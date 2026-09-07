Ginés Sánchez regresa a la novela juvenil con una historia de misterio, transformación y amor

Archivo - Una transformación inexplicable, una desaparición y una historia de amor: La extraña enfermedad de Bryan Macías - SERGIO CUESTA - Archivo

(Información remitida por la empresa firmante)

Ginés Sánchez presenta una historia protagonizada por Bryan, un joven de 17 años cuya vida comienza a desmoronarse cuando desarrolla unos inexplicables síntomas que alteran sus sentidos y su comportamiento.

La posterior desaparición del protagonista desencadena una trama de misterio en torno a qué le está ocurriendo y al papel de Daniela, una enigmática mujer que lleva tiempo siguiéndolo y parece conocer la respuesta.

Publicada por SM para lectores a partir de 14 años, la nueva novela del ganador del Premio SM Gran Angular 2022 entrelaza una historia de transformación, una investigación y una relación amorosa de tintes trágicos.

Madrid, 7 de septiembre de 2026.– Bryan Macías tiene diecisiete años y una vida aparentemente perfecta. Juega al baloncesto en el equipo del instituto, toca la guitarra en una banda de heavy metal y tiene una novia, Sara, que lo adora. Hasta que algo empieza a cambiar.

Comienza entonces a experimentar extraños síntomas: no puede tragar, se vuelve extremadamente sensible a los sonidos y a la luz y una creciente paranoia empieza a aislarlo de todo cuanto formaba parte de su vida. Bryan deja el instituto, apenas puede salir de casa y rompe inesperadamente con Sara. Poco después, desaparece.

Este es el punto de partida de La extraña enfermedad de Bryan Macías, la nueva novela juvenil de Ginés Sánchez, que SM publica este mes de septiembre. Una historia que combina transformación, misterio y romance alrededor de una pregunta que atraviesa toda la novela: ¿qué le está ocurriendo realmente a Bryan?

Una desaparición y un misterio por resolver

La transformación de Bryan afecta también a quienes le rodean. Sus padres intentan comprender qué le sucede; Sara se enfrenta al desconcierto de una ruptura que no entiende, y Fran, hermano de Sara y compañero de Bryan en la banda, se ve también arrastrado por los acontecimientos.

Cuando Bryan desaparece, la preocupación se convierte en una búsqueda. Nadie parece saber dónde está ni qué provoca los extraños cambios que ha experimentado. Nadie, excepto quizá, Daniela, una misteriosa mujer que lleva tiempo siguiéndolo y observándolo y que parece saber más de lo que está dispuesta a contar.

A partir de esta premisa, La extraña enfermedad de Bryan Macías construye una trama que combina el relato de transformación con el misterio y la investigación, desvelando progresivamente las claves de lo sucedido.

Ficha técnica

Autor: Ginés Sánchez Cubierta: Julián Muñoz Ruiz 192 páginas

12,50 €

A partir de 14 años

SM

Bryan tiene un accidente de bici y cae por un terraplén. A partir de ese día, empieza a notar síntomas extraños, como si tuviera algo en la garganta que le impidiera tragar. Luego son los ojos: casi no puede abrirlos cuando hay luz. Sara, su novia, está preocupada. Los médicos afirman que solo tiene ansiedad, pero…

Una historia de monstruos, pero también de amor

Para Ginés Sánchez, la novela se construye a partir de distintos géneros que se entrecruzan. Por una parte, es una historia de transformación y de monstruos; por otra, plantea un misterio que comienza con la pregunta sobre qué le sucede a Bryan y que, tras su desaparición, se convierte también en la búsqueda del protagonista.

Pero, por encima de estas dos dimensiones, se encuentra la historia de amor entre Bryan y Sara, una relación marcada por la transformación del protagonista y por la imposibilidad de continuar con la vida que ambos conocían. El propio autor la define como una historia de amor trágica, con ecos de Romeo y Julieta.

La combinación de estos elementos permite que la historia transite entre escenarios y atmósferas muy diferentes: la vida cotidiana de un adolescente de 17 años, el instituto, el baloncesto y la música; el progresivo aislamiento de Bryan; su desaparición y posterior búsqueda; y el misterio que rodea a Daniela y a la transformación del protagonista.

Ginés Sánchez, entre la literatura adulta y juvenil

Ginés Sánchez (Murcia, 1967) estudió Derecho y ejerció como abogado antes de emprender una etapa de viajes y trabajos en países como Cuba, Italia, Irlanda o Costa Rica. Es autor de una amplia obra narrativa que abarca tanto la literatura para adultos como la juvenil.

Entre sus novelas para adultos figuran Lobisón, Los gatos pardos, Entre los vivos, Dos mil noventa y seis, Mujeres en la oscuridad y Las alegres, publicadas por Tusquets Editores. En literatura juvenil, ganó el Premio SM Gran Angular 2022 con El mar detrás. Ahora regresa al género con La extraña enfermedad de Bryan Macías. Actualmente compagina la escritura con las clases de escritura en el Club Renacimiento.

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