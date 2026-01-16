Gi Group Holding presenta su último Informe de Sostenibilidad

Fotos de stock gratuitas de administración - Mikhail Nilov

Madrid, 16 de enero

El documento recoge los principales avances de la compañía en materia medioambiental, social y de gobernanza (ESG). En materia medioambiental, Gi Group Holding ha avanzado en la implantación de un sistema de gestión ambiental certificado ISO 14001, la digitalización de procesos y la reducción del consumo de papel y desplazamientos

Gi Group Holding, multinacional que ofrece soluciones 360º de RR. HH., ha presentado su último Informe de Sostenibilidad, un documento que recoge los principales avances de la compañía en materia medioambiental, social y de gobernanza (ESG) y que consolida su modelo de negocio basado en el empleo digno, la inclusión y la gestión responsable.



El informe refleja cómo la compañía ha integrado los criterios ESG de forma transversal en su estrategia y en su operativa diaria, reforzando la transparencia y alineándose con los nuevos estándares europeos de información en sostenibilidad. Entre los principales hitos del ejercicio destacan la actualización del análisis de doble materialidad conforme a los estándares ESRS, la implantación de un sistema de indicadores ESG auditables y el fortalecimiento de los mecanismos de buen gobierno y cumplimiento normativo.



En el ámbito social, Gi Group Holding reafirma su compromiso con las personas como eje central de su actividad. En España, las mujeres representan el 83 % de la plantilla y el 86 % de los puestos directivos, un dato que consolida el liderazgo femenino dentro de la organización. Asimismo, Gi Group Holding ha impulsado iniciativas orientadas a la formación, el bienestar y la empleabilidad, con más de 14.000 horas de formación impartidas y programas específicos dirigidos a jóvenes talentos y colectivos en situación de vulnerabilidad.



El informe también pone el foco en el compromiso ambiental. Durante el último ejercicio, la compañía ha avanzado en la implantación de un sistema de gestión ambiental certificado conforme a la norma ISO 14001, ha continuado con la digitalización de procesos y ha progresado en la medición de su huella de carbono como paso previo hacia la neutralidad climática. Estas actuaciones se enmarcan en su contribución a la Agenda 2030 y en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible especialmente en materia de empleo digno, igualdad, acción por el clima y gobernanza responsable.



"La sostenibilidad en Gi Group Holding se traduce en decisiones y acciones que refuerzan un mercado laboral más justo, inclusivo y sostenible. Impulsamos empleo de calidad, igualdad de oportunidades y desarrollo profesional como ejes clave de nuestro compromiso con las personas y con la sociedad", afirma Rosalía García, directora de RSC.



El Informe de Sostenibilidad de Gi Group Holding se enmarca en el compromiso de la compañía con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, iniciativa a la que la compañía está adherida y que refuerza su apuesta por un crecimiento responsable y sostenible. A través de este marco internacional, la organización alinea su estrategia y su actividad con los Diez Principios del Pacto Mundial en materia de derechos humanos, estándares laborales, medioambiente y lucha contra la corrupción, integrándolos de forma transversal en sus políticas, procesos y toma de decisiones.



El Informe de Sostenibilidad completo puede descargarse en el siguiente enlace.







