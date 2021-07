-GIDARA Energy anuncia colaboración con PARO, bp y Linde, completando la cadena de valor de la instalación AMA

NOOTDORP, Países Bajos, 1 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- GIDARA Energy se complace en anunciar la colaboración entre sus instalaciones de Advanced Methanol Amsterdam ("AMA") y los principales actores de la cadena de valor desde los residuos no reciclables hasta el metanol avanzado: PARO, bp y Linde

El objetivo de AMA es contribuir a unos combustibles mejores y más sostenibles y a una economía circular. La integración de toda la cadena de valor es, por tanto, esencial para el éxito del caso de negocio completo de GIDARA Energy y para cumplir los objetivos gubernamentales de lograr la reducción de las emisiones de CO, tal y como se define en la Directiva de Energías Renovables (RED II).

Wim van der Zande, consejero delegado de GIDARA Energy:"La cadena de valor representa un paso importante en la realización del objetivo de GIDARA Energy de convertir los residuos no reciclables en productos finales valiosos. De este modo, GIDARA Energy, bp, PARO y Linde están cumpliendo su compromiso de mejorar su huella de sostenibilidad, avanzando hacia una economía circular."

PARO: no se desperdicia ningún residuoJunto con AMA, la empresa de tratamiento de residuos PARO, con sede en Ámsterdam, granulará los residuos no reciclables que se utilizarán como materia prima en la instalación. El material de alimentación peletizado (PFM) se convierte en gas de síntesis avanzado utilizando la tecnología HTW® patentada de GIDARA Energy, que luego se convierte en metanol avanzado.

Gerard Putman, director, PARO: "La combinación de la experiencia de GIDARA en plantas químicas y de gasificación y la experiencia de PARO en la manipulación y el reciclaje de residuos permite desarrollar una instalación de clasificación y peletización de residuos adecuada para la tecnología de gasificación HTW®. El hecho de que PARO se encargue de la manipulación de los residuos junto al emplazamiento de AMA elimina la necesidad de transportar y volver a manipular innecesariamente el material de desecho y los pellets."

bp: metanol como biocombustible avanzadoAMA trabaja en exclusiva con bp para la adquisición de metanol avanzado del proyecto. El metanol avanzado puede contribuir a la descarbonización de los sectores mundial del transporte y petroquímico. La materia prima puede contribuir a los crecientes mandatos europeos de biocombustibles (avanzados) basados en residuos, ya que se considera avanzado según la Directiva de Energías Renovables (RED II).

David Bucknall, vicepresidente senior de refino y comercio de productos, bp: "bp reconoce la necesidad de que el mundo pase de una economía lineal a una circular, lo que incluye reconsiderar cómo pensamos en los residuos. Creemos que al asociarnos con AMA en la adquisición de metanol avanzado, podemos utilizar nuestra larga experiencia en biocombustibles para integrar con éxito el producto de AMA en los múltiples mercados energéticos en los que comerciamos."

Linde: alimentar al mundo utilizando CO verdeGIDARA Energy y AMA trabajan estrechamente con Linde para desarrollar la captura y producción de CO verde y limpio, que la filial de Linde, OCAP, suministrará a la horticultura de invernadero. Una atmósfera enriquecida con CO en los invernaderos es importante para el crecimiento de las plantas, y el sector se enfrenta a la escasez de disponibilidad de CO en un futuro próximo. Sin la disponibilidad de CO verde como proporciona OCAP, los invernaderos no tienen otra alternativa que producir su propio CO quemando gas natural. Esto pone en riesgo sus objetivos de sostenibilidad. Además, GIDARA Energy, AMA y Linde están trabajando juntos para que el O esté disponible para el proceso de conversión utilizado por AMA.

Jacob Limbeek, director, OCAP: "Estamos encantados de colaborar con GIDARA Energy y AMA, que ofrece a OCAP la oportunidad de utilizar CO verde. Sin la disponibilidad del CO verde que ofrece OCAP, los invernaderos no tienen otra alternativa que producir su propio CO quemando gas natural. Esto pone en riesgo sus objetivos de sostenibilidad."

La instalación de AMA estará plenamente operativa en 2023, lo que representa un gran paso hacia los objetivos de Europa para lograr la reducción de las emisiones de CO definida en el Acuerdo de París. La planta de AMA producirá una media anual de 87.000 toneladas métricas de metanol avanzado que se utilizará para la mezcla de biocombustibles avanzados.

Acerca de GIDARA Energy GIDARA Energy es una empresa holandesa de tecnología energética centrada en la conversión de residuos no reciclables en gas de síntesis, una fuente de energía y/o componente químico limpia e increíblemente versátil. GIDARA Energy es una empresa conjunta entre G.I. Dynamics B.V. (Países Bajos) y Ara Partners (Estados Unidos). GIDARA Energy es propietaria de la tecnología de gasificación Winkler a alta temperatura (HTW®), de eficacia probada en el mercado, que ahora se ha convertido en la nueva generación HTW 2.0, que mejora aún más el rendimiento técnico.

Acerca de Advanced Methanol Amsterdam (AMA) La primera planta de GIDARA Energy es Advanced Methanol Amsterdam (AMA), situada en el puerto de Ámsterdam. AMA incluye un centro de conocimiento, con una instalación de pruebas y una planta piloto y una planta comercial que produce metanol avanzado que cumple con el mandato europeo de biocombustibles (RED II) y, la legislación holandesa. Se espera que la planta esté plenamente operativa en 2024, produciendo una media de 87,5 KTA (kilotoneladas al año) de metanol avanzado a partir de 175 KTA de residuos no reciclables. Los flujos secundarios, como el CO verde y el residuo sólido, se utilizan para los invernaderos y el relleno de cemento, respectivamente. Su objetivo es contribuir a unos combustibles mejores y más sostenibles y a una economía circular, a la vez que proporciona una expansión portuaria y, por tanto, más empleo. AMA trabajará en estrecha colaboración con socios locales y varias universidades.

