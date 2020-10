La GEP Innovate Digital Conference se celebra del 27 al 29 de octubre (1)

- Los consejeros delegados, responsables de información, líderes en consecución y cadena de suministros de la lista Fortune 500 hacen frente a la crisis, resiliencia y transformación en la GEP Innovate Digital Conference, que se celebra del 27 al 29 de octubre

- Estará presente el presidente y consejero delegado de DuPont, Ed Breen, junto a Maggie Wilderotter, antigua presidenta y consejera delegada de Frontier Communications y actual miembro del consejo de administración de Costco, Lyft y otros

- Raj Gupta, antiguo presidente y consejero delegado de Rohm and Haas y actual presidente de Aptiv, además de Pat Russo, antiguo consejero delegado de Alcatel-Lucent y actual presidente de Hewlett Packard Enterprise

- Jared Diamond, autor de MacArthur Genius y del premio Pulitzer de GUNS, GERMS & STEEL and UPHEAVAL: TURNING POINTS FOR NATIONS IN CRISIS

- Estarán los responsables de TI, Bill Keillor, de ExxonMobil, y Bill Braun, de Chevron

- Soumaya Keyes, editor de comercio y globalización de THE ECONOMIST

- Los líderes deC-suite de ABM, Apex Tool Group, Asahi Breweries, Ecolab, Exelon, Legal & General, Oncor y de la University of California

CLARK, Nueva Jersey, 15 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- GEP, principal proveedor de soluciones de la cadena de suministros y consecución de empresas mundiales de las listas Fortune 500 y Global 2000, anunció su alineación completa de pensadores mundiales destacados, innovadores y conseguidores de la conferencia de clientes anual de la compañía - GEP INNOVATE DIGITAL: 2020 VISION [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2950205-1&h=4049357573&u...].

https://mma.prnewswire.com/media/518346/GEP_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/518346/GEP_Logo.jpg]

"En GEP INNOVATE 2020, algunos de los principales líderes mundiales de más éxito comparten sus visiones sobre cómo ellos y sus equipos se están enfrentando a unos retos sin precedentes, construyendo cadenas de suministros más resilientes e impulsando hacia la transformación digital que aumenta la competitividad y el valor para los accionistas", afirmó Subhash Makhija, cofundador y consejero delegado de GEP.

Ya en su sexto año, la conferencia de clientes anual destacada de GEP se dirige a los líderes de las empresas mundiales en la estrategia de operaciones y la cadena de suministro, operaciones de negocios digitales, tecnologías nuevas y emergentes y rendimiento de negocios y financiero. GEP SMART(TM) es la plataforma principal de consecución digital. GEP NEXXE(TM) es una plataforma de software de gestión de cadena de suministro que utiliza la IA y que proporciona unos niveles empresariales líderes de mercado en visibilidad de cadena de suministros, inteligencia, agilidad y resisliencia sin igual.

Visite GEP INNOVATE DIGITAL: 2020 VISION [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2950205-1&h=1565436264&u...] si desea registrarse para conseguir docenas de sesiones virtuales interactivas y dirigirse a los líderes, incluyendo:

-- Ed Breen, presidente ejecutivo y consejero delegado de DuPont, en un chat realizado junto a Raj Gupta, presidente de Aptiv; antiguo presidente y consejero delegado de Rohm and Haas; miembro del consejo de administración de DuPont. -- Jared Diamond, ganador del premio Pulitzer y autor de Upheaval and Guns, Germs and Steel, en 'Navigating Upheaval and Building Resilience'. -- Maggie Wilderotter, antigua consejera delegada de Frontier Communications; miembro del consejo de administración de Costco, Hewlett Packard, Lyft en conversación con Pat Russo, antiguo consejero delegado de Alcatel-Lucent; presidente de Hewlett Packard Enterprise; miembro del consejo de administración de General Motors, Merck y Arconic. -- Soumaya Keynes, editor comercial y de globalización de The Economist, modera un panel de debate acerca de 'Future of Procurement & Supply Chains in the Age of Uncertainty'. -- El responsable de información de Chevron, Bill Braun y Bill Keillor, vicepresidente de tecnología de información mundial y transformación digital de ExxonMobil, comparten las 'Keys to Digital Transformation'. -- Entre los responsables de la cadena de suministros de compañías se incluyen: ABM, Apex Tool Group, Asahi Breweries, Ecolab, Exelon, Legal & General, Oncor y la University of California.

ACERCA DE GEP SOFTWARE

GEP SOFTWARE((TM)) proporciona consecución digital revolucionaria y plataformas de cadena de suministro que ayudan a las empresas mundiales a ser más ágiles, resilientes, competitivas y beneficiosas.

Con interfaces de renderización destacadas y flujos de trabajo flexible, GEP(®) proporciona a los usuarios espacios de trabajo digitales, intuitivos y novedosos que consiguen niveles extraordinarios de adopción para los usuarios y ganancias destacadas en la productividad de equipo y personal.

Los productos de GEP capitalizan el aprendizaje en máquina y la computación cognitiva, datos avanzados y tecnologías semánticas, IoT, tecnologías móviles y en nube, y se han diseñado para incorporar las innovaciones continuadas en tecnología.

El software de GEP se integra de forma rápida y sencilla con los sistemas de legado y terceras partes, como SAP, Oracle y el resto de software destacado ERP y F&A. Y con un apoyo excepcional y servicio, GEP es un líder industrial en satisfacción al cliente y lealtad.

Como líder en múltiples Gartner Magic Quadrants, el software nativo en nube de GEP y las plataformas de negocios digitales ganan premios de forma consistente y reconocimiento de los analistas industriales, firmas de investigación y outlets de medios, incluyendo Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders y Spend Matters.

GEP SOFTWARE es parte de Clark, basada en NJ GEP -- principal proveedor mundial de consecución y estrategia de cadena de suministros, software y servicios gestionados. Si desea más información, visite la página web www.gepsoftware.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2950205-1&h=3964426991&u...].

Contacto para medios

Derek Creevey

Director de relaciones públicas y con los medios

GEP

Teléfono: +1 732-382-6565

E-mail: derek.creevey@gep.com[mailto:derek.creevey@gep.com]

(CONTINUA)