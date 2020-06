COMUNICADO: GIKEN LTD. recibe el primer lugar en el proyecto Innovation Partnership Quay Wall de Ámsterdam

KOCHI, Japón, 15 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- GIKEN LTD., con sede en Kochi, Japón, y el grupo de compañías de Giken Europe B.V. de Almere, Países Bajos, han sido premiados con el primer lugar en el proyecto Innovation Partnership Quay Wall (IPK) por su metodología de proposición de innovación en la construcción de renovación de pared para un distrito de canal listado como World Heritage en Ámsterdam. GIKEN y sus socios G-Kracht (G Force), Gebr. De Koning BV y Van Gelder Group BV fueron seleccionados para el primer puesto de entre 16 participantes internacionales, y han llegado a un acuerdo de asociación con el Amsterdam City Government.

Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202006020472-O1-18owH7X8 [https://kyodonewsprwire.jp/img/202006020472-O1-18owH7X8]

Foto: Imagen de la construcción usando el método Gyropress (TM) y el sistema GRB (TM) Systemhttps://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104457/202006020... [https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104457/202006020...]

Ámsterdam posee y gestiona una red de puentes y muelles de 400 años de antigüedad que son vulnerables debido a su avanzada edad. La metodología de construcción tradicional para la reparación de muros de muelles necesita de la construcción y uso de plataformas de trabajo temporales y de la eliminación de las estructuras existentes antes de la construcción de un nuevo muro. El proceso es complejo, lleva tiempo y es a su vez costoso. El Gobierno de Ámsterdam, avanzando frente a aproximaciones tradicionales, ha hecho una llamada internacional para las innovaciones que pueden recortar los tiempos de construcción, minimizando los impactos medioambientales al tiempo que protege el paisaje urbano.

El método Gyropress (TM) de GIKEN permite la instalación de montones directamente por medio de la estructura de canal existente, eliminando la necesidad de demolición y de los trabajos temporales. El sistema Giken GRB (TM) permite que el equipamiento de construcción "camine" junto a la pared de los montones instalados, eliminando las plataformas de trabajos temporales y minimizados a su vez la huella de la construcción. La tecnología Press In de Giken no presenta vibraciones ni ruidos, y proporciona una metodología de construcción medioambientalmente sostenible para proteger el paisaje urbano. Estas metodologías, que se basan en los principios sin precedentes de interrupción medioambiental mínima de Press In, se han ganado un respeto elevado, y las fuerzas G han recibido la clasificación más elevada entre todos los licitantes mundiales.

Tras un trabajo de diseño detallado más avanzado y el desarrollo de productos específicos para el proyecto, la fase de instalación de proyectos va a comenzar en el año 2021. Cuando se lleve a cabo la demostración, la metodología se espera se adopte como método de construcción estándar para más de 200 kilómetros de renovación de muro de embarcadero programado para realizarse en Ámsterdam.

GIKEN Group, honrado y emocionado por esta oportunidad, confía en que el premio de este proyecto sea otro gran paso para su "Construction Revolution" y estrategia de administración para "Changing worldwide construction through the Press In Implant Construction Methodology" (cambiar la construcción mundial por medio de la metodología de construcción de implante de tipo Press In).