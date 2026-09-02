GeseHouse Licensee impulsa la construcción industrializada para pequeños constructores - Marce Aragonés

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 02 de septiembre 2026.- La startup catalana, constituida el pasado enero de 2026, ha consolidado en solo medio año un modelo de licencias que democratiza la construcción industrializada para pequeños constructores y reformistas, con presencia en Barcelona y Tarragona y negociaciones en Girona y Lleida. Marce Aragonés, cofundadora y CMO de GeseHouse Licensee, destaca el crecimiento alcanzado por la compañía en sus primeros seis meses.

GeseHouse Licensee, la startup que ha convertido la industrialización de la construcción en una palanca real para los pequeños constructores y reformistas, celebra hoy sus primeros seis meses de vida con cinco licenciatarios activos, más de ocho proyectos en ejecución y el cierre de su primera ronda de financiación pre-seed.

La startup ha cumplido los hitos previstos para su primer semestre con un nivel de tracción que supera incluso las expectativas internas de sus fundadores. El punto de partida fue claro: resolver la brecha que separa al pequeño constructor del nuevo paradigma de la industrialización. Desde febrero, coincidiendo con el inicio formal de la actividad, la compañía ha desarrollado un ecosistema digital propio para que esos profesionales puedan digitalizar su negocio sin perder su esencia ni su autonomía. La tracción comercial ha sido uno de los hitos más relevantes.

GeseHouse Licensee ha firmado cinco licenciatarios: cuatro en Barcelona y uno en Tarragona, este último estratégico por abrir un nuevo territorio de actividad. Además, mantiene conversaciones abiertas en Girona y Lleida, con el objetivo de completar presencia en toda Cataluña antes del cierre del ejercicio.

En paralelo, más de 8 proyectos se encuentran ya en ejecución o con contrato cerrado, lo que sitúa al modelo de licencias como una alternativa real frente a las grandes constructoras tradicionales para el mercado de la vivienda unifamiliar.

En el ámbito organizativo, la empresa ha dado otro paso clave con la incorporación formal de José Manuel Bautista Carmona como co-founder y CCO. Inversor temprano de la empresa, pasó de adviser a asumir el liderazgo comercial de la red en mayo de 2026. Su llegada refuerza un equipo fundador conformado por Ricardo Pérez (CEO, también CEO de GeseJob), Anabel Pérez (CFO) y Marce Aragonés (Co-Founder, CAIO & CMO), combinando experiencia comercial, financiera y de inteligencia artificial aplicada al marketing y al desarrollo de plataformas digitales.

El otro gran hito ha sido el cierre de la primera ronda pre-seed, que permitirá escalar el modelo, ampliar el equipo comercial y acelerar la plataforma digital. Confirma que esta ronda la posiciona para dar el salto desde la validación hacia el crecimiento sostenido.

En el núcleo del modelo está una plataforma propia con tres herramientas: generación de leads para conectar a cada licenciatario con potenciales clientes; gestión de operaciones para optimizar materiales y procesos; y un simulador todo-en-uno que integra construcción, financiación y legalización. Esta arquitectura permite a los pequeños constructores competir en un mercado digitalizado, conectándose además con proveedores homologados para garantizar calidad y precisión.

Ricardo Pérez, CEO de GeseHouse Licensee, valora así el semestre: "En seis meses hemos demostrado que industrializarse no es una pérdida de control, sino una oportunidad real de crecer con más calidad y más rapidez".

Marce Aragonés, cofundadora y CMO, apunta al horizonte: "Nuestro objetivo es hacer accesible la construcción industrializada para que cada licenciatario pueda crecer en un entorno digital, sin perder el toque personal que caracteriza a este sector".

Con un equipo consolidado, una red de licenciatarios en expansión y financiación que respalda su crecimiento, GeseHouse Licensee mira a la segunda mitad de 2026 con el reto de completar presencia en Cataluña y seguir desarrollando herramientas que redefinan los estándares del sector.

Sobre GeseHouse Licensee

GeseHouse Licensee es una startup catalana fundada en 2026 con sede en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) dedicada a democratizar la construcción industrializada para pequeños constructores y reformistas mediante un modelo de licencias y un ecosistema digital propio — generación de leads, gestión de operaciones y simulador todo-en-uno—. Cuenta con cinco licenciatarios activos y más de ocho proyectos en ejecución.

Emisor: GeseHouse Licensee

Contacto: Marce Aragonés

Número de contacto: +34640626911

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