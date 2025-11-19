(Información remitida por la empresa firmante)

-GeoMap™ Europe de Project InnerSpace muestra el potencial de desarrollo geotérmico del continente para el próximo siglo

Desde calefacción urbana y refrigeración de centros de datos hasta suministro eléctrico firme y almacenamiento de energía a largo plazo, la oportunidad geotérmica de Europa abre la puerta a la independencia energética a corto plazo.

BOSTON, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Project InnerSpace anunció hoy el lanzamiento de GeoMap™ Europe, una plataforma continental de mapeo y prospección geotérmica que unifica décadas de datos del subsuelo para revelar el amplio potencial de Europa para esta forma de energía confiable, renovable y producida localmente.

La energía geotérmica, el calor que se produce de forma natural en la corteza terrestre, es una fuente de energía abundante y omnipresente. Los avances en las tecnologías de perforación y subsuelo están haciendo que la energía geotérmica sea asequible y escalable en regiones que antes se consideraban inaccesibles.

El panorama geotérmico europeo es único, ya que combina una de las trayectorias operativas geotérmicas más largas del mundo con algunos de sus marcos normativos y tecnológicos más avanzados. Desde el uso histórico de la energía geotérmica para calefacción y electricidad en Islandia, hasta las redes de calefacción urbana geotérmica de Francia, Hungría y los Países Bajos, el continente demuestra que la energía geotérmica puede desarrollarse con éxito en una amplia gama de aplicaciones y geografías. GeoMap Europe proporciona ahora las herramientas necesarias para acelerar y ampliar este legado.

Aprovechando millones de puntos de datos térmicos, geológicos y estructurales, GeoMap Europe ofrece la visualización más completa y de acceso libre del calor subterráneo en toda la región, así como datos superficiales clave, identificando dónde la energía geotérmica puede abastecer de energía a las ciudades, refrigerar la infraestructura digital y almacenar energía renovable bajo tierra.

Entre los aspectos más destacados de GeoMap Europe se incluyen:

Recursos de alta temperatura para la generación de energía: en toda Islandia; las regiones italianas de Toscana y Monte Amiata; el arco volcánico del Egeo en Grecia; el oeste de Turquía; la cuenca panónica de Hungría; y las regiones francesas del Macizo Central y Alsacia, lo que contribuye a satisfacer la creciente demanda europea de electricidad firme y renovable.

en toda Islandia; las regiones italianas de Toscana y Monte Amiata; el arco volcánico del Egeo en Grecia; el oeste de Turquía; la cuenca panónica de Hungría; y las regiones francesas del Macizo Central y Alsacia, lo que contribuye a satisfacer la creciente demanda europea de electricidad firme y renovable. Importante potencial para la calefacción urbana: ciudades clave de toda Europa pueden ampliar los sistemas geotérmicos de calefacción existentes o crear otros nuevos, lo que aumentaría significativamente el suministro de calor firme y doméstico. Entre ellas se incluyen París, Múnich, Viena, Budapest , Berlín, Varsovia, Hannover , Zúrich, Ámsterdam, Barcelona y Madrid .

ciudades clave de toda Europa pueden ampliar los sistemas geotérmicos de calefacción existentes o crear otros nuevos, lo que aumentaría significativamente el suministro de calor firme y doméstico. Entre ellas se incluyen París, Múnich, Viena, , Berlín, Varsovia, , Zúrich, Ámsterdam, y . Agrupaciones industriales ubicadas junto a zonas de calor geotérmico: en áreas clave, como el norte de Italia, el norte de Francia y Renania del Norte-Westfalia (Alemania), la geotermia puede proporcionar calor directo para procesos industriales, integración de bombas de calor híbridas y vapor para la producción de productos químicos, papel, alimentos y bebidas, y combustibles, lo que permite una rápida descarbonización mediante redes geotérmicas.

en áreas clave, como el norte de Italia, el norte de Francia y Renania del Norte-Westfalia (Alemania), la geotermia puede proporcionar calor directo para procesos industriales, integración de bombas de calor híbridas y vapor para la producción de productos químicos, papel, alimentos y bebidas, y combustibles, lo que permite una rápida descarbonización mediante redes geotérmicas. Refrigeración de centros de datos y almacenamiento de energía subterránea mediante geotermia: existen oportunidades para la refrigeración geotérmica y la reutilización del calor residual en la Fosa del Alto Rin (Alemania), la Cuenca de París (norte de Francia), la Cuenca Pérmica Norte (Países Bajos) y la Cuenca de Panonia (Hungría). El almacenamiento de energía subterránea puede complementar la energía eólica y solar utilizando las gruesas cuencas sedimentarias del norte de Alemania, Dinamarca y los Países Bajos.

"La energía geotérmica es el gigante dormido de la energía limpia que el mundo ha pasado por alto sistemáticamente, mientras se lamentaba colectivamente sobre el futuro de la energía", afirmó Jamie Beard, director ejecutivo de Project InnerSpace. "Si Europa actúa con rapidez para impulsar su siguiente etapa de desarrollo geotérmico, la independencia energética y la descarbonización serán el doble premio. GeoMap Europe es la herramienta que proporcionará a promotores, investigadores y gobiernos una visión clara de por dónde empezar".

GeoMap Europe se basa en las anteriores versiones regionales de GeoMap en África, Asia, Norteamérica, India, Oriente Medio, Oceanía y Sudamérica, e impulsa la misión de Project InnerSpace de democratizar el potencial geotérmico. Con esta versión —el último hito de la primera fase de GeoMap— se ha publicado un mapa de recursos geotérmicos de última generación y de acceso libre para todas las regiones del mundo.

Acerca de Project InnerSpaceProject InnerSpace es la principal organización independiente sin ánimo de lucro dedicada al desarrollo global de la energía geotérmica. Somos una organización de investigación especializada, con la misión de eliminar las principales barreras que impiden el crecimiento y desarrollo exponencial de la energía geotérmica en todo el mundo para 2030. Para obtener más información sobre Project InnerSpace, visite www.projectinnerspace.org.

Acerca de GeoMap™GeoMap es la plataforma global de exploración geotérmica de Project InnerSpace, desarrollada en colaboración con más de 100 científicos de todo el mundo. Integra millones de puntos de datos del subsuelo y la superficie en un mapa interactivo de acceso libre, lo que ayuda a gobiernos, empresas y comunidades a identificar y potenciar las oportunidades geotérmicas. Desde su lanzamiento, GeoMap ha proporcionado el análisis fundamental para numerosos estudios internacionales importantes, incluido el informe Future of Geothermal de la Agencia Internacional de la Energía, y está disponible gratuitamente para el público en geomap.projectinnerspace.org/geomap/.

