Geotab reduce sus emisiones de gases de efecto invernadero un 41% en 2023

La compañía publica su informe de sostenibilidad donde revela sus avances e identifica futuros retosEl informe, "Tranquilidad. Transparencia. Transformación", examina la importancia de los datos para gestionar y medir los objetivos de sostenibilidad

MADRID, 4 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Geotab , líder mundial en soluciones de transporte conectado, ha publicado hoy su Informe de Sostenibilidad e Impacto de 2023 : "Tranquilidad. Transparencia. Transformación", en el que se destaca cómo la información basada en datos está ayudando a Geotab y a organizaciones de todo el mundo a medir y alcanzar mejor sus objetivos climáticos, como la reducción del 41% de sus emisiones propias. El informe también profundiza en los retos más difíciles de la gestión de las empresas y el impacto ambiental, incluyendo el aumento de los viajes de negocios y la tan necesaria transparencia asociada con las emisiones de Alcance 3.

"La crisis climática exige actuar. El sector del transporte es una de las mayores fuentes de emisiones de CO y tiene una gran oportunidad a corto plazo de influir positivamente. Como empresa perteneciente a esa industria, tenemos la obligación moral de hacer lo posible para apoyar la reducción de emisiones de carbono, no solo para nosotros, sino también para nuestros clientes. Tiene que ser un planteamiento de colaboración, hay demasiados retos que abordar y no es posible resolverlos de forma aislada", afirmó Neil Cawse, fundador y CEO de Geotab.

Geotab apoya la transformación de sus clientes y partners a través del análisis de datos y la IA, permitiendo así una toma de decisiones certera gracias a los informes y al seguimiento de su progreso en todas las etapas de su camino hacia la sostenibilidad. En una reciente encuesta de Geotab, el 87% de los profesionales de flotas estadounidenses esperan que los costes de su negocio aumenten en 2024 y el 40% confirman que usan la inteligencia de datos para crear una flota más sostenible, identificando y mejorando el consumo de combustible y ralentí. En España, Geotab ha apoyado la transformación de empresas como Vecttor (Grupo Cabify), que ha conseguido una reducción del 2-3% en el consumo de combustible por vehículo y más de 20 toneladas de emisiones de CO anuales o Dipesa, que ha reducido un 10% los accidentes de tráfico y un 20% el consumo de combustible.

Como parte de su compromiso hacia un mundo más sostenible, Geotab quiere alcanzar las emisiones netas en 2040 —una década antes de lo establecido en el Acuerdo de París— y su objetivo de un 50% de reducción en el Alcance 1, 2 y 3 para 2030.

El progreso conseguido

El último informe muestra que Geotab ha hecho un progreso en la reducción directa e indirecta de las emisiones operacionales durante el año pasado:

En el Alcance 1, que realiza un seguimiento de las emisiones que se producen a partir de fuentes que son controladas o propiedad de Geotab, la empresa vio una reducción del 41% en las emisiones de GEI en 2023 (con respecto a 2019).

En el Alcance 2, que hace un seguimiento de las emisiones indirectas derivadas de la electricidad adquirida por Geotab, la empresa experimentó una reducción del 35% de las emisiones de GEI en 2023 (con respecto a 2019).

Otros puntos destacados de 2023

Asociaciones para impulsar el cambio: creación de la Alianza de sostenibilidad de Geotab , formada por más de 28 partners que ofrecen soluciones integradas para ayudar a las flotas a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.

, formada por más de 28 partners que ofrecen soluciones integradas para ayudar a las flotas a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Avances decisivos en I+D: inauguración del Centro de Innovación e Investigación de Automoción de Geotab en High Wycombe (Inglaterra), dedicado a impulsar la inteligencia de datos necesaria para apoyar la electrificación del sector del transporte a gran escala. La empresa es compatible con más de 300 marcas y modelos de vehículos eléctricos en todo el mundo.

en todo el mundo. Mayor reducción de residuos: en la Unión Europea, Geotab trabaja en iniciativas para cumplir con las obligaciones normativas del programa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Esto incluye adaptar sus procesos y estructuras actuales a la vez que ayudan a sus clientes y distribuidores.

Geotab Cares: en España, la compañía ayuda al Banco de Alimentos de Madrid a optimizar sus rutas, reducir el consumo de combustible y mejorar la seguridad de los conductores, donando dispositivos GO de Geotab para conectar sus vehículos.

Los retos a los que nos enfrentamos

El informe de Geotab identifica las áreas de mejora, que reflejan retos similares a los experimentados en la industria en general:

Para el Alcance 3, que hace un seguimiento de las emisiones indirectas (como las actividades de la cadena de suministro), Geotab experimentó una subida del 11% en 2023 (desde 2019) debido principalmente al aumento de las compras de bienes y servicios, de los viajes de negocios y los desplazamientos del personal.

Desafío a la hora de recopilar datos precisos y fiables sobre las emisiones de Alcance 3 en toda la cadena de valor, principalmente debido a la diferente disponibilidad de datos en las distintas regiones.

Esto subraya la importancia de una mayor colaboración con los partners y fabricantes de la cadena de suministro para lograr un seguimiento exhaustivo, desde las materias primas hasta el final de su vida útil, y un mayor uso de los análisis de datos también ayudará a proporcionar más transparencia y comprensión a la hora de abordar los retos.

Sobre el Informe de Sostenibilidad e Impacto de Geotab 2023

El informe se ha elaborado tomando como referencia las normas de la Iniciativa de Reporte Global (GRI), así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Para suscitar un debate en el sector sobre estrategias de sostenibilidad basadas en datos, el Informe de Sostenibilidad e Impacto de 2023 de Geotab incluye un correo electrónico personalizado, para que, a la vez que se va leyendo, se puedan aportar comentarios sobre sus propios retos y soluciones relacionados con la sostenibilidad, la cadena de suministro y el crecimiento.

Para consultar el informe completo, consulta: https://www.geotab.com/es/acerca/sostenibilidad-corporativa/

Acerca de Geotab

Geotab es líder mundial en soluciones de transporte conectado. Proporciona soluciones telemáticas a más de 50.000 clientes en 150 países. Durante más de 20 años, Geotab ha invertido en investigación e innovación de datos pioneras para permitir a partners y clientes transformar sus flotas y operaciones. Geotab cuenta con más de 4 millones de vehículos conectados y procesa más de 75.000 millones de puntos de datos al día para que los clientes puedan tomar mejores decisiones, aumentar la productividad, tener flotas más seguras y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. La plataforma abierta y el Marketplace de Geotab ofrecen cientos de opciones de soluciones de terceros. Para obtener más información, visite www.geotab.com/es.

