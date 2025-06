Gi Group Holding se sube al escenario para seguir captando el mejor talento en GiFest ON TOUR

Gi Fest On Tour - Gi Group Holding

Madrid, 11 de junio de 2025.-

Tras dos años de recorrido con el GiBus, la compañía lanza GiFest ON TOUR, una nueva experiencia que aterriza en los principales festivales de música del país. Puro Latino, Zevra o Medusa serán algunos de los festivales donde estará presente Gi Group Holding para acercar, de una forma innovadora y diferente, el empleo a los asistentes

Gi Group Holding, multinacional que ofrece soluciones 360º de RR. HH., vuelve a innovar en su forma de conectar con el talento. Tras dos años recorriendo España con su ya icónico GiBus, la compañía anuncia el lanzamiento de GiFest ON TOUR, una iniciativa que le llevará a participar y estar presente en algunos de los principales y más emblemáticos festivales de música del país durante este verano, para ‘darle play a tu talento’.



¿El objetivo? Acercarse al talento emergente allí donde realmente está, en espacios de entretenimiento, ocio y cultura que conectan con las nuevas generaciones. Javier Carbonell, Candidate Experience Manager de Gi Group Holding "durante estos dos años, el GiBus nos ha permitido conocer y asesorar a miles de personas en toda España y posicionarnos como una marca empleadora que pone al talento en el centro de la organización. Este año, en nuestro compromiso por seguir innovando y potenciar una candidate experience diferencial, damos un paso más y nos adentraremos, y seremos parte de los lugares donde sabemos que están nuestros futuros (y actuales) candidatos: los festivales. Queremos compartir su espacio conectar desde su lenguaje y seguir construyendo vínculos sólidos con ellos desde la cercanía, transparencia y autenticidad".



Un tour con paradas clave

El GiFest ON TOUR, que contará con un total de 7 paradas, arrancará el 20 y 21 de junio en el Galaxy Sound (Málaga) y continuará su ruta en Madrid (27 y 28 de junio) y Sevilla (4 y 5 de julio) en el marco del festival Puro Latino. Desde el sur, el equipo de Gi Group Holding se trasladará a tierras gallegas para estar presente en el Big Sound Pontevedra (11-12 de julio) para posteriormente poner rumbo a la costa levantina, donde tendrá parada en el Zevra Festival (18–21 de julio) y el Medusa Sunbeach Festival (7–10 de agosto). El cierre del tour será el 13 de septiembre en el Negrita Music Festival (Barcelona).



En todos ellos, la compañía desplegará puntos de encuentro, activaciones y acciones especiales donde los asistentes podrán conocer de primera mano las oportunidades laborales disponibles en la zona y a nivel nacional, registrarse en su base de datos o concertar entrevistas en sus localidades de origen en las distintas delegaciones de Gi Group Holding.



"Para nosotros las primeras impresiones son muy importantes, pero lo que realmente es esencial es el contacto post-evento, ya que nos permitirá transformar esa buena impresión en una oportunidad real para materializar nuestro compromiso en asesorar, acompañar y estar cerca de todas aquellas personas que se encuentren en búsqueda de empleo o bien necesiten dar un giro a su carrera profesional" afirma Carbonell.



Un modelo de éxito que evoluciona

El GiFest ON TOUR es la evolución natural del GiBus, que entre 2023 y 2024 recorrió las principales ciudades españolas realizando cerca de 3.000 entrevistas de trabajo y asesorando a más de 7.000 personas en búsqueda activa de empleo o en fase de cambio profesional. Más de 20.000 visitantes pasaron por sus puertas, consolidando a Gi Group Holding como una marca empleadora innovadora y centrada en la Candidate Experience.



Con este nuevo formato, Gi Group Holding apuesta por estar donde está el talento, integrando su propuesta de valor en el universo festivalero, con una estrategia fresca, diferente y coherente con los retos actuales del mercado laboral.





