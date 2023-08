Gestilar entrega la segunda fase de Marobert, su proyecto de vivienda premium Build to Rent en Badalona

La segunda fase del proyecto que la promotora ha desarrollado para DWS en Badalona se compone de 40 viviendas de 2 a 3 dormitorios con terraza y 3 locales comerciales.

Destaca la incorporación de calidades excepcionales y poco frecuentes en proyectos de obra nueva diseñados para el alquiler. Se han integrado materiales de alta calidad de primeras marcas y amenities que abarcan desde piscina y gimnasio hasta taquillas inteligentes o parking con carga eléctrica.

La promoción se ha concebido pensando en la interacción y conexión entre los residentes de la comunidad, enriqueciendo el entorno residencial con generosos espacios comunes y distintas funcionalidades que añaden un valor adicional al confort de las viviendas.

La cartera será gestionada por Bialto, la plataforma de viviendas de alquiler creada por Urban Input Group.

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de Agosto de 2023.- Gestilar, el renombrado grupo inmobiliario presidido por Javier García-Valcárcel celebra la entrega de la segunda fase de su proyecto Build to Rent (BTR) en Badalona para DWS.

Esta entrega forma parte de Marobert, su primer proyecto llave en mano entregado a DWS que se completa con esta segunda fase de la promoción.

Esta continuación del proyecto se compone de 40 viviendas de 2 a 3 dormitorios con terraza y 3 locales comerciales. Estratégicamente ubicada en la Marina de Badalona, se encuentra en una zona en constante crecimiento y la más importante en cuanto a regeneración urbana de la ciudad.

La promoción se sitúa próxima al puerto deportivo, donde la construcción del Canal de Gorg generará un notable avance en el desarrollo de la ciudad. Esto resultará en una expansión de unos 300 amarres adicionales a la capacidad actual del muelle y al mismo tiempo establecerá un nuevo bulevar de 4.000 m2 diseñado para albergar locales comerciales, situados a pocos metros de la promoción.

Un proyecto con calidades de primera

El característico sello de calidad de Gestilar destaca enormemente en este proyecto pensado para un cliente exigente que busca un mayor número de espacios al aire libre. Las viviendas de la promoción cuentan con materiales de primeras marcas, excelentes calidades y unos acabados cuidados al detalle.

Todas sus viviendas cuentan con terraza y cocinas equipadas con electrodomésticos además de encimeras tipo silestone, revestimientos de primer nivel con gres porcelánico, armarios empotrados, placas fotovoltaicas y domótica o sistema de aerotermia para la calefacción.

La sostenibilidad y respeto por el medio ambiente y las personas es uno de los puntos fuertes del proyecto, habiéndose diseñado la nueva promoción conforme a los altísimos estándares en materia de sostenibilidad y eficiencia energética que exige la certificación BREEAM VERY GOOD, uno de los de mayor prestigio internacional.

De este modo, Marobert afianza su posición como referente del producto BTR de viviendas prime, contando con una exclusividad y características propias de los proyectos desarrollados por Gestilar en sus promociones Build to Sell (BTS)

Espacios sociales concebidos para fomentar la interacción entre los inquilinos

Foto de las zonas comunes de la promoción

Las zonas comunes de Marobert sobresalen con una estética y estilo excepcionales, haciendo de la urbanización un entorno muy atractivo para sus inquilinos. Destaca también su gran funcionalidad y confort gracias a elementos que aportan un gran valor añadido como su piscina, gimnasio, parque infantil, taquillas inteligentes para compras online o parking de coches con carga eléctrica.

Otra de las amenities de Marobert es que cuenta con wifi en todas las zonas comunes y una app desde la que los residentes pueden gestionar incidencias, reservar salas, controlar la domótica de su vivienda o acceder mediante cerradura electrónica a estos espacios comunitarios y portales, entre otros servicios. La urbanización dispone también de una práctica app desde la que los residentes podrán gestionar incidencias o controlar la domótica de su vivienda, entre otros servicios.

Así, Gestilar finaliza la entrega total de su exclusivo proyecto Marobert a DWS, sumando una nueva promoción a su cartera de viviendas destinadas al alquiler en distintos puntos de España.

Sobre Gestilar

GESTILAR es un grupo de empresas fundado en el año 2009 sobre la base de un profundo conocimiento de la promoción inmobiliaria de viviendas de obra nueva. Siendo este su negocio core, la amplia oferta de servicios inmobiliarios de Gestilar engloba también promoción Build To Rent (BTR), promoción bajo el modelo de cooperativa con Cooper by Gestilar y una proptech, cuyo negocio consiste en la compra, renovación y venta de viviendas ya construidas denominada Homes by Gestilar. Adicionalmente, en 2019 creó su propia firma constructora.

Gestilar desarrolla sus viviendas bajo las premisas de sostenibilidad, diseño, calidad, personalización e innovación. Así define un producto final ubicado en las localizaciones más excepcionales, donde se cuidan de forma especial los detalles y la ejecución, logrando la más alta calidad como lo demuestran las más de 6.000 viviendas proyectadas y entregadas que avalan su trayectoria. Disponen de oficinas en Madrid, Galicia, Cataluña, Andalucía, Baleares y Lisboa. www.gestilar.com

Sobre DWS Real Estate

El negocio de inversión inmobiliaria de DWS lleva más de 50 años invirtiendo en activos inmobiliarios. Como parte de la plataforma de Alternativos, el negocio inmobiliario cuenta con más de 350 empleados en todo el mundo y alrededor de 78.000 millones de euros en activos gestionados (a 31 de diciembre de 2022). Proporcionando una diversa gama de estrategias y soluciones a través de los espectros de riesgo/rendimiento y geográficos, ofrecemos activos inmobiliarios core y de valor añadido, deuda inmobiliaria, activos inmobiliarios oportunistas y valores inmobiliarios. El negocio de inversión inmobiliaria emplea un enfoque de inversión disciplinado y tiene como objetivo ofrecer una atractiva rentabilidad ajustada al riesgo a largo plazo, la preservación del capital y la diversificación a sus inversores, entre los que se encuentran gobiernos, empresas, compañías de seguros, dotaciones, planes de jubilación y clientes privados de todo el mundo.

Emisor: Gestilar

Más información:

Elena Valero Espada

Responsable de Comunicación y Relación con Medios

eve@gestilar.com