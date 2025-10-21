Gi Group lanza más de 2.000 vacantes para trabajar en la campaña del Black Friday

(Información remitida por la empresa firmante)

El sector logístico será el que más oportunidades laborales aglutinará, especialmente en Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana. Los perfiles más buscados para esta campaña serán los de operarios, carretilleros, mozos de almacén y repartidores

Madrid, 21 de octubre.- La campaña de Black Friday y Navidad ya está en marcha, y el sector logístico vuelve a ser el gran protagonista del empleo estacional. Durante los próximos meses, entre octubre y enero, Gi Group ETT, firma de servicios de trabajo temporal, permanent placement y formación de Gi Group Holding, prevé incorporar a más de 2.000 personas en toda España.



El incremento del comercio electrónico y el aumento de los pedidos en los meses previos a Navidad impulsan la necesidad de reforzar las plantillas en toda la cadena logística. Así, principalmente los perfiles más buscados para trabajar en esta campaña son los de repartidores/as, mozos/as de almacén, carretilleros/as y operarios/as.



Madrid y Cataluña, a la cabeza de las ofertas

La Comunidad de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana son las regiones que más empleo generarán esta campaña, sin embargo, en prácticamente todas las comunidades habrá vacantes disponibles. Entre las principales ubicaciones destacan Madrid, Getafe, Coslada, Barcelona, Martorell, Rubí, Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, Vigo, Palma de Mallorca o Murcia, entre otras.



Respecto a los perfiles, los más demandados en estas regiones serán los de repartidores y mozos de almacén.



Requisitos para acceder a las vacantes

Las empresas buscan profesionales comprometidos, con actitud positiva y disponibilidad inmediata para incorporarse a los equipos durante los meses de mayor actividad.



Entre los requisitos que deben cumplir los candidatos, en el caso de los repartidores/as, se requiere experiencia previa en el reparto de paquetería o en sectores similares, contar con al menos 8 puntos en el carnet de conducir y tener buen manejo de dispositivos electrónicos y aplicaciones móviles. Además, se valora especialmente una actitud proactiva, profesional y orientada al cliente, así como la disponibilidad para incorporarse de forma inmediata o en las próximas semanas.



Para los carretilleros/as es indispensable disponer del carnet de carretilla en vigor y contar con experiencia en el manejo de maquinaria de almacén, además de mostrar capacidad para trabajar en equipo y disponibilidad inmediata.



En cuanto a los mozos/as de almacén y operarios/as, se valorará positivamente la experiencia en logística, almacén o producción, junto con una buena capacidad física y organizativa para desempeñar tareas dinámicas. La predisposición para aprender y el compromiso con el equipo son cualidades esenciales.



En todos los casos, Gi Group destaca la importancia de contar con disposición para trabajar en turnos y mantener una actitud positiva y colaborativa en el entorno laboral.



Los interesados pueden encontrar toda la información aquí.







