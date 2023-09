Gestilar, nuevo patrocinador del Club de Rugby Complutense Cisneros

El rugby defiende valores como el respeto, el compañerismo o el trabajo en equipo que están totalmente alineados con la filosofía de Gestilar.

El Complutense Cisneros apuesta por la diversidad, la formación humana y el desarrollo personal de sus jugadores a través de la práctica del rugby.

El Club se ha erigido como el único equipo de España que ha ganado todas las máximas competiciones nacionales.

Madrid, 28 de Septiembre de 2023. -Gestilar, grupo inmobiliario presidido por Javier García-Valcárcel, fundado en 2009 y con una experiencia promotora de más de 6.000 viviendas proyectadas hasta la fecha, firmó el pasado 15 de septiembre un acuerdo de patrocinio con el Club de Rugby Complutense Cisneros para la temporada 23/24.

El Club de Rugby Complutense Cisneros es uno de los clubes de rugby más antiguos de España, con un origen universitario, y avalado por casi 80 años de historia y tradición en los que han apostado por la diversidad, la formación humana y el desarrollo personal de sus jugadores mediante la práctica del rugby, un deporte que transmite valores como el respeto, humildad, esfuerzo, solidaridad, compromiso y amistad.

A lo largo de esta extensa trayectoria, el Cisneros se ha erigido como el único equipo de España que ha ganado todas las máximas competiciones nacionales: División de Honor, masculina y femenina; Copa Ibérica, masculina y femenina; así como la Copa del Rey y la Copa de la Reina.

Ha sido además el club que más temporadas ha tenido a la vez equipo masculino y femenino en la máxima categoría, denominada División de Honor. Actualmente cuenta con seis equipos senior masculinos y dos senior femeninos. Y tiene una cantera con más de 300 jugadores que juegan en catorce equipos en categorías inferiores.

"Estamos muy contentos de apoyar al Club de Rugby Complutense Cisneros en la próxima temporada para promover y difundir un deporte tan fantástico como el rugby, que defiende valores como el respeto, el compañerismo o el trabajo en equipo. Estas premisas están totalmente alineadas con nuestra filosofía de empresa.

La misión que el Club de Rugby Complutense desarrolla con sus jugadores, a los que además de formar en este deporte, les ayuda a impulsar su formación académica y favorecer su acceso e inserción en el mercado laboral, conjuga a la perfección con nuestro plan de Responsabilidad Social Corporativa, cuyo cometido es el de promover el progreso y desarrollo en las áreas geográficas donde están ubicados nuestros proyectos inmobiliarios." afirma Raúl Guerrero, Consejero Delegado de Gestilar.

Por su parte, el Presidente del Club de Rugby Complutense Cisneros, Gonzalo Barbadillo, también comenta este acuerdo de patrocinio con Gestilar:

“Para nosotros es un verdadero privilegio poder unir nuestro proyecto de formar personas a través del rugby junto con Gestilar.

La razón de ser de ambas entidades radica en ofrecer la mejor de las experiencias a nuestros clientes/jugadores y permitirles mejorar su calidad de vida. Asimismo, prestamos el máximo cuidado de los detalles. Gestilar en forma de viviendas con excelentes calidades y el Cisneros formando y preocupándonos por el desarrollo personal, académico, profesional y deportivo de nuestros jugadores.”

Gestilar nació en 2009 sobre la base de un profundo conocimiento del sector inmobiliario y, en concreto, de la promoción de obra nueva. Desde entonces, afronta cada uno de sus proyectos poniendo al cliente en el centro de todo y atendiendo a las premisas de diseño, calidad, personalización e innovación, desarrollando también su trabajo bajo el prisma de la sostenibilidad y la responsabilidad social.

Para Gestilar su concepto empresarial se asienta en la propuesta de brindarle al cliente la mejor de las experiencias y permitirle mejorar su calidad de vida a través del desarrollo de viviendas exclusivas, con materiales de primera calidad y ubicaciones excepcionales donde se cuidan de manera especial los detalles y la excelencia de sus productos.

Dentro de del Plan Anual de Responsabilidad Social Corporativa de Gestilar, en el que se enmarca este nuevo acuerdo con el Club de Rugby Complutense Cisneros, la promoción del deporte cuenta con un lugar destacado apoyando también la práctica de otros deportes como el fútbol, el basket o la vela. El grupo inmobiliario se compromete anualmente con más de 25 iniciativas que, además de en el campo deportivo, se desarrollan también en ámbitos como la reducción de las desigualdades, el cuidado del medioambiente o la difusión del arte y la cultura.

Sobre Gestilar

GESTILAR es un grupo de empresas fundado en el año 2009 sobre la base de un profundo conocimiento de la promoción inmobiliaria de viviendas de obra nueva. Siendo este su negocio core, la amplia oferta de servicios inmobiliarios de Gestilar engloba también promoción Build To Rent (BTR), promoción bajo el modelo de cooperativa con Cooper by Gestilar y una proptech, cuyo negocio consiste en la compra, renovación y venta de viviendas ya construidas denominada Homes by Gestilar. Adicionalmente, en 2019 creó su propia firma constructora.

Gestilar desarrolla sus viviendas bajo las premisas de sostenibilidad, diseño, calidad, personalización e innovación. Así define un producto final ubicado en las localizaciones más excepcionales, donde se cuidan de forma especial los detalles y la ejecución, logrando la más alta calidad como lo demuestran las más de 6.000 viviendas proyectadas y entregadas que avalan su trayectoria. Disponen de oficinas en Madrid, Galicia, Cataluña, Andalucía, Baleares y Lisboa. www.gestilar.com

