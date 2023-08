Gestilar apoya el deporte de vela femenino por cuarto año consecutivo

Con el patrocinio de la Gestilar Ladies Cup, Gestilar promueve la visibilidad y participación de la mujer en esta disciplina deportiva a la vez que reafirma su apuesta por Galicia donde cuenta con 500 viviendas en proyecto.

El 38º Trofeo Príncipe de Asturias es uno de los eventos más importantes del calendario náutico español.

Las Rías Baixas serán un año más el escenario de este evento deportivo que tendrá lugar en el real Club Náutico de Baiona (Galicia) durante los días 1, 2 y 3 de septiembre.

Grupo Gestilar patrocina también al regatista olímpico Nico Rodríguez en su camino hacia la próxima convocatoria de París 2024.

Madrid, 31 de agosto de 2023 .- Grupo Gestilar mantiene su apuesta por el deporte de vela renovando un año más como patrocinador de la Gestilar Ladies Cup, la gran cita del deporte náutico femenino a la que presta su nombre y que este año desarrollará su vigésimo séptima edición. La regata femenina se enmarca dentro del programa deportivo configurado para el 38º Trofeo Príncipe de Asturias, uno de los eventos de vela más importantes a nivel nacional, que tendrá lugar los días los días 1, 2 y 3 de septiembre en aguas de la bahía de Baiona y la ría de Vigo bajo la organización del Monte Real Club de Yates de Baiona y la Comisión Naval de Regatas de la Escuela Naval Militar de Marín, en colaboración con la Real Federación Española de Vela y la Federación Gallega de Vela. En el marco de la competición también se entregarán los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda.

Este es el cuarto año que Gestilar patrocina la regata Ladies Cup poniendo en valor la visibilidad de la mujer en un deporte como la vela, tradicionalmente desarrollado por hombres, y con el que la promotora comparte los valores que representa como la sostenibilidad, el esfuerzo, el sacrificio, la deportividad o la superación. Tanto es así que Gestilar apoya también en la campaña Olímpica hacia los juegos de París 2024 al regatista olímpico, y vigués, Nico Rodríguez, que es la imagen de Gestilar en Galicia.

Nico Rodríguez, medalla de bronce de los JJOO de Tokio 2020, durante una regata.

El viernes 1 de septiembre, por la mañana, se realizará la foto de familia oficial con todas las participantes en la Gestilar Ladies Cup. Ese mismo día, a las 15:30h, comenzará la primera regata. En las siguientes jornadas, es decir los días 2 y 3 de septiembre, habrá otras dos regatas más. El evento finalizará en la tarde del domingo con la entrega de premios. En la competición participan 6 tripulaciones de 6 regatistas cada una, es decir, un total de 36 participantes.

Gestilar pone especial interés en el desarrollo de los entornos donde se ubican sus promociones. Por este motivo, repite un año más como patrocinador de la Gestilar Ladies Cup en Baiona reafirmando su apuesta por Galicia, una de las regiones con mayor potencial y dinamismo de España y, en concreto, en la provincia de Pontevedra donde cuenta con 500 viviendas en proyecto. distribuidas en las zonas de Portonovo, Areas y Vigo.

Sobre Gestilar

GESTILAR es un grupo de empresas fundado en el año 2009 sobre la base de un profundo conocimiento de la promoción inmobiliaria de viviendas de obra nueva. Siendo este su negocio core, la amplia oferta de servicios inmobiliarios de Gestilar engloba también promoción Build To Rent (BTR), promoción bajo el modelo de cooperativa con Cooper by Gestilar y una proptech, cuyo negocio consiste en la compra, renovación y venta de viviendas ya construidas denominada Homes by Gestilar. Adicionalmente, en 2019 creó su propia firma constructora.

Gestilar desarrolla sus viviendas bajo las premisas de sostenibilidad, diseño, calidad, personalización e innovación. Así define un producto final ubicado en las localizaciones más excepcionales, donde se cuidan de forma especial los detalles y la ejecución, logrando la más alta calidad como lo demuestran las más de 6.000 viviendas proyectadas y entregadas que avalan su trayectoria. Disponen de oficinas en Madrid, Galicia, Cataluña, Andalucía, Baleares y Lisboa. www.gestilar.com