Geotab integra los vehículos Polestar en su red telemática OEM

(Información remitida por la empresa firmante)

Los operadores de flotas de Norteamérica, Europa y la región Asia-Pacífico ya pueden acceder a los datos de los vehículos Polestar directamente en MyGeotab, sin necesidad de hardware adicional

Londres, Reino Unido, 5 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Geotab, líder mundial en soluciones de gestión de vehículos y activos conectados, anunció hoy la integración de los vehículos Polestar en su red telemática OEM. Esto permite a los operadores de flotas comerciales acceder sin problemas a los datos de Polestar en MyGeotab desde el primer día, sin necesidad de instalar hardware adicional. La integración está disponible a nivel mundial en Norteamérica, Europa y Asia Pacífico, y es compatible con todos los modelos Polestar.

Desarrollado en colaboración con Geotab, entre otros proveedores de servicios telemáticos, Polestar Fleet Telematics se integra directamente en MyGeotab. Esta integración con Geotab permite a los gestores de flotas administrar los vehículos Polestar junto con todas las demás marcas y modelos en una única plataforma unificada, sin necesidad de instalar dispositivos adicionales.

Datos de vehículos conectados donde más importan

Gracias a Polestar Fleet Telematics, los operadores de flotas obtienen acceso casi en tiempo real a un conjunto de datos completo, que abarca el estado de la batería y la carga del vehículo eléctrico, la ubicación, la información de los neumáticos, la seguridad del vehículo, las alertas de mantenimiento y los datos climáticos, que fluyen directamente desde la arquitectura de vehículos conectados de Polestar a MyGeotab, sin necesidad de instalación física.

Esta amplitud de datos permite a los gestores de flotas pasar de operaciones reactivas a proactivas: programar el mantenimiento antes de que se produzcan fallos, optimizar la planificación de costes en todos los depósitos y mantener la supervisión del deber de diligencia en toda la flota.

Apoyando la realidad de la flota mixta en Europa

Los sistemas telemáticos integrados de fábrica eliminan la necesidad de instalar dispositivos adicionales en flotas de diferentes fabricantes, lo que reduce los costes logísticos y facilita el cumplimiento de los requisitos del comité de empresa y del RGPD, una consideración fundamental para los operadores de flotas europeos.

"Polestar Fleet Telematics combina sostenibilidad e inteligencia, integrándose a la perfección con Geotab para ofrecer estas capacidades directamente en las plataformas en las que confían los operadores de flotas. La visibilidad continua de los datos permite una gestión de flotas más eficiente e informada, desde la administración diaria hasta la planificación a largo plazo. Al aprovechar la conectividad integrada de los vehículos Polestar, los gestores de flotas pueden tomar decisiones más inteligentes basadas en datos, sin añadir hardware ni complejidad a sus operaciones", afirmó Emma Knapp, directora de Grandes Cuentas Globales de Polestar.

Polestar se une a una red de telemática de fabricantes de equipos originales (OEM) que ya abarca más del 80% de los principales fabricantes de vehículos a nivel mundial en términos de cuota de mercado de flotas, incluyendo BMW Group, Ford, Stellantis, Volkswagen Group y Volvo Cars. Para los operadores de flotas que ya utilizan MyGeotab, los vehículos Polestar pueden conectarse y transmitir datos sin necesidad de hardware ni instalación adicionales.

"La telemática integrada de los fabricantes de equipos originales (OEM) supone un cambio en la forma en que los datos de la flota llegan a la plataforma, y la arquitectura de vehículos conectados de Polestar hace que esta integración sea especialmente idónea para los mercados que se plantean seriamente la transición a los vehículos eléctricos", afirmó Christoph Ludewig, vicepresidente de OEM Global en Geotab. "Los operadores de flotas que gestionan flotas mixtas de vehículos eléctricos y de combustión interna ya no necesitan herramientas ni hardware independientes para cada tipo de vehículo. Los datos de Polestar se integran directamente en MyGeotab junto con los de todos los demás vehículos de la flota, lo que proporciona a los operadores la visibilidad consolidada que necesitan para impulsar la eficiencia, cumplir con la normativa de seguridad y gestionar su transición a vehículos eléctricos con confianza".

Disponibilidad global

La integración ya está disponible en Norteamérica, Europa y Asia Pacífico, y es compatible con todos los modelos Polestar. Los gestores de flotas pueden activar el servicio a través de Geotab Marketplace o contactando con su representante de Geotab.

Acerca de Polestar

Polestar (Nasdaq: PSNY) es la marca sueca de coches eléctricos de alto rendimiento, centrada en el diseño y la innovación sin concesiones, y con la ambición de acelerar la transición hacia un futuro sostenible. Con sede en Gotemburgo, Suecia, sus vehículos están disponibles en 28 mercados de todo el mundo, incluyendo Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico.

Polestar cuenta con cuatro modelos en su gama: Polestar 2, Polestar 3, Polestar 4 y Polestar 5. Entre los modelos previstos se encuentran el SUV compacto Polestar 7 (que se presentará en 2028) y el roadster Polestar 6. Con sus vehículos fabricados actualmente en dos continentes, Norteamérica y Asia, Polestar planea diversificar aún más su presencia manufacturera, con la producción del Polestar 7 prevista en Europa.

Polestar tiene un compromiso inquebrantable con la sostenibilidad y ha establecido una ambiciosa hoja de ruta para alcanzar sus objetivos climáticos: reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero por vehículo vendido para 2030 y lograr la neutralidad climática en toda su cadena de valor para 2040. La estrategia integral de sostenibilidad de Polestar abarca las cuatro áreas de clima, transparencia, circularidad e inclusión.

Acerca de Geotab

Geotab es líder mundial en soluciones de gestión de activos y vehículos conectados, con sedes en Oakville, Ontario y Atlanta, Georgia. Nuestra misión es hacer del mundo un lugar más seguro, eficiente y sostenible. Aprovechamos el análisis avanzado de datos y la IA para transformar el rendimiento y las operaciones de las flotas, reduciendo costes e impulsando la eficiencia. Respaldados por los mejores científicos de datos e ingenieros, prestamos servicio a aproximadamente 100.000 clientes en todo el mundo, procesando 100.000 millones de puntos de datos diarios de más de 5 millones de suscripciones de vehículos. Geotab cuenta con la confianza de empresas Fortune 500, flotas medianas y las mayores flotas del sector público del mundo, incluido el gobierno federal de Estados Unidos. Comprometidos con la seguridad y la privacidad de los datos, contamos con las certificaciones FIPS 140-3 y FedRAMP. Nuestra plataforma abierta, nuestro ecosistema de socios destacados y Geotab Marketplace ofrecen cientos de soluciones de terceros listas para flotas. Este año celebramos 25 años de innovación. Para obtener más información, visite www.geotab.com/uk, síganos en LinkedIn o visite nuestro blog.

GEOTAB y GEOTAB MARKETPLACE son marcas registradas de Geotab Inc. en Canadá, Estados Unidos y/u otros países.

Contacto de medios: Contacto de Geotab, Romina Dashghachian, responsable de Comunicaciones Estratégicas, EMEA, pr@geotab.com

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