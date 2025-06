Gi Group Holding lanza una nueva campaña: Marisol, una octogenaria que vivirá su primer contacto laboral

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de junio 2025.-

La compañía lanza una campaña disruptiva en Instagram que busca conectar con público de todas las generaciones, apostando por una narrativa basada en lo emocional, el humor y la autenticidad. La compañía mostrará a través de sus redes sociales momentos cotidianos de Marisol colaborando con el equipo de Marketing de la compañía

Gi Group Holding, multinacional que ofrece soluciones 360º de RR. HH., ha lanzado una rompedora campaña en su perfil de Instagram, que tiene como protagonista a Marisol, una mujer de 80 años que se convierte en "community manager" y rostro de la marca. ¿Su objetivo? Liderar una acción que busca generar conexión con todas las generaciones, especialmente Millennials y Generación Z.



Durante la campaña, el público acompañará a Marisol en un proceso tan inesperado como inspirador: su primer contacto con el mundo laboral a los 80 años. Una experiencia que transforma no solo su vida, sino también la de su entorno. "Nunca imaginé que con mi edad iba a empezar una nueva etapa profesional. Me siento cada día más feliz, y he descubierto que nunca es tarde para aprender, ni para aportar", afirma Marisol.



Dividida en diferentes fases, esta acción digital se articula en torno a los valores de cercanía, humor y autenticidad. Marisol no es solo un personaje entrañable: representa una voz disruptiva que, con frescura y espontaneidad, aborda temáticas laborales desde una óptica humana y divertida. A pesar de no contar con experiencia previa ni soltura tecnológica, logra integrarse en la oficina gracias a su empatía, sentido común y capacidad de adaptación. Momentos cotidianos y llenos de humor —como una videollamada fallida, un filtro de orejas de gato activado por accidente o llevar tuppers caseros a sus compañeros— reflejan su autenticidad y refuerzan la identidad de marca de Gi Group Holding, basada en la conexión emocional y alejada de los códigos institucionales del sector.



Una nueva forma de estar en redes sociales

Con esta campaña, Gi Group Holding apuesta por transformar su presencia en Instagram en un espacio útil, cercano e inspirador. El objetivo no es solo conectar con el talento y fidelizar a los candidatos, sino también ofrecer contenido de calidad que acompañe a las personas en su desarrollo profesional. A través de este nuevo enfoque, la compañía refuerza su propósito: generar oportunidades reales y cambiar vidas a través del trabajo.



"Queremos conectar de verdad con nuestra audiencia, ofreciéndoles contenido que les acompañe y les aporte valor en su vida profesional. Marisol encarna ese cambio, nos ayuda a conectar y a transformar la forma en que entendemos la comunicación en redes", señala Maite Muñoz, Contents & Communication Manager de Gi Group Holding.



Después del apagón realizado por la compañía en Instagram y TikTok, se lanzan estos nuevos canales de la mano de Marisol, con una nueva parrilla de contenidos: consejos sobre búsqueda de empleo y vida laboral; cápsulas de humor con memes laborales; entrevistas callejeras, además de compartir ofertas de empleo.



Bajo el lema corporativo #ChangeLives, Gi Group Holding demuestra con esta campaña que no basta con tener redes sociales: hay que saber estar.







Emisor: Gi Group Holding

Nombre contacto: Asunción Aparicio Díaz

Descripción contacto: Trescom

Teléfono de contacto: 610085559