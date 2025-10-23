Gexbrok lanza su nueva App: toda la información de pólizas y siniestros en tiempo real

(Información remitida por la empresa firmante)

La correduría de seguros lanza la nueva App Gexbrok, una plataforma a través de la cual los clientes podrán acceder en tiempo real a sus pólizas y consultar información

Madrid, 23 de octubre de 2025.-

Este mes de octubre, la correduría de seguros Gexbrok, con más de 35 años de experiencia en sector, socio de Cojebro y ADECOSE y miembro del grupo internacional ETL GLOBAL, ha lanzado su nueva App Gexbrok, una herramienta dirigida a clientes que tengan contratado, al menos, un seguro con la correduría.



A través de esta App, los clientes podrán acceder a información de sus pólizas, dar de alta siniestros en tiempo real y consultar el estado de los mismos, acceder a los teléfonos de contacto de asistencia de su compañía, estar al día de las últimas noticias y novedades del sector, así como de ofertas y promociones, todo desde un solo dispositivo.



Con esta nueva herramienta, Gexbrok refuerza su compromiso con la digitalización del sector, poniendo en manos de los clientes una app intuitiva, segura y altamente funcional.



Con este lanzamiento, Gexbrok consolida su posición como referente en el sector de los seguros, apostando por soluciones que impulsan la productividad y mejoran la atención al cliente. Así lo pone de manifiesto Benito Polo, director general de la compañía, que destaca que "el objetivo de Gexbrok siempre ha sido facilitar la vida de nuestros clientes. Con esta app, damos un paso más en la misión de ofrecer tecnología avanzada, centrada en el usuario y adaptada a las necesidades reales del día a día".



La app ya está disponible para su descarga en dispositivos iOS y Android, y se integra de forma nativa con la plataforma web de Gexbrok, permitiendo una experiencia totalmente sincronizada y continua.



Sobre Gexbrok " International Member of ETL GLOBAL

Gexbrok es una correduría de seguros con más de 35 años de experiencia en el sector de la mediación. Pertenece a la Asociación Española de Corredurías de Seguros (ADECOSE), que agrupa a empresas líderes del sector de la mediación de seguros de España y a Cojebro, asociación de brókeres de seguros.



Desde octubre de 2020 forma parte del grupo ETL GLOBAL, firma especializada en servicios profesionales de asesoramiento legal, fiscal, laboral, auditoría y consultoría con presencia en más de 50 países.



Sobre ETL GLOBAL

ETL GLOBAL es el primer grupo internacional de servicios profesionales de asesoramiento fiscal, legal y consultoría a Pymes y middle market en España y Europa.



Avalado por 50 años de experiencia y presente en más de 60 países, ETL GLOBAL ha ido integrando firmas y profesionales de prestigio en nuestro país con el objetivo de convertirse en un referente para la pequeña y la mediana empresa, tal y como ya lo es en Alemania y Centroeuropa.



De origen alemán y con más de 140 despachos repartidos en el territorio español, ETL GLOBAL ocupa la 1ª posición en los rankings de facturación de firmas medianas de servicios profesionales.



ETL GLOBAL es el líder en Europa con más de 600.000 clientes, situándose en la 3ª posición a nivel europeo y en el puesto duodécimo a nivel mundial después de las Big Four **.



www.etl.es







