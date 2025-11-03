Geobaliza ofrece un precio destacado para su baliza V16 geolocalizable y conectada a DGT 3.0

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 3 de noviembre.- A medida que se acerca la entrada en vigor de la normativa que establece la obligatoriedad del uso de balizas V16 conectadas, diferentes compañías del sector están presentando sus propuestas adaptadas a los nuevos requisitos. Entre ellas se encuentra Geobaliza, empresa especializada en la fabricación y comercialización de dispositivos V16 conectados y certificados por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Su modelo GEOBALIZA GPS V16 conectada a la red de Telefónica Tech y compatible con la aplicación SOS Alert, se ofrece actualmente a un precio de 29,90 euros (IVA incluido).

Visibilidad digital 3.0 con conexión anónima

Las balizas V16 conectadas se definen por la seguridad que aporta su visibilidad digital, garantizada mediante la conexión del dispositivo con la plataforma del vehículo conectado DGT 3.0. Esta tecnología permite que, únicamente cuando está en uso, el dispositivo emita una señal anónima, que es recibida por dicha plataforma y compartida en tiempo real con el resto de conductores.

De esta forma, la ubicación exacta de una incidencia puede visualizarse directamente en navegadores como Google Maps, Waze o cualquier sistema de navegación compatible. Todos los dispositivos comercializados por Geobaliza, incluido el modelo GEOBALIZA GPS V16 Conectada (disponible por 29,90 euros IVA incluido), incorporan una tarjeta SIM integrada y se encuentran conectados a través de Telefónica Tech, con servicio de datos ilimitado durante un periodo mínimo de 12 años.

Asegurar la disponibilidad

Falta menos de dos meses para que las balizas V16 Conectadas pasen a ser obligatorias en España, y la previsión apunta a que no habrá suficientes unidades para cubrir la demanda de más de 30 millones de vehículos que deberán incorporar un dispositivo de señalización certificado por la DGT y conectado con la plataforma DGT 3.0.

Todos los modelos comercializados por Geobaliza, incluido el GEOBALIZA GPS V16 Conectada, cumplen con los requisitos exigidos y están disponibles a partir de 29,90 euros IVA incluido a través de su canal online, con distintas opciones de conectividad certificada.

Asesoramiento especializado, atención personalizada y envío ágil

Geobaliza dispone de un equipo de profesionales especializados en el ámbito de las balizas V16 conectadas, preparado para atender las necesidades derivadas de la inminente obligatoriedad del nuevo sistema de señalización. El servicio incluye atención directa y personalizada, envío urgente en un plazo de 48 horas y soporte postventa para garantizar el cumplimiento normativo y la operatividad del dispositivo.

La oferta del modelo GEOBALIZA GPS V16 Conectada, disponible por 29,90 euros (IVA incluido), está limitada a los 1.000 primeros pedidos. Además, la empresa, que actúa como distribuidor oficial de las principales marcas y modelos de balizas geolocalizables certificadas, envía gratuitamente todos sus pedidos en 48 horas y ofrece un descuento adicional del 5% en compras superiores a 100 euros en la amplia variedad de balizas V16 Conectadas disponibles.

Con la nueva normativa a punto de aplicarse, contar con una baliza conectada y certificada se convierte en una medida esencial para garantizar seguridad y cumplimiento legal en carretera.

Contacto

Emisor: GEOBALIZA

Contacto: GEOBALIZA

Número de contacto: 699 511 519