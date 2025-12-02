Gestores de residuos apuestan por RECIRCULAR para avanzar hacia la economía circular - recircular

Madrid, 2 de diciembre de 2025.-

La gestión de residuos se ha convertido en una de las claves estratégicas para mejorar la eficiencia de los procesos industriales y reducir el impacto ambiental. Frente al aumento de normativas, la presión por una trazabilidad real y la necesidad de reaprovechar materiales, los gestores de residuos están explorando nuevas vías de colaboración y digitalización para reforzar su actividad.

Una de ellas es el uso de herramientas tecnológicas que permiten conectar oferta y demanda de recursos con agilidad y seguridad. En ese marco, recircular se posiciona como una solución útil para el sector, al proporcionar una plataforma que facilita la valorización de materiales, la trazabilidad operativa y el acceso a nuevas oportunidades de negocio ligadas a la economía circular.

Plataforma digital para ampliar mercados y optimizar flujos

La plataforma de recircular ofrece a los gestores de residuos un acceso gratuito a un entorno digital donde es posible consultar, ofertar o adquirir materiales disponibles en cualquier punto del territorio nacional. Con más de 900 empresas registradas, esta red permite salir del radio de actuación habitual y acceder a nuevos flujos de residuos, facilitando el aprovechamiento de materiales con valor que, de otro modo, podrían perderse.

Entre las funcionalidades destacadas, se encuentra la posibilidad de realizar toda la documentación de gestión directamente desde el sistema, en colaboración con Teixo, incluyendo contratos de tratamiento, documentos de identificación y comunicaciones a los sistemas e-SIR y SDR. Esta integración tecnológica agiliza los procesos administrativos y ofrece una trazabilidad completa, cada vez más demandada por las empresas generadoras.

Además, los gestores pueden interactuar con empresas registradas, hacer ofertas por residuos, adquirir materiales directamente o solicitar aquellos recursos que les interesen. La plataforma también posibilita participar en vaciados, demoliciones y desmantelamientos, lo que amplía aún más las oportunidades operativas.

También se incluyen funcionalidades específicas para clasificar materiales por código LER y facilitar su valorización en distintos procesos industriales.

Ventajas funcionales y diferenciación competitiva

Colaborar con recircular supone una mejora significativa en la propuesta de valor que los gestores pueden ofrecer a sus clientes. La digitalización del proceso, la adquisición de nuevos residuos y la generación de informes de impacto constituyen elementos diferenciales en un sector cada vez más exigente en sostenibilidad y cumplimiento normativo.

El sistema automatizado de recircular no solo conecta a las empresas de forma eficaz, sino que permite valorar los beneficios generados en cada transacción. Estos se presentan mediante informes mensuales con indicadores ambientales y sociales cuantificables, lo que refuerza la transparencia y el posicionamiento sostenible de cada operación.

Gracias a este enfoque, los profesionales del sector pueden no solo incrementar su volumen de residuos gestionados, sino también acceder a materiales que pueden ser utilizados en su propia operativa diaria o redistribuidos con mayor eficiencia, contribuyendo así al impulso real de la economía circular en el tejido industrial.

