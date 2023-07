Gestilar invierte 13 Millones en su nuevo proyecto en el Ensanche de Vallecas (Madrid)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Se ha apostado por la implantación de tecnología sostenible en el edificio, que aspira a conseguir la certificación BREEAM GOOD, reconocida internacionalmente, y la calificación energética A.

- El proyecto ha sido diseñado y desarrollado por el prestigioso estudio BOD Arquitectura que comparte con Gestilar el compromiso con el diseño, la calidad y la sostenibilidad.

- Localizada en la Avenida de Las Suertes, en el Ensanche de Vallecas-Madrid, la promoción dispone de unas excelentes conexiones con la M-45 y A-3 y se ubica muy cerca de la parada metro La Gavia y del gran centro comercial que lleva el mismo nombre.

- El edificio, actualmente en construcción, albergará 46 viviendas exteriores, de 1, 2 y 3 dormitorios, con terrazas y amplias zonas comunes.

- Gestilar Construcciones está ya desarrollando las obras. Se prevé que las viviendas se entreguen en el segundo semestre de 2024.

Madrid, 18 de julio de 2023.- Gestilar, grupo inmobiliario presidido por Javier García-Valcárcel, fundado en 2009 y con una experiencia promotora de más de 6.000 viviendas proyectadas hasta la fecha; invertirá 13 Millones en su nuevo proyecto residencial en Madrid, cuyas viviendas acaban de ponerse a la venta.

Gestilar Islas Medas, nombre que recibe esta nueva promoción de Gestilar, está ubicada en Madrid, en el Ensanche de Vallecas y se compone de 46 viviendas exteriores de 1 a 3 dormitorios que incluyen plaza de garaje y trastero en el precio.

El proyecto ya cuenta con la Licencia de Obras del Ayuntamiento de Madrid y ha iniciado los trabajos de construcción, que están siendo desarrollados por Gestilar Construcciones, constructora del grupo Gestilar. Se prevé que las viviendas sean entregadas durante la segunda mitad de 2024.

Viviendas con espacios abiertos y acabados de calidad

Las 46 viviendas de Gestilar Islas Medas están dispuestas en 5 plantas, siendo la última, la planta ático. Todas las viviendas incluyen terraza, garaje y trastero y se clasifican en tipologías de 1, 2 y 3 dormitorios.

Este proyecto cuenta con todas las particularidades propias del sello Gestilar, reconocido por cuidar especialmente la arquitectura, el diseño y los detalles interiores de la vivienda. Las calidades incluyen aislamientos de lana de roca intermedia para optimizar el confort acústico y carpinterías en PVC y vidrios dobles con grandes propiedades, también, en asilamiento acústico y térmico. Puerta de acceso blindada, armarios panelados en su interior, cocinas amuebladas con muebles altos y bajos, electrodomésticos de primeras marcas y encimera de cuarzo, solados y alicatados de gres en terrazas, cocinas y baño y suelo laminado flotante en el resto de estancias.

Apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia energética

Para el desarrollo de este proyecto, Gestilar ha contado con el prestigioso estudio BOD arquitectura que comparte con la promotora el compromiso con la calidad y el respeto por el medioambiente. Así, ambas entidades tienen implantados Sistemas Integrados de Gestión, avalados por AENOR, basados en los requisitos que establecen las normas ISO 9001 e ISO 14001.

En consecuencia, Gestilar Islas Medas se configura como un edificio respetuoso con el medioambiente que, una vez terminadas las obras, será certificado con el prestigioso sello internacional BREEAM GOOD, que acredita las buenas prácticas en sostenibilidad, y la calificación energética A. Para este cometido, además de la implantación de aislamientos de alta calidad, se va a implantar iluminación led de mínimo consumo y alta eficiencia lumínica, con encendidos por detección de presencia en zonas comunes, sanitarios con cisternas de doble descarga para el ahorro de consumo de agua, tecnología de aerotermia por suelo radiante para la calefacción de las viviendas y la producción de ACS con controles zonificados de temperatura, sistema de seguridad de detección automática de incendios o implantación de plantas de bajo consumo hídrico en zonas comunes, entre otras medidas.

"Concebimos los propios edificios y sus equipamientos como un servicio adicional, de valor añadido, a las viviendas de nuestros compradores" afirma Raúl Guerrero, Consejero Delegado de Gestilar. "Nuestros clientes piden algo más que una vivienda donde residir. Piden amplios espacios comunes y nuevos servicios comunitarios, desde los más habituales como piscina, zona infantil y gimnasio, hasta un servicio de buzones inteligentes para las compras online. Además, nuestros edificios cumplen los más exigentes requisitos en materia de sostenibilidad porque nuestros clientes y la sociedad así lo demandan".

Las zonas comunes de Islas Medas se han pensado para potenciar la vida en comunidad de los residentes. Las mismas se sitúan en la planta baja de la promoción e incluyen equipamientos como piscina, zona infantil-recreativa equipada con juegos infantiles, gimnasio equipado, local comunitario, cuarto para bicicletas y sistema de paquetería por "buzones inteligentes" para las compras online.

El Ensanche de Vallecas, uno de los principales desarrollos de Madrid

Gestilar Islas Medas se ubica en la Avenida de las Suertes-32, en el Ensanche de Vallecas, situado al sureste de Madrid. Este desarrollo se ha convertido en una de las zonas de mayor expansión urbanística de la capital. Gracias al gran crecimiento que ha experimentado en la última década, se ha convertido en uno de los lugares favoritos para vivir de la gente joven.

Entre los motivos que justifican la alta demanda del Ensanche de Vallecas destacan el que se trata de un barrio con amplias calles y avenidas, parques, zonas verdes y diversos espacios deportivos para disfrutar de ocio en familia, unido a la oferta cultural existente. Por otro lado, cuenta con una gran conexión con el centro de Madrid, ya que dispone de tres estaciones de metro, cuatro líneas de autobuses y carreteras M-30, M45 Y M-50. En concreto, en el entorno inmediato de la promoción se encuentran la estación de la línea 1 de metro "Las Suertes", el Complejo Comercial "La Gavia" y accesos directos a las carreteras M-45 y A-3.

La venta de las viviendas está ya abierta a través de la web gestilar.com, en el teléfono 690 06 06 06 o desde el punto de venta habilitado por la promotora en la calle José Antonio Fernández Ordóñez, 40, oficinas 10-13 de Valdebebas (Madrid).

