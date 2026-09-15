Geotab presenta Geotab Investigations, una solución para reducir los costes asociados a la responsabilidad civil de las

(Información remitida por la empresa firmante)

Elimina los silos de datos para recopilar, organizar y auditar de forma segura las evidencias relacionadas con cualquier incidente operativo, de seguridad, cumplimiento de la normativa

MADRID, 15 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Geotab, líder mundial en operaciones conectadas, videotelemática e información generada por IA, presenta Investigaciones de Geotab, una solución unificada con nuevas funcionalidades de vídeo para la formación de conductores, una página de seguridad renovada y una nueva funcionalidad de detección de infracciones que permite agilizar la resolución de incidentes en carretera.

Cada desplazamiento es importante: para el conductor que lo realiza, para la empresa que depende de él y para la familia que le espera al final del trayecto. En un contexto en el que las flotas afrontan un aumento de los costes operativos y de los riesgos en carretera, Geotab, presenta un nuevo conjunto de funcionalidades de seguridad diseñadas para ayudar a los responsables de flotas a transformar datos complejos en acciones claras y específicas.

La seguridad es una prioridad cada vez mayor para las flotas. Según una encuesta de Geotab, el 95 % de los profesionales europeos de flotas considera que el riesgo de sufrir colisiones en carretera ha aumentado en los últimos cinco años. Para los responsables de flotas, apoyar a los conductores requiere algo más que supervisar comportamientos pasados. Es necesario contar con información oportuna que permita identificar riesgos, priorizar la formación y medir la evolución, manteniendo al conductor en el centro de cualquier programa de seguridad.

"Los incidentes relacionados con las flotas han supuesto para las empresas miles de millones de euros en costes legales y daños reputacionales, en gran medida porque los datos clave quedan aislados en distintos sistemas", afirma Iván Lequerica, vicepresidente de EMEA en Geotab. "Investigaciones deGeotab cambia esta realidad al convertir los datos sin procesar en un sistema de registro estructurado y sólido, proporcionando a los equipos de gestión de flotas la información necesaria para mitigar riesgos y las evidencias necesarias para proteger a sus conductores, sus operaciones y sus resultados".

Al aprovechar los datos telemáticos existentes para crear una visión operativa unificada, Investigaciones de Geotab permite a los equipos resolver los incidentes con mayor rapidez y reducir significativamente el trabajo manual. Este flujo de trabajo centralizado garantiza una mayor trazabilidad y una toma de decisiones coherente y respaldada por evidencias, gracias a registros de alta calidad y sincronizados cronológicamente sobre el comportamiento del vehículo y del conductor. Los conductores también se benefician cuando los incidentes se investigan utilizando datos precisos, ya que permiten a las flotas determinar qué ocurrió realmente y reducir el riesgo de atribuir responsabilidades de forma incorrecta.

Principales funcionalidades de Geotab Investigations

Búsqueda de incidentes basada en datos: Localiza al instante toda la actividad del vehículo asociada a un incidente con búsquedas basadas en ubicación y tiempo.

Localiza al instante toda la actividad del vehículo asociada a un incidente con búsquedas basadas en ubicación y tiempo. Reconstrucción de la cronología del evento: Comprende la secuencia completa de los desplazamientos combinando trayectos, comportamiento del conductor, eventos relacionados con la velocidad y datos de ubicación para reconstruir una cronología precisa de lo ocurrido antes, durante y después de un incidente.

Comprende la secuencia completa de los desplazamientos combinando trayectos, comportamiento del conductor, eventos relacionados con la velocidad y datos de ubicación para reconstruir una cronología precisa de lo ocurrido antes, durante y después de un incidente. Integración de evidencias de validación: Centraliza toda la información en un único lugar, incorporando y organizando todo tipo de información, como notas, correos electrónicos, informes, documentos, fotografías y vídeos, junto con los datos telemáticos, para ofrecer una visión completa de cada incidente.

Centraliza toda la información en un único lugar, incorporando y organizando todo tipo de información, como notas, correos electrónicos, informes, documentos, fotografías y vídeos, junto con los datos telemáticos, para ofrecer una visión completa de cada incidente. Flujo de trabajo estructurado para la gestión de casos : Crea y gestiona casos con etapas claramente definidas, desde su apertura hasta su cierre, garantizando que los incidentes se registren, gestionen y se pueden auditar.

: Crea y gestiona casos con etapas claramente definidas, desde su apertura hasta su cierre, garantizando que los incidentes se registren, gestionen y se pueden auditar. Revisión y apoyo a la toma de decisiones: Proporciona a las partes implicadas registros completos y sincronizados cronológicamente que facilitan la toma de decisiones operativas, la gestión de reclamaciones de seguros, las necesidades de cumplimiento de la normativa y las revisiones internas.

Proporciona a las partes implicadas registros completos y sincronizados cronológicamente que facilitan la toma de decisiones operativas, la gestión de reclamaciones de seguros, las necesidades de cumplimiento de la normativa y las revisiones internas. Los conductores también se benefician directamente: La investigación de incidentes basada en datos precisos ayuda a las flotas a determinar qué ocurrió realmente y reduce el riesgo de atribuir responsabilidades de forma incorrecta.

Nuevas funcionalidades de seguridad

Además, Geotab presenta otras tres funcionalidades que amplían su plataforma de seguridad conectada.

Nuevas funcionalidades de formación mediante vídeo: La plataforma de formación mediante vídeo de Geotab, desarrollada para GO Focus Plus y GO Focus Pro, se amplía a las cámaras Lytx Surfsight AI12 y AI14 y Xirgo KP2 a través de Geotab Marketplace, sin coste adicional para los suscriptores activos y sin necesidad de realizar cambios en el hardware. Los responsables pueden revisar los eventos en la plataforma de Geotab, utilizar Smart Sequence y Magnitude Ranking para priorizar los riesgos y vincular los eventos al conductor correspondiente mediante Smart Driver ID.

La plataforma de formación mediante vídeo de Geotab, desarrollada para GO Focus Plus y GO Focus Pro, se amplía a las cámaras Lytx Surfsight AI12 y AI14 y Xirgo KP2 a través de Geotab Marketplace, sin coste adicional para los suscriptores activos y sin necesidad de realizar cambios en el hardware. Los responsables pueden revisar los eventos en la plataforma de Geotab, utilizar Smart Sequence y Magnitude Ranking para priorizar los riesgos y vincular los eventos al conductor correspondiente mediante Smart Driver ID. Página de Seguridad: La nueva Página de Seguridad se incorporará de forma nativa a la plataforma de Geotab y reunirá en un único espacio de uso diario los indicadores de seguridad existentes. Ofrecerá una métrica de seguridad de 0 a 100, comparativas con otros conductores, clasificación por percentiles, priorización de conductores de alto riesgo, tendencias de comportamiento y explicaciones en lenguaje sencillo de cada indicador. De este modo, los responsables podrán comprender rápidamente el estado de la seguridad de su flota y determinar dónde es necesario realizar acciones de formación o llevar a cabo una investigación adicional.

La nueva Página de Seguridad se incorporará de forma nativa a la plataforma de Geotab y reunirá en un único espacio de uso diario los indicadores de seguridad existentes. Ofrecerá una métrica de seguridad de 0 a 100, comparativas con otros conductores, clasificación por percentiles, priorización de conductores de alto riesgo, tendencias de comportamiento y explicaciones en lenguaje sencillo de cada indicador. De este modo, los responsables podrán comprender rápidamente el estado de la seguridad de su flota y determinar dónde es necesario realizar acciones de formación o llevar a cabo una investigación adicional. Detección de infracciones de semáforo en rojo: Además de detectar giros ilegales en U, las cámaras GO Focus Plus y GO Focus Pro ahora pueden detectar infracciones de semáforo en rojo en intersecciones reguladas por semáforos, proporcionando a los equipos de seguridad información respaldada por vídeo para orientar las acciones de formación.

Las flotas europeas ya están demostrando lo que permite conseguir la información de seguridad conectada. Richfords, ganador del premio Safety Champion en los European Geotab Innovation Awards, registró una reducción del 22% en el riesgo de colisión y una mejora del 59% en los comportamientos de conducción segura durante los dos primeros meses tras implementar Geotab Vitality, lo que generó un retorno de la inversión del 411%. Barhale, una empresa británica de ingeniería civil, combinó la telemática de Geotab con vídeo basado en IA para reducir en un 8,8% las colisiones evitables, eliminar por completo a los conductores de alto riesgo y negociar una reducción del 2,7% en las primas de seguro, a pesar de haber aumentado su flota un 40%.

Más información sobre cómo Investigaciones de Geotab transforma los datos de incidentes sin procesar en un sistema de registro completo y sólido desde el punto de vista probatorio.

Disclaimer

La solución Geotab Investigations se ofrece únicamente con fines informativos limitados, "tal cual". En la máxima medida permitida por la legislación aplicable, Geotab no ofrece ninguna declaración ni garantía de ningún tipo, expresa o implícita, incluida cualquier garantía relativa a la idoneidad de la Solución para su uso como prueba o a sus capacidades de custodia o conservación de datos. La Solución no constituye un servicio de conservación de pruebas, legal hold ni custodia. El Cliente es el único responsable de conservar y aportar cualquier dato o evidencia requerida para un litigio o investigación, incluidas todas las obligaciones relativas a la conservación legal (legal hold) y la cadena de custodia. Geotab no será responsable de ningún problema derivado del uso de la Solución durante un litigio o mientras este se encuentre pendiente.

En caso de que exista o pueda existir un litigio derivado de un incidente de colisión, consulte con un asesor jurídico cualificado. La prestación de la solución por parte de Geotab no constituye asesoramiento jurídico ni recomendaciones sobre decisiones legales o de cumplimiento normativo.

Sobre Geotab

Geotab es líder mundial en operaciones conectadas, videotelemática e información generada por IA. Más de 100.000 clientes desde flotas pequeñas y medianas hasta empresas del Fortune 500 y empresas del sector público, incluido el gobierno federal de EE. UU., confían en nosotros. Geotab conecta aproximadamente 6 millones de vehículos y activos y procesa 100.000 millones de puntos de datos a diario. La plataforma abierta y el ecosistema de más de 700 partners de Geotab unifican la seguridad, el cumplimiento de la normativa y las operaciones en un único sistema, además contamos con las certificaciones ISO/IEC 27001:2022, SOC2, FIPS 140-3 y FedRAMP. Nuestra misión es crear un mundo en movimiento más seguro, eficiente y sostenible.

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