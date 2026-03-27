Geobaliza lanza una oferta de baliza V16 a 23,95 euros durante Semana Santa - GEOBALIZA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de marzo de 2026.- La seguridad vial ha experimentado una transformación significativa en los últimos años, impulsada por la incorporación de nuevas tecnologías y la evolución de la normativa. En particular, la necesidad de señalizar incidencias en carretera de forma más segura ha llevado al desarrollo de dispositivos que reducen la exposición de los conductores a situaciones de riesgo. En este contexto, la baliza V16 se ha consolidado como una solución clave dentro del ecosistema de seguridad vial. Geobaliza se posiciona en este escenario con una propuesta orientada a facilitar el acceso a este tipo de dispositivos mediante una oferta específica durante el periodo de Semana Santa.

La baliza V16 conectada como alternativa a los sistemas tradicionales

La sustitución progresiva de los triángulos de emergencia por dispositivos luminosos conectados responde a un cambio normativo que prioriza la seguridad del conductor. La baliza V16 permite señalizar la presencia de un vehículo detenido sin necesidad de abandonar el habitáculo, reduciendo así el riesgo en vías de alta circulación.

El modelo desarrollado por Geobaliza incorpora conectividad y geolocalización, lo que permite transmitir la ubicación del vehículo en tiempo real a las plataformas de gestión de tráfico. Esta funcionalidad mejora la visibilidad de la incidencia y facilita la intervención de los servicios correspondientes. Además, el dispositivo cumple con los requisitos establecidos por la DGT, adaptándose a las exigencias actuales en materia de señalización vial.

Promoción especial en Semana Santa y accesibilidad del dispositivo

El incremento de desplazamientos durante periodos vacacionales como la Semana Santa refuerza la importancia de contar con sistemas de señalización eficaces. En este contexto, Geobaliza pone a disposición del mercado una oferta específica de su baliza V16 a un precio de 23,95 euros, facilitando su adquisición en un momento de alta movilidad en carretera.

Esta iniciativa responde a la creciente demanda de dispositivos que combinan seguridad, facilidad de uso y cumplimiento normativo. La accesibilidad económica se convierte en un factor relevante para impulsar su adopción entre conductores que buscan soluciones adaptadas a las nuevas exigencias del entorno vial.

La evolución de la normativa y la concienciación sobre la seguridad continúan impulsando la incorporación de nuevas tecnologías en la carretera. En este escenario, la baliza V16 se consolida como un elemento esencial en la señalización de emergencias, con propuestas como la de Geobaliza que contribuyen a su integración en el uso cotidiano.

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