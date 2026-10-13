(Información remitida por la empresa firmante)

- GFI integra Eloquens AI directamente en GFI KerioConnect, llevando un asistente de correo electrónico basado en IA a más de 30.000 organizaciones que gestionan su propio correo

Anunciado en Praga durante el ZEBR.AI Roadshow Praha 2026: GFI KerioConnect, con asistente de correo basado en IA integrada, ofrece una gestión personalizada y a medida de los correos electrónicos de los usuarios.

PRAGA, 13 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- GFI Software, líder mundial en soluciones de seguridad y comunicaciones impulsadas por IA para pequeñas y medianas empresas (PYMES), anunció hoy que Eloquens AI ya está integrado directamente en GFI KerioConnect, el servidor de correo y colaboración utilizado por más de 30.000 organizaciones en todo el mundo. Eric Vaughan, consejero delegado de GFI, presentó esta novedad durante su ponencia principal en el ZEBR.AI Roadshow Praha 2026, celebrado en el país donde se fundó Kerio en 1997.

Los asistentes de correo electrónico basados en IA, como Microsoft 365 Copilot y Gemini de Gmail, se diseñaron para organizaciones que ya habían trasladado su correo a la nube de terceros. Muchos clientes de GFI KerioConnect gestionan su propio correo deliberadamente para controlar sus datos, cumplir con normativas o reducir costes. Eloquens AI les ofrece una ayuda considerable mediante IA sin que tengan que renunciar a esa elección.

"Desde el inicio de la revolución de la IA generativa, la IA aplicada al correo electrónico conllevaba un coste oculto: primero había que trasladar el correo a Microsoft o a Google", afirmó Eric Vaughan, consejero delegado de GFI Software e IgniteTech. "Decenas de miles de clientes de GFI KerioConnect optaron por gestionar su propio correo por motivos de seguridad y privacidad, y no deberían ser penalizados por esa decisión. Ahora ofrecemos uno de los asistentes de IA para correo electrónico más avanzados del mercado, integrado directamente en el servidor que ya poseen".

La bandeja de entrada, gestionada antes de que la abras A los pocos minutos de recibir un mensaje, Eloquens AI determina qué requiere. Las notificaciones y los boletines se trasladan a una carpeta de "No requiere respuesta", mientras que los mensajes que exigen una decisión permanecen en la bandeja de entrada, claramente etiquetados. Para las consultas rutinarias, se prepara una respuesta en la carpeta de borradores, redactada con el estilo propio del usuario y lista para ser revisada y enviada. Cada decisión va acompañada de su justificación, lo que permite a los usuarios actuar con mayor rapidez y confianza. Eloquens AI funciona con el correo web de GFI KerioConnect, el cliente de escritorio y Microsoft Outlook.

El cliente mantiene el control Eloquens AI permanece desactivado hasta que un administrador lo habilita desde la consola de administración de GFI KerioConnect. El correo electrónico permanece en el propio servidor del cliente; los administradores eligen exactamente qué buzones cuentan con el asistente y pueden desactivarlo en cualquier momento. Basta un solo clic para iniciar una prueba gratuita de 30 días, sin llamadas de ventas ni procesos de configuración complejos. Para los proveedores de servicios gestionados (MSP), se trata de un nuevo servicio que pueden ofrecer a todos sus clientes desde la consola que ya utilizan.

"Kerio nació aquí, en la República Checa, y nuestros socios llevan años confiándole la gestión del correo electrónico de sus clientes", afirmó Zdeněk Bínek, consejero delegado de ZEBR.AI. "Eloquens AI ofrece a cada uno de esos socios una novedad que podrán empezar a ofrecer mañana mismo, utilizando los servidores que ya administran".

Disponibilidad Eloquens AI, la plataforma de automatización de correo electrónico basada en IA creada en 2024 por IgniteTech —empresa hermana de GFI—, ya está disponible para los clientes de GFI KerioConnect que utilizan la versión 10.0.9-10757 o posterior. Haga clic aquí para ver la demostración, conocer su funcionamiento e iniciar su prueba gratuita.

Acerca de GFI Software GFI Software ofrece software de seguridad, gestión de redes y comunicaciones impulsado por IA para pequeñas y medianas empresas (PYMES) y proveedores de servicios gestionados (MSP). Los productos de GFI incluyen GFI KerioConnect, GFI KerioControl, GFI MailEssentials y GFI AppManager™ AI, y están disponibles a través de miles de socios en todo el mundo. Obtenga más información en gfi.ai.

Acerca de IgniteTech Fundada en 2010, IgniteTech es una empresa líder de software empresarial centrada en la IA. Su cartera de soluciones de IA incluye Eloquens AI para la comunicación inteligente por correo electrónico, MyPersonas para la replicación de conocimientos especializados y Adminio™ AI para la coordinación de reuniones; todas ellas desarrolladas sobre estructuras de datos habilitadas para IA y con patente en trámite.

Acerca de ZEBR.AIZEBR.AI, anteriormente Zebra Systems, es un distribuidor de valor añadido centrado en la IA que ayuda a sus socios a adoptar tecnologías de inteligencia artificial con rapidez. Durante más de 15 años, ha sido uno de los principales distribuidores de GFI Software, prestando servicio a socios en toda Europa y Norteamérica.

ContactosPara consultas de medios: media@gfi.aiPara consultas de empresas: sales@gfi.aiSíganos en: LinkedIn / X

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