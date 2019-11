COMUNICADO: Gillette dice, está bien que los hombres lloren

Publicado 20/11/2019 9:32:44 CET

- Gillette dice, está bien que los hombres lloren, afeitando otro estereotipo a través de la nueva película #ManEnough

- En el Día Internacional del Hombre, Gillette intenta romper un estereotipo duradero a través de su nueva campaña, diciendo a los hombres que se necesita fuerza real para aceptar su vulnerabilidad y mostrarla

MUMBAI, India, 20 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Durante más de cien años, Gillette ha tenido como objetivo hacer que los hombres se vean, sientan y sean los mejores. En este viaje, la marca ha desafiado continuamente los estereotipos sobre los hombres, más recientemente con la campaña #BarbershopGirls. En su última campaña sobre #ShavingStereotypes, Gillette hace la pregunta - ¿Por qué los hombres no muestran sus lágrimas? La marca desafía el estereotipo perdurable sobre por qué se enseña a los hombres a no mostrar su vulnerabilidad, a no mostrar sus emociones, a no llorar porque los debilita.

https://mma.prnewswire.com/media/1031799/Acheivers_Academy.j... [https://mma.prnewswire.com/media/1031799/Acheivers_Academy.j...]

A través de una historia sincera de Lt Col Manoj Kumar Sinha, SM (Retd), Gillette con su segunda edición de #ShavingStereotypes, dice que está bien que los hombres lloren. Los hombres que expresan su vulnerabilidad a través de las lágrimas están siendo #ManEnough. Como una marca masculina líder, Gillette tiene como objetivo allanar el camino para que los hombres repiensen sus nociones de masculinidad y fuerza.

Contadas a través de las tribulaciones de la vida real de un padre e hijo, traza su viaje desde ser espectador a este estereotipo a romperlo y aceptar que mostrar sus lágrimas y vulnerabilidad los hace más fuertes. Su historia se hace eco de lo que Gillette busca defender - que se necesita valor para ser lo mejor que un hombre puede ser.

Como parte de la campaña más amplia, Gillette hace una pregunta simple: '¿Cuándo fue la última vez que lloraron los hombres?'. En una sociedad donde el llanto a menudo se percibe como un signo de debilidad, animando a los hombres a hablar de la última vez que lloraron intenta romper este estereotipo. Con #ManEnough, Gillette también se compromete a llevar este mensaje a más de 2 millones de jóvenes en todo el país a través de la Gillette Mach 3 Achiever's Academy.

Comentando la campaña, Sandipan Bhattacharyya, director creativo, Grey Group dijo: "Gillette, como una marca masculina líder y defensora de los hombres, cree en encender conversaciones que mejoren e inspiren a la futura generación de hombres. Con #ManEnough, queremos que los hombres se liberen de las nociones de que el llanto los debilita y que se necesita valor para demostrar su vulnerabilidad".

Hablando sobre la campaña, Karthik Srivatsan, líder de categoría de país, Grooming Indian Sub-Continent en P&G, dijo: "Lt. Col. Manoj Kumar (Retd.) y su padre son verdaderos héroes que nos han demostrado que cuando superamos estereotipos que nos limitan, podemos salir más fuertes juntos. Gillette saluda su espíritu y se enorgullece de haber tenido la oportunidad de ser parte de su viaje. Estamos comprometidos con Gillette siendo una Fuerza para el Bien y queremos seguir aportando historias positivas de la vida real de los hombres, y desempeñar un papel en la influencia de la cultura. Nuestras acciones necesitan establecer las normas adecuadas para que los chicos de hoy sean hombres del mañana".

Acerca de Gillette

Durante más de 110 años, Gillette ha proporcionado tecnología de precisión y un rendimiento de producto sin igual, mejorando las vidas de más de 750 millones de hombres en todo el mundo. Desde el afeitado y el aseo corporal, hasta el cuidado de la piel y la protección contra el sudor, Gillette ofrece una amplia variedad de productos que incluyen maquinillas de afeitar, gel de afeitar (geles, espumas y cremas), cuidado de la piel, productos para después del afeitado, antitranspirantes, desodorantes y gel de baño. Para obtener más información y las últimas noticias sobre Gillette, visite http://www.gillette.com [http://www.gillette.com/].

Enlace a la campaña: https://youtu.be/6pKHqWxgMAg [https://youtu.be/6pKHqWxgMAg]

Foto-- https://mma.prnewswire.com/media/1031799/Acheivers_Academy.j... [https://mma.prnewswire.com/media/1031799/Acheivers_Academy.j...]

Foto-- https://mma.prnewswire.com/media/1031801/Fill_Still_.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1031801/Fill_Still_.jpg]

Foto-- https://mma.prnewswire.com/media/1031802/Lt_Sinha_SM_Retd.jp... [https://mma.prnewswire.com/media/1031802/Lt_Sinha_SM_Retd.jp...]

https://mma.prnewswire.com/media/1031801/Fill_Still_.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1031801/Fill_Still_.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/1031802/Lt_Sinha_SM_Retd.jp... [https://mma.prnewswire.com/media/1031802/Lt_Sinha_SM_Retd.jp...]

CONTACTO: Karishma Changlani, Karishma.changlani@genesis-bcw.com,+91-70454-83380