(Información remitida por la empresa firmante)

- Georgiamune y Menarini Group suscriben un acuerdo de licencia y colaboración global exclusiva para GIM-621, un agente inmuno-oncológico oral pionero en su clase

GIM-621 es una inmunoterapia de molécula pequeña de administración oral, pionera en su clase y en fase preclínica, con potencial aplicación en diversos tumores sólidos.

Georgiamune recibirá 45 millones de dólares en pagos iniciales y a corto plazo, como parte de un acuerdo cuyo valor total asciende a hasta 1.100 millones de dólares, además de regalías.

FLORENCIA, Italia y GAITHERSBURG, Md., 23 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- El Grupo Menarini (Menarini), una destacada compañía farmacéutica y de diagnóstico de alcance internacional, y Stemline Therapeutics, Inc. (Stemline) —filial propiedad al 100 % del Grupo Menarini, centrada en ofrecer tratamientos oncológicos transformadores a pacientes con cáncer—, junto con Georgiamune Inc. —una empresa de biotecnología en fase clínica dedicada al descubrimiento y desarrollo de terapias pioneras que reprograman las vías de señalización inmunitaria para tratar el cáncer y las enfermedades autoinmunes—, han anunciado hoy un acuerdo de colaboración y licencia exclusiva a escala mundial para el GIM-621.

GIM-621 es una inmunoterapia de administración oral, basada en moléculas pequeñas y pionera en su clase, que se encuentra en fase preclínica y presenta una posible aplicación en diversos tumores sólidos. Es uno de los múltiples candidatos terapéuticos surgidos de la investigación de Georgiamune sobre nuevos mecanismos que regulan la activación, la supresión y la homeostasis del sistema inmunitario.

Según los términos del acuerdo de licencia y colaboración, Stemline recibe una licencia exclusiva a nivel mundial para desarrollar, fabricar y comercializar GIM-621. Georgiamune percibirá 45 millones de dólares en pagos iniciales y a corto plazo. Asimismo, Georgiamune podrá recibir pagos por el cumplimiento de hitos preclínicos, de desarrollo, regulatorios y comerciales, lo que eleva el valor potencial total del acuerdo hasta los 1.100 millones de dólares, además de regalías.

En Georgiamune, nos centramos en descubrir mecanismos novedosos que controlan la función de las células inmunitarias y en trasladar esa base biológica al desarrollo de medicamentos pioneros en su clase, tanto para enfermedades autoinmunes como en el ámbito de la oncología, afirmó el doctor Samir N. Khleif, fundador y consejero delegado de Georgiamune. GIM-621 es uno de los diversos programas surgidos de este trabajo, que se suma a otros tres programas ya en fase de desarrollo clínico para enfermedades autoinmunes y oncológicas. Este acuerdo pone a disposición de GIM-621 la capacidad global de Menarini para el desarrollo y la comercialización de tratamientos oncológicos, al tiempo que permite a Georgiamune seguir avanzando en una amplia cartera de productos basada en mecanismos inmunitarios diferenciados.

Estamos encantados de asociarnos con Georgiamune, una empresa con una profunda experiencia en inmuno-oncología que ha dado lugar al descubrimiento de GIM-621, una inmunoterapia oral pionera en su clase que resulta prometedora para diversos tumores sólidos, afirmó Elcin Barker Ergun, consejera delegada del Grupo Menarini. Este programa constituye un excelente complemento para nuestra cartera de productos destinados a tumores sólidos; además, nuestras consolidadas capacidades en el desarrollo y la comercialización de tratamientos oncológicos nos sitúan en una posición privilegiada para acelerar su avance. Esperamos trabajar en estrecha colaboración con el equipo de Georgiamune para aprovechar al máximo el potencial de este enfoque innovador, en beneficio de los pacientes con cáncer.

Acerca de Georgiamune

Georgiamune es una empresa de biotecnología en fase clínica dedicada al descubrimiento y desarrollo de terapias pioneras, diseñadas para reprogramar las vías de señalización inmunitaria con el fin de tratar el cáncer y las enfermedades autoinmunitarias. La investigación de la compañía se centra en mecanismos novedosos que regulan la activación de las células T, la función de las células T reguladoras y la homeostasis inmunitaria. Georgiamune cuenta con tres programas en fase clínica: GIM-407, un activador oral de células T reguladoras para enfermedades autoinmunitarias; GIM-122, un anticuerpo de doble función para oncología; y GIM-531, un inhibidor oral de células T reguladoras para oncología. Asimismo, Georgiamune desarrolla una cartera más amplia de candidatos en fase preclínica, tanto en el ámbito de la oncología como en el de las enfermedades autoinmunitarias, entre los que se incluye el GIM-621. La empresa fue fundada por el doctor Samir N. Khleif, basándose en los descubrimientos realizados en su laboratorio sobre los mecanismos que controlan las respuestas inmunitarias. Para obtener más información, visite www.georgiamune.com.

Acerca del Grupo Menarini

El Grupo Menarini es una compañía farmacéutica y de diagnóstico líder a nivel internacional, con una facturación de 5.500 millones de dólares y más de 17.000 empleados. Menarini se centra en áreas terapéuticas con importantes necesidades médicas no cubiertas, ofreciendo productos para cardiología, oncología, neumología, gastroenterología, enfermedades infecciosas, diabetología, inflamación y analgesia. Con 18 plantas de producción y 9 centros de investigación y desarrollo, los productos de Menarini están disponibles en 140 países de todo el mundo. Para más información, visite www.menarini.com.

Acerca de Stemline Therapeutics Inc.

Stemline Therapeutics, Inc. (Stemline), una filial propiedad exclusiva del Grupo Menarini, es una empresa biofarmacéutica en fase comercial centrada en ofrecer tratamientos oncológicos transformadores a los pacientes. Stemline comercializa elacestrant —una terapia endocrina oral indicada para mujeres posmenopáusicas u hombres adultos con cáncer de mama avanzado o metastásico que presenta receptores de estrógeno (ER) positivos, receptores del factor de crecimiento epidérmico humano 2 (HER2) negativos y mutaciones en el gen ESR1, y cuya enfermedad ha progresado tras al menos una línea de terapia endocrina— en Estados Unidos, Europa y otras regiones del mundo. Asimismo, Stemline comercializa tagraxofusp-erzs, una innovadora terapia dirigida contra el CD123, para pacientes con neoplasia de células dendríticas plasmacitoides blásticas (BPDCN, por sus siglas en inglés) —un cáncer hematológico agresivo— en Estados Unidos, Europa y otras regiones del mundo. Además, Stemline comercializa selinexor, un inhibidor de XPO1 para el mieloma múltiple, en Europa. La compañía también está llevando a cabo diversos estudios para ampliar las indicaciones de elacestrant y tagraxofusp en el cáncer de mama y en neoplasias hematológicas, respectivamente, y cuenta con una amplia cartera de fármacos en desarrollo clínico, en distintas fases, destinados a diversos tipos de cánceres sólidos y hematológicos.

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