Gijón acoge una jornada sobre mieloma con pacientes y expertos de referencia

El Hospital Universitario de Cabueñes será el escenario, el próximo 26 de enero, de una jornada informativa sobre mieloma múltiple dirigida a pacientes, familiares y acompañantes, organizada conjuntamente por la Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple (CEMMp), el Grupo Español de Mieloma (GEM) y el propio hospital.

Bajo el título “Mieloma múltiple: aportaciones del Grupo Español de Mieloma (GEM) a los pacientes”, el encuentro tiene como objetivo ofrecer información rigurosa y actualizada sobre la enfermedad, así como generar un espacio de diálogo directo entre especialistas y personas que conviven con el mieloma, abordando no solo los avances terapéuticos, sino también la calidad de vida y los retos cotidianos de los pacientes.

La jornada contará con la participación de referentes nacionales y regionales en mieloma múltiple, encabezados por la Dra. María Victoria Mateos, hematóloga del Hospital Universitario de Salamanca, presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y miembro destacado del Grupo Español de Mieloma (GEM). Junto a ella intervendrán especialistas de distintos centros hospitalarios de Asturias, como la Dra. Ana Pilar González y el Dr. Ángel Ramírez Payer, del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA); el Dr. Javier Zambrano, del Hospital Universitario San Agustín; la Dra. Brenda López, del Hospital Vital Álvarez Buylla; y la Dra. Cassandra de Brabandere, del Centro Médico Asturias.

El Hospital Universitario de Cabueñes, como centro anfitrión, estará representado por la Dra. Paula Chávez y la Dra. Esther González, jefa del Servicio de Hematología del hospital gijonés, quien además participará en la moderación de la jornada junto a la Dra. Mateos. La apertura institucional correrá a cargo de la Dra. Isabel González Foces, directora del Hospital Universitario de Cabueñes.

Desde el ámbito clínico, la Dra. Esther González ha subrayado el impacto que la investigación cooperativa ha tenido en la evolución del mieloma múltiple:

“El Grupo Español de Mieloma (GEM) es una de las razones por las que hoy el mieloma múltiple ya no es una sentencia, sino una vida que puede ser vivida”, afirma.

La CEMMp tendrá un papel activo en el desarrollo de la jornada, aportando la perspectiva de los pacientes y poniendo sobre la mesa sus necesidades reales. Su presidenta, Teresa Regueiro, destaca la importancia de este enfoque compartido:

“Esta jornada refleja el modelo que defendemos desde la CEMMp: el mieloma se aborda mejor cuando pacientes, clínicos e investigadores trabajan juntos, en pie de igualdad. La colaboración con el Grupo Español de Mieloma y el Hospital de Cabueñes permite trasladar la investigación a la realidad de los pacientes y atender no solo los avances médicos, sino también cómo se vive la enfermedad día a día”, señala.

El programa se estructura en distintos espacios de debate en los que se abordarán cuestiones como la personalización del tratamiento, el concepto de curación funcional, la equidad en el acceso a terapias innovadoras y el papel de la investigación cooperativa en la mejora del pronóstico y la calidad de vida.

El encuentro está dirigido específicamente a pacientes con mieloma múltiple, familiares y acompañantes, y contará con acceso libre y gratuito hasta completar aforo.

Con iniciativas como esta, Gijón se consolida como punto de encuentro entre investigación, práctica clínica y pacientes, en un momento en el que el mieloma múltiple se aborda cada vez más desde una perspectiva de colaboración y trabajo en red.

