GEOBALIZA presenta la primera baliza V16 con triángulo virtual V27 integrado
Madrid, 3 de febrero de 2026.- La GEOBALIZA IoT V16 es la baliza V16 Conectada más económica del mercado que gracias a su APP ya incorpora el triángulo virtual V27 a un precio de 28,95 euros.
Homologada por la Dirección General de Tráfico (DGT), acorde con la nueva normativa 2026 es un dispositivo diseñado para ofrecer la máxima seguridad, simplicidad y eficacia ante cualquier incidente en carretera. Gracias a su tecnología integrada y a su diseño robusto, esta baliza sustituye definitivamente a los tradicionales triángulos de emergencia y gracias a la nueva app SOSCAR, ya incorpora la visualización de las diferentes Balizas V16 Conectadas mediante el sistema de triángulo virtual V27.
Una de las grandes ventajas de la GEOBALIZA IoT V16 Conectada es que ya viene conectada de fábrica. Incorpora una SIM integrada con tecnología NB-IoT (narrow band) proporcionada por Telefónica Tech, que le permite enviar de forma anónima y automática la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0 en caso de activación. Esta conectividad está incluida durante 12 años, sin cuotas adicionales, suscripciones ni necesidad de configuración. Es un sistema autónomo y fiable: simplemente funciona cuando se necesita, sin intervención del usuario ni dependencia del teléfono móvil.
En cuanto a visibilidad, esta baliza está optimizada para que su señal sea vista desde largas distancias. Emite un destello amarillo auto intermitente de alta intensidad (95 candelas), visible en 360° y con alcance de hasta 1 km, lo que garantiza que otros conductores puedan detectar el vehículo detenido con antelación. Su activación es automática: al colocarla sobre el techo del coche, sus potentes imanes de neodimio aseguran la fijación y activan el dispositivo sin necesidad de pulsar ningún botón. Rápida, intuitiva y segura.
Hay que prepararse para 2026 con la baliza V16 conectada definitiva, que ofrece seguridad, visibilidad y tranquilidad sin complicaciones y que ya incorpora la nueva tecnología V27 con una oferta de lanzamiento exclusiva en GEOBALIZA de 28,95 euros.
