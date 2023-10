Chinese Literature Giant Liu Zhenyun Comes to Nicosia Book Fest 2023, Sharing His Latest Translated Novels with Global Readers.

-El gigante de la literatura china Liu Zhenyun llega al Nicosia Book Fest 2023 y comparte sus últimas novelas traducidas con lectores de todo el mundo

NICOSIA, Chipre, 19 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- Nicosia Book Fest 2023, el evento literario más prestigioso de Chipre, que presenta a China como País de Honor, ha visto a uno de los autores más renombrados e influyentes del mundo de la literatura contemporánea de China, Liu Zhenyun, mostrar sus obras traducidas y compartir sus ideas detrás de las creaciones que entrelazan tragedias y comedias de gente ordinaria pero única.

Bajo el tema "Separación de montañas y mares, reunión entre risas y lágrimas", evento de intercambio de obras de Liu Zhenyun celebrado por China National Publications Import & Export (Group) Co., Ltd. en la octava edición del Nicosia Book Fest dio la bienvenida al profesor Dr. Kostas Gouliamos, vicepresidente del Instituto de Investigación Prometheus, miembro ordinario de la Academia Europea de Ciencias y Artes, ex rector de la Universidad Europea de Chipre, y Cao Li, director chino del Instituto Confucio de la Universidad de Chipre, como invitados destacados que presentaron las excepcionales contribuciones literarias del autor y destacaron sus obras que invitan a la reflexión y que tienen un profundo impacto en la literatura mundial.

Un gigante de la literatura cuyos cuentos y novelas cortas son reconocidos como clásicos de la literatura contemporánea de China, su poderosa narración trasciende fronteras y captura la esencia de la humanidad, encantando a lectores de todo el mundo con su combinación única de humor, filosofía y narrativas conmovedoras.

En el centro del escenario se encuentra la obra maestra de Liu Zhenyun, "Un día, tres otoños", una historia que narra la vida de un padre y un hijo cuyas experiencias se caracterizan por viajes interminables que los ponen en contacto con una amplia gama de personas, viendo, sintiendo, y poniendo a prueba el sabor agridulce que define la existencia humana. El libro profundiza en las relaciones entre el humor, la nación y la comunidad y deja al descubierto la naturaleza cruel de los chistes sobre personas comunes y corrientes que no pueden escapar, pero soportan y se ríen de los absurdos de la vida.

Compartiendo sus pensamientos sobre el libro, dijo: "Este es un libro que explora los vínculos entre un chiste y una persona. Algunas personas encuentran toda su existencia reducida a bromas cuando reflexionan sobre el viaje de su vida. Sin embargo, existe una persona única. que busca chistes en los sueños de los demás. A través de esta búsqueda, más tarde se convierte en un inmortal que es capaz de vivir tres mil años."

"Es la edición más emocionante del Nicosia Book Fest a la que he asistido. Mantuvimos discusiones que giraron en torno al aprendizaje mutuo entre civilizaciones, enfatizando el idioma como base para los intercambios culturales. Para fomentar las comunicaciones entre naciones, nos esforzamos por promover el aprendizaje del idioma chino para desbloquear conocimientos sobre la cultura china, permitiendo que más personas aprecien obras como las de Liu Zhenyun. También invitamos a los editores a considerar incorporar extractos de sus libros en los libros de texto, proporcionando más materiales de aprendizaje para ayudar a las personas a leer, escribir y hablar chino como una puerta de entrada a la comprensión de la cultura china", dijo Cao Li.

En el evento, el profesor Dr. Kostas Gouliamos expresó su anticipación por la versión griega del trabajo de Liu, esperando ansiosamente su publicación. Elogió la escritura perspicaz y fascinante de Liu Zhenyun que resuena profundamente en lectores de todo el mundo y de todos los ámbitos de la vida.

La carrera literaria de Liu Zhenyun abarca varias décadas y cuenta con una colección de obras aclamadas por la crítica, entre ellas "Tofu", "College", "Office", "Officials", "Recruits", y "Remembering 1942". Las últimas novelas como "Cellphone", "The Cook, the Crook, and the Real Estate Tycoon", "Nonsense Talk", "Someone To Talk To", "I Did Not Kill My Husband", "Strange Bedfellows", y "One Day Three Autumns" se han ganado elogios de los críticos literarios y de lectores devotos de todo el mundo. Sus elogios incluyen el prestigioso Premio de Literatura Mao Dun de China en 2011 y el Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia en 2018.

Las obras de Liu Zhenyun han cautivado a lectores en inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués, sueco, holandés, ruso, checo, húngaro, rumano, serbio, hebreo, persa, árabe, turco, japonés, coreano, vietnamita, tailandés y kazajo, uigur y muchos otros idiomas. Hasta la fecha, los libros de Liu Zhenyun han vendido más de 15 millones de copias sólo en China, con numerosas adaptaciones que adornan la pantalla grande.

Para obtener más información sobre el trabajo de Liu Zhenyun, visite http://liuzhenyun.net/index.php .

