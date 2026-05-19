Geotab alcanza el millón de suscripciones en EMEA y se convierte en el mayor proveedor integral de telemática para flota

(Información remitida por la empresa firmante)

Este hito refleja la inversión continua en inteligencia de datos para flotas y la integración de las operaciones de Verizon Connect

BARCELONA, Spain, 19 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Geotab, líder mundial en soluciones para vehículos conectados y gestión de activos, ha anunciado hoy que ha superado el millón de suscripciones activas de flotas en Europa, Oriente Medio y África, consolidándose como el primer proveedor integral de telemática para flotas en alcanzar esta cifra en la región.

Una organización unificada que impulsa el crecimiento regional

El hito del millón de suscripciones refleja más de una década de inversión sostenida en inteligencia de datos en la región de EMEA, así como la exitosa integración de las operaciones comerciales internacionales de Verizon Connect, que ha permitido reforzar de forma significativa su cuota de mercado.

"Este hito refleja las inversiones que hemos realizado en innovación, I+D y desarrollo de producto durante más de 10 años, incluyendo la creación de una base sólida en materia de soberanía del dato y cumplimiento del RGPD, junto con la reciente adquisición de las operaciones comerciales de Verizon Connect", afirma Edward Kulperger, vicepresidente sénior de EMEA en Geotab. "Estos equipos trabajan de forma totalmente integrada para ofrecer soluciones completas desde nuestras 13 oficinas y dos centros de I+D en la región".

Tres áreas que impulsan la expansión continua

Las futuras oportunidades de crecimiento estarán respaldadas por la telemática de vídeo mejorada con inteligencia artificial, a través de la familia GO Focus; la expansión de la conectividad OEM; y el seguimiento de activos para remolques, equipos y activos de la cadena de suministro, mediante GO Anywhere. Este potencial da respuesta a necesidades clave como la seguridad, la fiabilidad de los datos en flotas mixtas, la generación de insights y la gestión de entornos complejos con distintos tipos de activos.

Impulsar el movimiento seguro y sostenible de mercancías y personas en EMEA

"Europa ha marcado de forma constante el estándar de lo que debe ser una inteligencia de flotas responsable, tanto en soberanía del dato como en regulación en materia de sostenibilidad y en la complejidad de las operaciones transfronterizas", señala Neil Cawse, fundador y CEO de Geotab. "Superar el millón de suscripciones en EMEA demuestra nuestro compromiso y nuestra capacidad para garantizar el movimiento seguro y sostenible de mercancías y personas en toda Europa".

Las operaciones de Geotab en EMEA procesan los datos de acuerdo con los requisitos del RGPD y ofrecen opciones de almacenamiento local de datos. El informe de emisiones de gases de efecto invernadero de la compañía , alineado con la CSRD y certificado por TÜV Rheinland, ayuda a las flotas europeas a cumplir con sus obligaciones de información sobre sostenibilidad.

Geotab cuenta con más de 100.000 clientes en todo el mundo, desde flotas pequeñas y medianas hasta algunas de las mayores flotas del planeta. La compañía procesa más de 100.000 millones de puntos de datos diarios y cuenta con más de 6 millones de suscripciones de vehículos conectados a nivel global.

Para más información, visitar www.geotab.com

Sobre Geotab Geotab es líder mundial en operaciones conectadas, videotelemática e información basada en IA. Más de 100.000 clientes desde flotas pequeñas y medianas hasta empresas Fortune 500 y organizaciones del sector público, incluido el gobierno federal de EE. UU., confían en nosotros. Geotab conecta aproximadamente 6 millones de vehículos y activos y procesa 100.000 millones de puntos de datos a diario. La plataforma abierta y el ecosistema de más de 700 partners de Geotab unifican la seguridad, el cumplimiento de la normativa y las operaciones en un único sistema, además contamos con las certificaciones ISO/IEC 27001:2022, SOC2, FIPS 140-3 y FedRAMP. Nuestra misión es crear un mundo en movimiento más seguro, eficiente y sostenible.

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