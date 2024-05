La gestión de propiedades reduce los costes operativos y revierte la tendencia ascendente

(Información remitida por la empresa firmante)

Los expertos en el alquiler vacacional de Ideal Property Mallorca explican cómo es posible minimizar los gastos operacionales al delegar la gestión de una propiedad

España, 6 de mayo de 2024.- La administración de una o varias propiedades demanda tiempo, sobre todo en el sector del alquiler vacacional. A priori, delegar la gestión a expertos implica una reducción de los ingresos porque los property managers cobran entre un 15% y un 30% según sus responsabilidades. Sin embargo, a mediano y largo plazo, la contratación de profesionales significa una reducción notable de los gastos de mantenimiento y reparación, una variable que no para de crecer dentro del presupuesto de los costes operativos.



La tendencia ascendente en los gastos de mantenimiento

Desde hace más de una década, los gastos de reparación y mantenimiento de las propiedades están en aumento. A excepción del periodo condicionado por el COVID-19, las estadísticas anuales muestran un incremento en los costes operativos por arreglos, pintura, jardinería, mantenimiento de piscinas y recambio de objetos rotos o dañados. La tendencia ascendente ya no sorprende a los propietarios, pero sigue representando un desequilibrio en el presupuesto destinado al gasto de operación para cada propiedad.



La delegación de la administración de las propiedades a expertos en el sector se presenta como una alternativa tentadora. Pero, los propietarios se preguntan cuán rentable es esa decisión y si es posible revertir la tendencia ascendente. Los profesionales de Ideal Property Mallorca, empresa especializada en la gestión de alquileres vacacionales, explican que se pueden bajar los gastos operacionales con estrategias innovadoras diseñadas por quienes conocen en profundidad el mercado.



Estrategias profesionales para reducir los costes operativos

Los expertos de Ideal Property Mallorca han logrado buenos resultados para sus clientes a través de la digitalización de sus procesos. Pero, advierten que la aplicación de soluciones tecnológicas no es eficiente por sí sola.



Los especialistas insisten en la necesidad de combinar la automatización de los procesos con el conocimiento de la evolución del negocio, que se desprende de una larga experiencia en el mismo nicho de mercado como es la gestión de propiedades en Mallorca.



Gracias al sistema, el property manager puede agilizar tareas y coordinar acciones con los proveedores para maximizar la eficiencia y reducir los gastos extras derivados de contratiempos y errores. Así han logrado superar uno de los mayores problemas de los propietarios de apartamentos en Mallorca y revertir la tendencia ascendente en el aumento de gastos de mantenimiento y reparación.







