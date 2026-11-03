GG Real Estate opera en Dubái de la mano de Rusol Prime, la firma internacional del grupo - GG REAL ESTATE GROUP

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 3 de noviembre de 2026.- Con más de 30 años de experiencia y presencia en Barcelona, la Costa Blanca, la Costa Dorada y Marbella, GG Real Estate Group lleva su forma de trabajar a Dubái a través de Rusol Prime, la empresa del grupo que ya opera en toda España, en Europa, en Miami y en República Dominicana.

Un mercado que busca el comprador extranjero

Dubái es uno de los mercados inmobiliarios internacionales más grandes de Oriente Medio y uno de los más buscados por compradores extranjeros. El inversor valora sobre todo el potencial de alquiler, la liquidez del proyecto, las condiciones de pago y la revalorización.

La selección de Rusol Prime en Dubái

La cartera que el grupo ofrece a través de Rusol Prime reúne trece propiedades de obra nueva en siete zonas. En Dubai Creek Harbour, apartamentos frente al agua con vistas al Burj Khalifa desde 428.600 €. En Meydan, apartamentos y dúplex en una torre de arquitectura escultural desde 439.011 €. En Dubai Islands, viviendas totalmente amuebladas con piscina en la azotea desde 473.301 €. En Dubai Maritime City, apartamentos frente al mar desde 710.000 €. En Palm Jumeirah, residencias con playa privada desde 1.640.000 €, y en Al Wasl, apartamentos con servicio tipo hotel junto a Al Safa Park.

La mayoría son apartamentos de uno a cuatro dormitorios, pero hay también dúplex, un ático de 417 m, beach mansions con acceso directo a la playa y oficinas Grade A en Business Bay.

Más allá del precio

El precio depende de la zona, la superficie, las vistas y la fase de construcción, y a la compra hay que sumar tasas de registro, gastos administrativos y cuotas de mantenimiento. Por eso importa quién está detrás. GG Real Estate Group ha realizado más de 1.000 proyectos con compradores de más de 50 países, y su equipo ofrece servicios como el Family Office y el asesoramiento jurídico en cada operación.

De España al mundo, y ahora Dubái

Dubái no es el primer paso internacional de Rusol Prime. La empresa, que forma parte de GG Real Estate Group, trabaja en toda España, con especial peso en Barcelona y Madrid, y ya opera a nivel europeo en Andorra, Francia, Italia y Portugal, además de en Miami y en República Dominicana. Dubái se suma ahora a esa colección internacional.

Así, un cliente puede comparar un apartamento en Creek Harbour con uno de tres dormitorios en un complejo con golf en Salou, desde 480.000 €.

El equipo acompaña al cliente desde Barcelona en todo el proceso: selección, análisis del promotor y de las condiciones de pago, y formalización de la compra.

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