La gestión de residuos orgánicos a nivel industrial y comercial, motor de la Economía Circular - Acteco

Madrid, 11 de septiembre de 2025.-

El incremento de la generación de residuos orgánicos en sectores como la agroalimentación, la hostelería o la distribución ha situado a la gestión de residuos orgánicos a nivel industrial y comercial como un eje estratégico para la sostenibilidad. La presión normativa, la necesidad de reducir emisiones y el impulso a la economía circular han intensificado la demanda de soluciones eficaces en este ámbito.

En este contexto, se hace imprescindible adoptar sistemas integrales y eficientes y desarrollar soluciones avanzadas orientadas a la valorización de residuos en distintos sectores productivos.

Nuevas exigencias y procesos en la valorización orgánica

La correcta gestión de residuos orgánicos permite convertir residuos de origen vegetal, como aceites de cocina usados (UCO), o de origen animal, en recursos útiles mediante procesos como el compostaje. Estos tratamientos no solo reducen el volumen de residuos enviados a vertedero, sino que también impulsan la generación de nuevos materiales que se convierten en recursos.

La legislación actual refuerza esta dinámica y establece obligaciones para adoptar medidas que reduzcan los residuos alimentarios, priorizando la donación frente a las técnicas de valorización nombradas anteriormente y fijando así una jerarquía para la correcta gestión de residuos. La Ley 7/2022 y la Ley 01/2025, centrada en la prevención del desperdicio alimentario, han establecido marcos exigentes para el reciclaje y aprovechamiento de residuos orgánicos; mientras que directivas recientes como la RED III fomentan su transformación en fuentes de energía renovable que también inciden directamente sobre la responsabilidad del sector productivo, obligando a establecer protocolos específicos para la separación y el tratamiento de residuos orgánicos.

Estos cambios normativos, junto a las exigencias del mercado y las oportunidades de optimización operativa, han llevado a múltiples industrias a replantear su modelo de tratamiento de residuos. Minimizar el impacto ambiental, cumplir con la normativa y reducir costes son ahora prioridades integradas bajo un mismo enfoque, en un entorno que exige trazabilidad, eficiencia y adaptación tecnológica continua.

Soluciones integrales para sectores industriales y comerciales

En este escenario, empresas como Acteco proporcionan servicios especializados para la gestión de residuos orgánicos a nivel industrial y comercial. Su actividad abarca el análisis, clasificación, acondicionamiento, almacenamiento y tratamiento de residuos, con instalaciones equipadas con sistemas de control, triaje y laboratorios de análisis para garantizar un proceso trazable, conforme a la legislación vigente.

A través de su equipo técnico y de un sistema digitalizado de gestión documental, se ofrece asesoramiento, certificación ambiental y soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente, especialmente en sectores como la industria agroalimentaria, Horeca, cosmética, textil o electrónica.

Gracias a su experiencia y a una estrategia basada en la economía circular, Acteco contribuye a convertir los residuos orgánicos en oportunidades industriales sostenibles.

