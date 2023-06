Gestilar, a punto de culminar su primer proyecto residencial en Lisboa

Su excelente ubicación, las altas calidades y el diseño de vanguardia de sus viviendas han consolidado a Gestilar Residences Miraflores como un proyecto referente dentro del entorno de Miraflores, la zona de desarrollo por excelencia de la ciudad de Lisboa.

Diseñado y proyectado por el prestigioso Estudio de Arquitectura Saraiva + Associados, el complejo dispone de unas magníficas zonas comunes con vistas al río Tajo. Las mismas están ubicadas en la cubierta del edificio que dispone de piscina, solárium natural y un gimnasio equipado con máquinas de última generación.

El interés por la promoción ha sido extraordinario, con más del 97% de las 111 viviendas con terraza, garaje y trastero ya reservadas.

El avance de obra continúa a buen ritmo. La estructura del edificio ya ha alcanzado la última planta y se prevé que las obras finalicen en 2023.

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 08 de junio de 2023. El interés por la vivienda de obra nueva en el entorno de Miraflores, el nuevo y vanguardista polo residencial de la ciudad de Lisboa, continúa en aumento. La comercialización en algunos de los proyectos residenciales de obra nueva en este ámbito está ya bastante avanzada y se prevé que las primeras obras finalicen este mismo 2023. Es el caso de la exclusiva promoción Gestilar Residences Miraflores, cuyo stock de 111 viviendas está ya reservado por encima del 97%, quedando todavía unidades disponibles de 3 dormitorios.

El atractivo diferencial de este proyecto se sustenta en una combinación de la mejor ubicación de la zona, con vistas al Parque Urbano de Miraflores, al Parque Monsanto y al mar; un cuidado diseño, obra del prestigioso estudio de arquitectura de Saraiva + Associados; altas calidades y amplias dotaciones comunes en la cubierta que incluyen gimnasio, piscina y solárium con espectaculares vistas al río Tajo.

Imagen: Infografía del proyecto Gestilar Residences Miraflores, ubicado junto a la Ribera del Algés, con vistas sobre el Parque Urbano Miraflores, el Parque Monsanto y el río Tajo.

Imagen: Infografía de la piscina y solárium del proyecto con vistas al río Tajo.

Las obras de este singular proyecto continúan avanzando a muy buen ritmo, habiendo alcanzado ya la estructura la última de las 13 plantas del edificio. Se prevé que estos trabajos finalicen en la segunda mitad de 2023 para poder proceder a la entrega de viviendas a los futuros propietarios.

Diseñado por el Estudio Saraiva + Associados, Gestilar Residences Miraflores se ha pensado para responder a las necesidades de un comprador cada vez más exigente y habituado a nuevas tendencias que demanda practicidad, sostenibilidad y acabados de primera calidad. Su diseño y arquitectura de vanguardia presentan espacios amplios, luminosos y funcionales. Todas las viviendas miran al exterior a través de grandes ventanales con carpinterías y acristalamientos de alta eficiencia térmica y la mayoría de ellas disponen de una terraza en transición directa y continua desde el salón, garantizando el máximo disfrute y comodidad.

Imágenes: Infografías de la promoción.

Las cocinas de estas viviendas en Lisboa se entregan totalmente equipadas con mobiliario de líneas elegantes y electrodomésticos de primeras marcas. La fusión entre la cocina y los salones es evidente en algunas de las tipologías, que dejan ver una cuidada integración gracias a las formas armoniosas en el diseño interior. Las instalaciones sanitarias son de diseño y las maderas de colores cálidos, texturas suaves, con rodapiés lacados que cierran los acogedores espacios.

El proyecto combina una situación privilegiada, por su proximidad a la Ribeira de Algés, el Parque Urbano de Miraflores y sus vistas al Parque de Monsanto, con su ubicación en una zona marcadamente urbana con servicios, comercios y un área empresarial de prestigio. También destaca su proximidad con autovías principales (CRIL, CREL, A5) que permiten el rápido acceso al centro de Lisboa, Chiado, el Rio Tajo, Estoril, Cascais, Praia de Carcavelos, Aeropuerto, así como la Avenida Marginal y el cercano Belém.

Como es habitual en Gestilar, el cliente encontrará en Gestilar Residences Miraflores una solución a su medida, un apartamento de obra nueva en Lisboa, único y en una zona exclusiva, con diseño y arquitectura vanguardistas.

Adicionalmente, Residences Miraflores se ha ideado de acuerdo a criterios eco-sostenibles, lo que supone una disminución de emisiones de CO2 y una reducción significativa de la demanda energética del edificio.

Gestilar Residences Miraflores es comercializado desde un punto de venta cercano a las obras, ubicado en la Rua Quinta das Romeiras Miraflores 1495-2236 Algés.

Descargar más infografías del proyecto: https://we.tl/t-40tlHYkPME

GESTILAR es un grupo de empresas fundado en el año 2009 sobre la base de un profundo conocimiento de la promoción inmobiliaria de viviendas de obra nueva. Siendo este su negocio core, la amplia oferta de servicios inmobiliarios de Gestilar engloba también promoción Build To Rent (BTR), promoción bajo el modelo de cooperativa con Cooper by Gestilar y una proptech, cuyo negocio consiste en la compra, renovación y venta de viviendas ya construidas denominada Homes by Gestilar. Adicionalmente, en 2019 creó su propia firma constructora.

Gestilar desarrolla sus viviendas bajo las premisas de sostenibilidad, diseño, calidad, personalización e innovación. Así define un producto final ubicado en las localizaciones más excepcionales, donde se cuidan de forma especial los detalles y la ejecución, logrando la más alta calidad como lo demuestran las más de 6.000 viviendas proyectadas y entregadas que avalan su trayectoria. Disponen de oficinas en Madrid, Galicia, Cataluña, Andalucía, Baleares y Lisboa. www.gestilar.com

Para más información:

Gestilar

Elena Valero Espada

Responsable de Comunicación

Email: eve@gestilar.com