GEOBALIZA V16, la solución conectada y certificada ante los nuevos controles de la DGT - GEOBALIZA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de febrero 2026.- La señalización de emergencias en carretera ha entrado en una nueva etapa normativa. La GEOBALIZA V16 se posiciona como una herramienta clave ante los recientes controles que la Dirección General de Tráfico ha comenzado a intensificar en relación con la obligatoriedad de portar este dispositivo en el vehículo. La normativa establece que no disponer de la baliza puede suponer una infracción leve sancionada con 80 euros, y distintas autoridades de tráfico ya han confirmado la puesta en marcha de controles específicos.

La transición desde los tradicionales triángulos de emergencia hacia dispositivos luminosos conectados responde a una estrategia de mejora de la seguridad vial. El objetivo es reducir los riesgos derivados de abandonar el vehículo en situaciones de avería o accidente, especialmente en vías rápidas o con baja visibilidad.

Obligación normativa y nuevos controles en carretera

La baliza V16 conectada no es ya una recomendación, sino una exigencia regulada dentro del marco de modernización de la señalización en carretera. Su función principal es permitir la señalización inmediata del vehículo inmovilizado sin necesidad de que el conductor salga del habitáculo, disminuyendo así la exposición a situaciones de peligro.

La sanción económica por no disponer del dispositivo está fijada en 80 euros. Diversos organismos autonómicos han anunciado el inicio de controles específicos para verificar el cumplimiento de esta obligación, lo que marca el fin del periodo de adaptación que muchos conductores consideraban todavía vigente.

Además de la señalización luminosa visible a larga distancia, los modelos conectados incorporan transmisión de la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0. Esta comunicación digital permite alertar de forma anónima al resto de usuarios de la vía sobre la presencia de un obstáculo o incidencia, reforzando la prevención de colisiones secundarias.

Conectividad, certificación y seguridad vial

GEOBALIZA desarrolla una baliza V16 conectada y certificada por la DGT que integra tecnología IoT y conectividad durante un periodo prolongado, permitiendo su integración en el ecosistema digital de tráfico. Este tipo de dispositivos no solo cumplen con los requisitos técnicos exigidos por la normativa, sino que también aportan un valor añadido en términos de visibilidad y comunicación en tiempo real.

La evolución hacia la señalización digital, incluida la compatibilidad con aplicaciones móviles y sistemas de alerta virtual como el triángulo V27, forma parte de un proceso más amplio de digitalización de la movilidad. El propósito de esta transformación es mejorar la gestión de incidencias y minimizar los riesgos asociados a situaciones de emergencia en carretera.

La adopción de la baliza conectada no debe entenderse únicamente como una medida para evitar sanciones, sino como una contribución directa a la mejora de la seguridad vial. La posibilidad de señalizar sin abandonar el vehículo y de transmitir información en tiempo real al sistema de tráfico constituye un avance significativo en la protección de conductores y pasajeros.

En este contexto de refuerzo de controles y exigencias normativas, la GEOBALIZA V16 se consolida como un dispositivo alineado con los estándares actuales de seguridad y conectividad exigidos por la regulación vigente en materia de señalización de emergencias.



Emisor: GEOBALIZA

Contacto: GEOBALIZA

Número de contacto: 699511519