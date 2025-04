(Información remitida por la empresa firmante)

Gift of Life Biologics y Cellex Cell Professionals GmbH celebran el éxito de su colaboración para suministrar materiales de partida de alta calidad para la fabricación de fármacos finales en terapia celular y génica

Esta colaboración busca proporcionar materiales de partida a medida, adaptados a las necesidades específicas de cada donante, para investigación, clínica y fabricación comercial

BOCA RATON, Fla. Y COLONIA, Alemania, 7 de abril de 2025 /PRNewswire/ -- Gift of Life Biologics, proveedor líder de materiales de partida celulares de alta calidad en EE.UU., y Cellex Cell Professionals, una organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) de confianza con más de 10 años de experiencia en terapia celular y génica (CGT), se complacen en anunciar el éxito continuo de su colaboración, que se ha mantenido desde 2022. Esta asociación, basada en altos estándares y confianza mutua, ha facilitado la producción de medicamentos finales de alta calidad utilizando materiales de partida altamente especializados y adaptados a los requisitos específicos de los donantes.

Desde el inicio de la colaboración en 2022, Gift of Life Biologics ha suministrado sistemáticamente materiales de partida personalizados que se ajustan perfectamente a los requisitos de donantes de alta complejidad a Cellex Cell Professionals. Estos materiales de alta calidad constituyen una base crucial para el proceso de producción de Cellex, garantizando la fabricación de productos CGT de vanguardia que cumplen con los estándares regulatorios y las necesidades de los pacientes.

"Estamos encantados con el progreso que hemos logrado con Gift of Life Biologics en los últimos años", afirmó Carla Kreissig, directora general y responsable de marketing de Cellex Cell Professionals. "Su compromiso de proporcionarnos materiales de partida de la más alta calidad ha sido fundamental para nuestro éxito. Si bien contamos con nuestro propio centro de recolección y base de datos de donantes para suministrar materiales de partida, esta colaboración es crucial para satisfacer todas las solicitudes de nuestros clientes en cuanto a las especificaciones de los donantes. Gracias a nuestra colaboración con Gift of Life Biologics, podemos cubrir estos requisitos especializados, lo que nos permite seguir ofreciendo terapias que cambian la vida a los pacientes que más las necesitan".

La capacidad de Gift of Life Biologics para suministrar materiales celulares de partida personalizados desde su planta afiliada, registrada por la FDA HCT/P y con certificación EMA GMP, junto con la experiencia de Cellex en la fabricación de productos farmacéuticos finales, ha establecido un nuevo estándar de calidad e innovación en la industria de la terapia celular transgénica (CGT). Ambas compañías se comprometen a expandir continuamente su alianza, garantizando una colaboración exitosa y a largo plazo que impulsará futuros avances en terapias celulares y génicas a nivel mundial.

"Nuestra alianza con Cellex ha creado una plataforma altamente diferenciada y totalmente integrada, desde la búsqueda de donantes hasta el producto final, que posiciona a las organizaciones de ciencias biológicas de forma óptima para desarrollar y comercializar terapias celulares y génicas transformadoras para pacientes necesitados en Estados Unidos y Europa. Estamos sumamente satisfechos con nuestra alianza y esperamos seguir fortaleciendo nuestra colaboración", afirmó Eric Strati, consejero delegado de Gift of Life Biologics.

A medida que la alianza continúa creciendo, ambas compañías se comprometen a impulsar el campo de CGT, proporcionando el más alto nivel de servicio, experiencia y calidad para apoyar la producción de terapias que cambian la vida de pacientes de todo el mundo.

Para obtener más información sobre Gift of Life Biologics y Cellex, visite sus sitios web.

Acerca de Gift of Life

Gift of Life Biologics es un proveedor integral de material de partida celular con acceso al Registro de Médula Ósea de Gift of Life, compuesto por más de 500.000 donantes, instalaciones de vanguardia en Boca Ratón, Florida, y décadas de experiencia en el reclutamiento y la cualificación de donantes voluntarios. Gift of Life Biologics está posicionada para ofrecer el mejor servicio a las organizaciones de ciencias de la vida que desarrollan, fabrican y comercializan terapias celulares y génicas mediante su modelo de integración vertical que abarca el reclutamiento de donantes, la gestión de donantes, los sistemas de calidad, la recolección de células, el procesamiento celular, las pruebas, la criopreservación, las salas blancas GMP y la distribución, todo en una sola instalación.

Más información en www.giftoflifebio.com y www.giftoflife.org.

Acerca de Cellex Cell Professionals

Cellex Cell Professionals es una empresa líder de CDMO de servicio integral, especializada en CGT. Con instalaciones de vanguardia en Colonia (Alemania) y una trayectoria demostrada de más de 10 años en la fabricación de terapias celulares autólogas y alogénicas conforme a las normas GMP, Cellex colabora con importantes compañías farmacéuticas y biotecnológicas innovadoras, apoyando su desarrollo de procesos y su fabricación clínica y comercial. Además, Cellex ofrece materiales de partida personalizados de donantes sanos y pacientes con afecciones específicas para fines de investigación, clínicos y comerciales, así como servicios de almacenamiento y logística.

Más información en www.cellex.me/en.

