-GFI Software anuncia a los ganadores del premio Partner Award 2025, que reconoce la excelencia y la innovación del canal global

AUSTIN, Texas, 5 de junio de 2025 /PRNewswire/ -- GFI Software, líder mundial en soluciones de seguridad y comunicaciones basadas en IA para pequeñas y medianas empresas (PYMES), anunció hoy a los ganadores del Partner Awards 2025. Dado que la comercialización global de GFI se realiza a través de su valiosa red de socios, nuestros socios de canal más influyentes reciben estos prestigiosos premios. Constantemente marcan la pauta en cuanto a crecimiento empresarial, relaciones con los clientes y aportan información valiosa que impulsa la mejora de nuestros productos y servicios.

"Nuestros socios son la base de todo lo que hacemos", afirmó Eric Vaughan, consejero delegado de GFI Software. "Estos galardonados representan lo mejor de nuestra red global de canales: no solo venden nuestras soluciones, sino que se convierten en verdaderas extensiones de nuestro equipo, defendiendo a sus clientes y ayudándonos a innovar para el futuro. En nuestra misión de ofrecer soluciones de TI de vanguardia a nivel mundial, estos socios son muy valiosos gracias a su dedicación, experiencia y compromiso inquebrantable con la excelencia. Y con nuestras nuevas soluciones de IA para clientes, como Eloquens AI y GFI AppManager AI, nunca ha sido tan importante asociarnos con socios dinámicos y creativos".

Ganadores GFI Partner Award 2025

GFI se enorgullece de reconocer a los siguientes socios por sus destacados logros:

Premios enfocados en los socios

Revendedor del año: Ulli Koch IT Consulting – Excelente rendimiento en crecimiento de ingresos, retención y compromiso de clientes

Distribuidor del año: CoreTech – Celebrando un crecimiento excepcional y la colaboración con GFI

Mejor nuevo revendedor: BMB Tech – Destacando un compromiso y crecimiento excepcionales durante su primer año como socio GFI

Socio de crecimiento superior: Zebra Systems LLC – Año tras año, lograron el mayor incremento porcentual en ingresos

Campeón de éxito del cliente: JKC s.r.o. – Sobresalir en retención, soporte y satisfacción del cliente.

Mejor defensor de productos GFI: Cloud Intellect Ltd – Su profundo conocimiento de los productos y su promoción activa de las soluciones GFI han sido ejemplares.

Premios a la Excelencia por Categoría

Proveedor de servicios gestionados de primer nivel (MSP):

Mejor socio regional:

Premios a la Innovación y al Impacto

Mejor uso de GFI Software: CoreTech – Presentación de casos de uso innovadores de soluciones GFI para resolver problemas complejos de los clientes

Premio a la innovación: Zebra Systems LLC – Desarrollar integraciones únicas e implementaciones creativas que mejoren los productos de GFI

Campeón de apoyo: Naonis – Brindar un soporte excepcional de primera línea con la máxima eficacia

A considerar GFI: ADN Distribution GmbH – Demostrar un potencial excepcional para superar a sus pares en su región

Los ganadores del premio fueron seleccionados en función de una evaluación exhaustiva de su desempeño en múltiples criterios, incluidos el crecimiento de los ingresos, las métricas de satisfacción del cliente, la experiencia en el producto, la innovación en la implementación de soluciones y su contribución al éxito general del ecosistema de socios de GFI.

Acerca de GFI Software GFI Software está a la vanguardia del desarrollo de software basado en IA para pequeñas y medianas empresas (PYMES). La revolucionaria plataforma de GFI, GFI AppManager AI - All Customers, All Products, One Single Screen™, ofrece a los equipos una solución basada en la nube para una gestión de TI sencilla. Con innovaciones centradas en IA en toda su cartera de productos, GFI Software está revolucionando su oferta con tecnologías de vanguardia. Más de 40.000 clientes en todo el mundo utilizan las soluciones de GFI Software para la gestión de redes y aplicaciones de rendimiento, seguridad y colaboración. Los productos de GFI Software están disponibles a través de miles de socios especializados en todo el mundo. Para más información, visite gfi.com.

