La gestora de activos francesa Eiffel invierte 4.1 millones € en Bytetravel para respaldar su crecimiento

Bytetravel - bolsa de barcelona - Bytetravel S.A

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 02 de julio 2026.- La empresa española del sector travelTech Bytetravel suma la entrada de nuevos fondos en su accionariado, antes de su salto al mercado bursátil BME Growth previsto en los próximos días

Esta operación realizada mediante una ampliación de capital y una compra de acciones supone la entrada del primer inversor institucional internacional en la compañía.A través de esta suscripción y compra por un importe total de 4,1 millones de euros, Eiffel se convierte en nuevo accionista de ByteTravel, ostentando una participación del 4,05% en el capital social de la sociedad.



Además de la entrada de este nuevo inversor institucional, otros fondos españoles como Diukes Global Selection Fund, Yosemite Hedge Fund, Fenix Global Multiassets FI o DPM Finanzas han aumentado la posición en la empresa junto a los famliy offices de Javier Rubio (fundador de Tier1) o Valentin Rangel (fundador de Grupo Solutia)



Fundada en 2021 y cotizada en BME Scaleup desde julio de 2024 (ticker: SCBYT), ByteTravel opera una cartera de soluciones digitales que incluye Visagov, Roamic, Globely y Salas VIP, ofreciendo servicios para viajeros en más de 13 idiomas desde sus oficinas en Barcelona, Madrid, Mieres y Miami. Su misión es transformar la experiencia del viaje a través de la tecnología, conectando a millones de personas con los servicios que necesitan alrededor del mundo.



El nuevo accionista, Eiffel Investment Group, es una gestora de activos independiente con 8.000 millones de euros bajo gestión (a 31/03/2026, incluidos los compromisos no desembolsados). Su base de inversores está compuesta tanto por grandes inversores institucionales (compañías de seguros, mutuas, fondos de pensiones, bancos, family offices e inversores públicos) como por inversores particulares a través de canales de distribución intermediados.



Gracias a su profunda experiencia financiera y a su reconocido conocimiento del sector industrial, Eiffel Investment Group invierte en empresas y en sus activos mediante un conjunto de estrategias complementarias que abarcan la deuda privada, las infraestructuras para la transición energética (tanto en deuda como en capital), el private equity y los mercados cotizados de crédito y renta variable. Como pionero en la financiación de la transición energética, sitúa el impacto en el centro de su modelo de inversión. Sus estrategias buscan generar un rendimiento financiero sostenible y, al mismo tiempo, contribuir de forma concreta a la descarbonización, la innovación y el desarrollo de una economía más resiliente.



Respaldado por equipos experimentados y una presencia local en varias regiones clave, el grupo opera desde sus oficinas en París, Ámsterdam, Milán, Varsovia, Nueva York y Abu Dabi. Esta presencia internacional le permite colaborar estrechamente con las empresas y los promotores a los que apoya.



En la operación han participado Renta4 Corporate y como asesores legales el despacho de Mara Viejo por parte de Bytetravel y de Ecija Abogados por la parte compradora.





Emisor: Bytetravel

Nombre contacto: Dpto relación con inversoresº

Descripción contacto: Bytetravel S.A.

Teléfono de contacto: 935280561

