol verde, sosa cáustica verde, cloro verde, biocombustibles y diversos productos químicos verdes de alto valor añadido en su filial AM Green Molecules. Además, AM Green también albergará una empresa conjunta con John Cockerill de Bélgica para fabricar electrolizadores en su filial AM Green Technology & Solutions; suministrando unos 6,5 GW de electrolizadores a AM Green Ammonia para 2030.

La conclusión de la transacción está sujeta al cumplimiento de las condiciones precedentes pertinentes y habituales. Citigroup Global Market India Pvt. Ltd. y Cyril Amarchand Mangaldas han actuado como asesores financieros y jurídicos exclusivos de AM Green para esta transacción.

Anil Chalamalasetty: Fundador de Greenko Group & AM Green, explicó:

"Estamos encantados de asociarnos con Gentari y GIC para adentrarnos en la economía verde global con bajas emisiones de carbono. El compromiso de Gentari y GIC respalda la visión del primer ministro Modi de que la India se convierta en líder de la transición energética mundial. Esta asociación estratégica trabajará para acelerar los objetivos de emisiones netas cero de varias industrias y varias economías de la OCDE. El enfoque continuo en la innovación, combinado con la ejecución, garantizará que nuestra empresa, AM Green, se mantenga por delante de las demás y se convierta en una plataforma mundial de soluciones para la transición hacia una energía limpia".

Sushil Purohit, consejero delegado de Gentari, declaró:

"A medida que Gentari amplía su cartera de soluciones de energía limpia en Malasia, Asia-Pacífico y más allá, creemos en la importancia crítica de las colaboraciones a nivel industrial que combinan fortalezas complementarias y desbloquean sinergias. Esta asociación con AM Green y GIC es un testimonio de nuestro compromiso para acelerar la adopción del hidrógeno verde a nivel mundial, con el fin de influir en la búsqueda de un futuro neto cero. En las economías de la OCDE, el sudeste y el este de Asia, el amoníaco verde contribuirá a la descarbonización de industrias como la generación de energía, mediante la combustión conjunta, y el transporte marítimo".

Acerca de AM Green

AM Green es propiedad y está bajo el control indirecto de los fundadores del Grupo Greenko, con sede en Hyderabad: Anil Chalamalasetty y Mahesh Kolli. Con su fortaleza en energías renovables y almacenamiento como modelo de servicio y su historial de emprendimiento energético, AM Green aspira a convertirse en uno de los productores de hidrógeno verde, amoníaco verde y otras moléculas verdes más competitivos en costes del mundo.

En la India, AM Green está desarrollando capacidades de producción de moléculas verdes (hidrógeno verde, amoníaco verde, biocombustibles, sosa cáustica verde, e-metanol) para la descarbonización en industrias difíciles de reducir. La empresa también creará un negocio internacional de energías renovables y almacenamiento y una empresa conjunta para fabricar electrolizadores con John Cockerill de Bélgica.

Acerca de Gentari

Gentari se centra en ofrecer las soluciones necesarias para poner en marcha hoy una energía limpia que transforme nuestra forma de vivir mañana. Los tres pilares básicos iniciales de Gentari -energías renovables, hidrógeno y movilidad verde- forman una cartera completa de soluciones para ayudar a nuestros clientes en su viaje hacia la descarbonización. Su aspiración global para 2030 es alcanzar 30-40 GW de capacidad instalada en energías renovables, hasta 1,2 MTPA de hidrógeno limpio, y más del 10% de cuota de mercado en puntos de recarga públicos y vehículos como servicio en países clave de Asia-Pacífico. A largo plazo, Gentari aspira a ser el socio de soluciones de energía limpia más valorado, creando un mayor impacto, conectando empresas y haciendo posible el viaje hacia un futuro neto cero.

Acerca de GIC

GIC es una empresa líder de inversión global creada en 1981 para asegurar el futuro financiero de Singapur. Como gestor de las reservas de divisas de Singapur, GIC adopta un enfoque de inversión disciplinado y a largo plazo, y ocupa una posición única en una amplia gama de clases de activos y estrategias activas a escala mundial. Entre ellos figuran la renta variable, la renta fija, el sector inmobiliario, el capital privado, el capital riesgo y las infraestructuras. El enfoque a largo plazo de la empresa, sus capacidades multiactivos y su conectividad global le permiten ser un inversor de elección. GIC busca añadir valor significativo a sus inversiones. Con sede en Singapur, GIC cuenta con más de 2.100 profesionales en 11 ciudades financieras clave y tiene inversiones en más de 40 países.

