GHENOVA presenta nuevo organigrama y estrategia de expansión para su vertical de energía

La vertical GHENOVA ENERGY & WATER reúne a su equipo en unas jornadas estratégicas donde se ha destacado la fuerza de la suma de las capacidades del grupo a nivel global y la innovación

Sevilla, 3 de octubre de 2025.- Ghenova Group ha reunido en Sevilla a su equipo de Energía, Agua, Industria e Infraestructuras de todos sus centros nacionales, con el objetivo de alinear sus equipos en torno a la estrategia de crecimiento de la compañía. El encuentro se replicará en próximas fechas en sus filiales de Brasil y Colombia.



GHENOVA ENERGY & WATER encara una etapa de crecimiento, centrando en sus capacidades en áreas estratégicas como la transición energética, la valorización energética, la gestión del agua, la generación térmica, y los proyectos híbridos que combinan tecnologías convencionales y renovables.



Y todo ello con un amplio equipo de personas altamente especializado y cualificado, dirigido por Lourdes García Sanz, ingeniera industrial por la Universidad de Sevilla. Lourdes cuenta con más de 30 años de experiencia adquiridos en empresas como Ghenova, Abengoa y Lantania. Dentro de los pilares de la compañía, Lourdes García ha explicado que "en GHENOVA ENERGY & WATER estamos alineando nuestro talento, capacidades tecnológicas y experiencia multisectorial para responder a los retos del mercado con una visión innovadora".



GHENOVA ENERGY & WATER estructura su actividad en cuatro líneas: energía, industria, agua e infraestructura. En el sector energético, aborda proyectos de valorización energética de residuos, biomasa, biogás, biocombustibles, hidrógeno y derivados y centrales hidráulicas, así como ciclos combinados, cogeneraciones y redes eléctricas.



La vertical cuenta con la experiencia de un grupo consolidado como es Ghenova Group y con una trayectoria sólida en colaboración con algunos de los EPCistas líderes a nivel mundial, "lo que permite a la compañía hablar el mismo lenguaje que los grandes actores del sector" ha destacado la directora de la vertical.



Por su parte, el CEO del Ghenova Group, Francisco Cuervas ha destacado que "estamos cumpliendo rigurosamente nuestro plan estratégico, que nos llevará a superar los 100 M€ en 2027. GHENOVA ENERGY & WATER tiene y tendrá en los próximos años un papel clave en este crecimiento, y todo ello desde nuestros valores clave, como son el espíritu de equipo y la colaboración, tanto interna, entre centros y países, como externa, con clientes y colaboradores".



En este sentido, Cuervas ha hecho hincapié en que "no basta con tener buenos ingenieros, tienen que ser además personas con buenos valores que se alineen con el ADN de la compañía. Somos una empresa ideal para jóvenes con ambición, con ganas de aprender, de conocer mundo y de desarrollar una carrera internacional".



Además, la vertical refuerza su apuesta por la digitalización, aplicando metodología BIM para optimizar los procesos de diseño y facilitar la construcción, operación y mantenimiento de los proyectos. En este encuentro, GHENOVA GROUP reafirma su compromiso con la innovación, la automatización de procesos e incorporación de la IA, la ingeniería de alto valor y la sostenibilidad, consolidando su papel como referente internacional en el desarrollo de soluciones energéticas integradas.



