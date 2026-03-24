GIGABYTE AORUS se asocia con VALORANT Esports EMEA

GIGABYTE AORUS apoyará los torneos VALORANT Champions Tour EMEA y Game Changers EMEA durante las temporadas 2026 y 2027.

El patrocinio de hardware incluye el PC para juegos de sobremesa AORUS PRIME 5 y el portátil gaming AORUS MASTER 16, lo que garantiza una producción fiable y una transmisión más fluida.

(Información remitida por la empresa firmante)

TAIPÉI, 24 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca líder mundial en informática, ha anunciado hoy una asociación entre su marca gaming premium , AORUS, y VALORANT Esports EMEA. La colaboración prestará su apoyo tanto al torneo VALORANT Champions Tour EMEA como al Game Changers EMEA a lo largo de las temporadas 2026 y 2027.

Como parte de la asociación, AORUS proporcionará sus sistemas insignia, incluyendo el PC gaming de sobremesa AORUS PRIME 5 y el portátil gaming AORUS MASTER 16, para sustentar toda la infraestructura operativa de la producción de esports al más alto nivel competitivo.

Diseñados para mantener el rendimiento durante jornadas de competición prolongadas, todos los sistemas están construidos para garantizar un funcionamiento estable y consistente bajo condiciones de uso intensivo. El AORUS MASTER 16 incorpora un avanzado sistema de refrigeración WINDFORCE Infinity EX, capaz de gestionar altas cargas térmicas en un diseño compacto, mientras que el PC de sobremesa AORUS PRIME 5 ofrece una refrigeración integral del sistema para lograr su estabilidad a largo plazo.

Siguiendo la filosofía de diseño y del hardware gaming de AORUS, tanto el AORUS PRIME 5 como el AORUS MASTER 16 ofrecen un rendimiento estable con un bajo nivel de ruido durante el funcionamiento. Equipado con los productos gaming de AORUS, el equipo de VALORANT Esports EMEA garantizará una producción y retransmisión fiables y fluidas durante los torneos.

Además de sistemas de PC de sobremesa y portátiles gaming, AORUS ofrece componentes para PC y monitores gaming destinados a entusiastas del hardware y jugadores. AORUS trabaja para ofrecer productos innovadores y fiables, así como para mejorar la experiencia de juego para todos los jugadores.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2938744/GIGABYTE_AORUS_Partners_VALORANT_Esports_EMEA.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gigabyte-aorus-se-asocia-con-valorant-esports-emea-302723138.html