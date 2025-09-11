Gilead Sciences apuesta por Veeva Vault CRM

(Información remitida por la empresa firmante)

CRM de última generación con amplias capacidades e IA agente

PLEASANTON, California, 11 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) ha dado a conocer hoy que Gilead Sciences se ha comprometido con Veeva Vault CRM.

"Gilead es líder en medicamentos que cambian la vida y ha sido pionero en importantes avances científicos en virología, inflamación y oncología", afirmó Peter Gassner, consejero delegado de Veeva. "Nos sentimos honrados de ser socios estratégicos de Gilead y de extender esta colaboración a Vault CRM".

"Nos entusiasma ampliar nuestra larga colaboración con Veeva con la migración a Vault CRM", destacó Anna sberg, directora global de TI de Gilead Sciences. "Compartimos un profundo compromiso con el avance de la medicina y nos entusiasma explorar el potencial de Veeva AI para impulsar la ejecución comercial al siguiente nivel".

Vault CRM forma parte de la suite de aplicaciones Vault CRM, que sienta las bases para la ejecución comercial. Veeva AI para Vault CRM ofrece múltiples agentes de IA, como planificación previa a la llamada, texto libre compatible con la normativa y control por voz, para impulsar la eficiencia y la eficacia comercial.

Acerca de Veeva SystemsVeeva ofrece la nube industrial para las ciencias de la vida con software, datos y consultoría de negocios. Comprometida con la innovación, la excelencia de sus productos y el éxito del cliente, Veeva presta servicios a más de 1.500 clientes, desde las compañías biofarmacéuticas más grandes del mundo hasta empresas biotecnológicas emergentes. Como corporación de beneficio público , Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluyendo clientes, empleados, accionistas y las industrias a las que presta servicios. Para más información, visite veeva.com .

Acerca de Gilead SciencesGilead Sciences, Inc. es una compañía biofarmacéutica que ha buscado y logrado avances en medicina durante más de tres décadas, con el objetivo de crear un mundo más saludable para todas las personas. La compañía está comprometida con el desarrollo de medicamentos innovadores para prevenir y tratar enfermedades potencialmente mortales, como el VIH, la hepatitis viral, la COVID-19, el cáncer y la inflamación. Gilead opera en más de 35 países de todo el mundo, con sede en Foster City, California.

Declaraciones de futuro de VeevaEste comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los productos y servicios de Veeva y los resultados o beneficios esperados del uso de nuestros productos y servicios. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los proporcionados en este comunicado y no tenemos la obligación de actualizarlas. Existen numerosos riesgos que podrían afectar negativamente nuestros resultados, incluidos los riesgos e incertidumbres revelados en nuestra presentación en el Formulario 10-Q para el período finalizado el 31 de julio de 2025, que puede encontrar aquí (en las páginas 33 y 34 encontrará un resumen de los riesgos que podrían afectar a nuestro negocio), y en nuestras presentaciones posteriores ante la SEC, a las que puede acceder en sec.gov .

