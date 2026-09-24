Geosat se convierte en el primer socio europeo de la SDG Data Alliance

(Información remitida por la empresa firmante)

La alianza abre la puerta a datos satelitales para más de 3.000 islas

NUEVA YORK, 24 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- GEOSAT, un operador de satélites de observación de la Tierra fundado en 2021 por CEiiA, se ha convertido en la primera empresa europea en unirse a la SDG Data Alliance, la coalición que moviliza datos para acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y de la Agenda de Antigua y Barbuda para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID).

El acuerdo de colaboración con la Fundación PVBLIC, que convoca la Data Alliance, se firmó en Nueva York durante la semana de alto nivel del 81º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Esta membresía sitúa a GEOSAT en un grupo selecto de socios que colaboran con las Naciones Unidas y otros aliados internacionales, con el objetivo de llevar imágenes satelitales de muy alta resolución (VHR) y datos a más de 3.000 islas pertenecientes a cerca de 40 Estados insulares, los cuales constituyen el foco de actuación de la Alianza.

A través de la Data Alliance, se identificarán líderes nacionales y regionales para encabezar la implementación. GEOSAT suministrará las imágenes y, junto con otros socios de la Alianza, las transformará en inteligencia práctica que permita tomar mejores decisiones. La adquisición conjunta puede dotar a las naciones insulares de capacidades que pocas podrían obtener por sí solas, abarcando desde la gestión del territorio hasta la agricultura, la silvicultura, la vigilancia costera y la respuesta ante emergencias.

DE EUROPA A LOS PEID

GEOSAT aporta a la Data Alliance la experiencia operativa de un operador europeo consolidado (reconocido por la Comisión Europea y Copernicus como uno de los cinco únicos operadores de satélites de muy alta resolución —VHR— en esta categoría). Proporciona cobertura satelital a municipios, países y a toda Europa, acercando el espacio a las personas. En colaboración con Airbus, Geosat llevó a cabo VHR 24, la primera cobertura de Europa realizada íntegramente con tecnología europea. Suministra miles de imágenes cada año para situaciones críticas y contribuye a la Carta Internacional sobre el Espacio y las Grandes Catástrofes.

La membresía se basa en una labor ya en curso. En el año 2023, GEOSAT apoyó el lanzamiento de la Organización de Investigación Espacial de las Maldivas (MSRO) y contribuyó a su primer proyecto piloto —el Piloto de Observación de la Tierra de Goidhoo—, una iniciativa que posteriormente se presentó en el Foro de la Paz de la UM en París. Geosat ya ha comenzado a trabajar en los primeros proyectos piloto para su implementación junto con la Data Alliance.

"Las imágenes satelitales y la información de origen espacial son recursos fundamentales para apoyar a las poblaciones en la adaptación al cambio climático. Al unirse a la SDG Data Alliance, Geosat se compromete a seguir trabajando para acercar el espacio a las personas, aprovechando el conocimiento local y las cadenas de valor que pueden conducir a un uso sostenible de la observación de la Tierra para el desarrollo social", afirmó Francisco Vilhena da Cunha, consejero delegado de GEOSAT.

A LOS REDACTORES:

Cifras clave: más de 3.000 islas potencialmente alcanzables; 40 estados insulares; 2 proyectos piloto en preparación.

SDG Data Alliance: coalición internacional convocada por la PVBLIC Foundation, una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York.

Muy alta resolución (VHR): imágenes capaces de distinguir objetos de menos de un metro sobre el terreno.

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