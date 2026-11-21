Gisela, madrina de excepción en el encendido de luces de Xanadú - ARMANDO ROMERO

- La conocida cantante ha sido este año la protagonista y madrina de excepción del tradicional encendido de luces del complejo madrileño

- Todos los asistentes pudieron cantar y disfrutar de alguno de sus temas más conocidos en un evento muy especial que contó además con la actuación de CantaJuego

- Papá Noel protagonizó otro de los momentos más esperados de la tarde al deslizarse por la pista de nieve de Snozone y subir al escenario para sumarse a la cuenta atrás del encendido

(Información remitida por la empresa firmante)

.-ha dado lacon la celebración de unmuy especial que ha contado con la presencia de. La conocida cantante ha sido la madrina de excepción del tradicionalcon el que el complejo madrileño arrancó estas fechas tan especiales.

El espacio de ‘ágora’, situado en la zona de restauración de Xanadú, acogió una tarde llena de sorpresas que arrancó a las 19:00 horas con la actuación de la ex concursante de la primera edición de ‘Operación Triunfo’.

Acompañada de Campanilla, la Sirenita, Bella y Jasmín, Gisela interpretó algunos de sus temas más conocidos y animó al público asistente a cantar con ella canciones como ‘Aquella estrella de allá’, ‘Bella y Bestia’, ‘Parte de él’ o ‘Un mundo ideal’.

Uno de los momentos más especiales llegó con ‘¡Suéltalo!’, la versión en castellano del célebre tema de ‘Frozen’ al que la propia cantante pone voz en la película. Tanto niños como mayores corearon todos juntos la canción, poniendo así la banda sonora al inicio de las celebraciones navideñas en Xanadú.

Gisela mostró su emoción por haber sido una de las protagonistas del encendido en Xanadú: “ha sido increíble sentir el cariño y el calor de la gente, y poder compartir momentos tan bonitos con todas las personas que han venido; una tarde muy especial sobre todo ver las caritas de ilusión de los peques, y no tan peques, desde el escenario. Deseo a todos que en estos días tan mágicos de Navidad puedan compartirlo con sus seres queridos, que la salud sea el mayor regalo y que se cumplan todos sus sueños".

Tras la actuación de Gisela, la música continuó de la mano de CantaJuego y el Payaso Tallarín, que hicieron las delicias de los más pequeños. Al ritmo de canciones tan conocidas como ‘El auto de papá’, ‘Todo el mundo en esta fiesta’, ‘La Mané’ y ‘Coco en su cueva’, la formación infantil puso a cantar y a bailar a todo el público con un espectáculo lleno de risas, alegría y mucha diversión.

La tarde contó, además, con la llegada de un invitado muy especial: Papá Noel. Como es tradición en Xanadú, Santa Claus se deslizó junto a sus elfos por la pista de nieve de Snozone antes de dirigirse a ‘ágora’ para participar en el encendido.

Ya todos juntos en el escenario, protagonistas y público asistente compartieron los últimos segundos de la cuenta atrás para pulsar el botón que encendía las luces de Navidad de Xanadú, poniendo así el broche de oro a una tarde de música, ilusión, magia y mucha emoción.

Primeras visitas a Papá Noel

Nada más terminar el evento, los más pequeños tuvieron la oportunidad de ir a visitar y conocer al mismísimo Papá Noel para entregarle sus cartas con sus deseos para esta Navidad.

Hasta el 24 de diciembre, Santa Claus recibirá a todos los niños en su casita, situada en Plaza Xanadú, donde compartirá con ellos momentos inolvidables antes de emprender su gran viaje para repartir ilusión y regalos por los hogares de todo el mundo.

Un encuentro de lo más especial que tendrá lugar en un auténtico pueblo navideño: un universo mágico de cuento donde cada espacio representa un capítulo y donde cada niño y cada familia se convierten en los auténticos protagonistas de la historia.

Para más información: https://www.xanadumadrid.com/landing/navidad-2026/

Sobre Xanadú

Construido en el año 2003, Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers, Silbon, Lacoste y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium e Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por El Corte Inglés como copropietario y Alfana IM desde su compra en julio de 2026. Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

El centro comercial adopta la denominación ‘Xanadú’, una nueva identidad renovada, manteniendo íntegramente su oferta comercial, de restauración, de ocio y experiencias.

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